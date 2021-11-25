Тикарадзе не видит необходимости лечить Саакашвили за границей

Состояние Михаила Саакашвили значительно улучшилось, и нет необходимости продолжать его лечение за границей. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Адвокат Саакашвили Бека Басилая недавно заявил, что если представители центра «Эмпатия» придут к заключению, что в Грузии нет высокотехнологичной клиники для лечения экс-президента после 50-дневной голодовки, то защита Саакашвили предпримет ряд юридических шагов для его перевода в клинику за границу.

Кроме того, ранее о том, что Саакашвили было бы лучше лечиться в зарубежной клинике, заявил депутат парламента Грузии, лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Однако Тикарадзе не согласна с этими утверждениями и настаивает на том, что Саакашвили будет проходить лечение в военном госпитале города Гори, куда его 20 ноября перевели из тюремной больницы.

«Наши врачи имеют большой опыт ведения таких пациентов. Министерство здравоохранения совместно с экспертами в этой области разработало дополнительный протокол, основанный на международном опыте», - сказала Тикарадзе.

Глава Минздрава также считает, что рекомендации врачей зачастую неоднозначны, так как есть врачи, которые ставят определенные диагнозы, не видя пациента.

Руководитель реабилитационного центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани уже посещала Саакашвили, когда тот находился в глданской тюремной больнице. Согласно ее тогдашнему заключению, состояние экс-президента было критическим и она настаивала на его переводе в гражданскую клинику.