Михаил Саакашвили: в смерти Кахи Бендукидзе виновны нынешние власти Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в смерти бизнесмена и политика Кахи Бендукидзе виновны нынешние власти Грузии. Об этом он заявил на судебном процессе по делу о растрате бюджетных средств. Саакашвили говорит, что встретился с Бендукидзе в Брюсселе за два дня до его смерти.

«Он нервничал, так как против него было возбуждено дело о растрате денег из его собственного университета. Каху убили они!» – сказал экс-президент Грузии.

Михаил Саакашвили добавил, что «гениального грузинского реформатора» через три дня после их последней встречи должны были назначить министром экономики и вице-премьером Украины.

Бендукидзе, который занимался предпринимательской деятельностью в России, в 2004 году занял пост министра экономики Грузии. В 2004-2008 годах он был государственным министром Грузии по координации экономических реформ, а в 2008-2009 годах возглавлял канцелярию правительства.

В 2007 году политик основал Тбилисский Свободный университет и Аграрный университет Грузии.

В мае 2014 года Бендукидзе принял предложение президента Украины Петра Порошенко стать членом Экономического и совещательного совета при правительстве Украины.

В ноябре 2014 года Бендукидзе в возрасте 58 лет скончался в одной из лондонских гостиниц.