Абхазские власти запросили у России переток электроэнергии

Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщил президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания на встрече с депутатами парламента.

По его словам, в ближайшее время уровень воды достигнет критической точки, передает агентство РИА Новости.

«Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, подготовлены. Документ со вчерашнего дня лежит у премьер-министра (РФ Михаила – ред.) Мишустина. И мы рассчитываем, что он даст соответствующее поручение», – сказал Бжания.

8 декабря на встрече в Гагре абхазский лидер выразил надежду на то, что в ближайшее время будет осуществлен переток из России.

В Абхазии из-за энергетического кризиса действуют веерные отключения электричества. Помимо этого, постоянно происходят аварии на высоковольтных линиях.

Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», впервые за последние несколько лет электроэнергия с «Ингури ГЭС» распределяется строго по оговоренному в 90-х годах принципу: грузинская сторона получает 60%, абхазская – 40%.