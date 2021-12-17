Суд присяжных оправдал бывшего военного по делу об убийстве в Гудаури

Суд присяжных Горийского районного суда оправдал Мераба Кобиашвили, обвиняемого в убийстве 28-летнего парня на горнолыжном курорте Гудаури в феврале прошлого года.

По словам адвоката Тариэла Какабадзе, десять из 12 присяжных признали Кобиашвили невиновным в умышленном убийстве, а двое – виновным. Одновременно по другой части обвинения – попытки умышленного убийства, Кобиашвили был признан невиновным единогласно.

«Очень долго они совещались. Четырех часов им не хватило, затем добавили еще три часа, а уже после вынесен был вердикт», – сообщил Какабадзе.

Сам Кобиашвили в комментарии СМИ поблагодарил присяжных «за правильное решение и за правду», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Я с нетерпением ждал этого решения, потому что я не совершал умышленное убийство. Это очень большая трагедия, которую я должен нести на своих плечах всю оставшуюся жизнь», – сказал Кобиашвили.

16 февраля 2020 года в Гудаури ссора между молодыми людьми завершилась стрельбой. В результате один человек был убит, а второй – ранен.

В тот же день полиция задержала стрелявшего – им оказался бывший военный Мераб Кобиашвили. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и в покушении на убийство. Позже полиция задержала еще шестерых человек по обвинению в групповом насилии против Кобиашвили. Их дело было выделено в отдельное производство, а Кобиашвили признан потерпевшим.

Адвокаты Кобиашвили заявляли, что у их подзащитного не было намерений убивать кого-либо. Согласно их версии, мужчина стал случайным очевидцем драки и вмешался, чтобы разнять молодых людей. В это время, утверждают они, на Кобиашвили напали несколько человек, и он был вынужден обороняться.

Кобиашвили ожидал вердикта суда присяжных на свободе. В ноябре 2020 года он был освобожден в связи с истечением девятимесячного срока содержания под стражей.