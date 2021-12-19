Тбилисские ночные клубы пошли на компромисс и намерены открыться через неделю

Владельцы тбилисских ночных клубов пошли на уступки властям и согласились возобновить работу через неделю, 25 декабря. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в Facebook.

Глава инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе после встречи с представителями Ассоциации ночных клубов 7 декабря заявил, что они могут возобновить работу 16-17 декабря. Еще днем ранее Перадзе уточнил, что консенсус между сторонами достигнут, разработан новый протокол и требуется только одобрение межведомственного координационного совета. Спустя 10 дней готовому к открытию бизнесу сообщили, что с возобновлением работы придется повременить.

«Руководствуясь общими интересами, представители тбилисской клубной сцены приняли совместное решение о переносе вечеринок, запланированных на субботу, 18 декабря, на неделю. Это последний возможный компромисс с нашей стороны», - говорится в заявлении.

Компромисс был достигнут после встречи с представителями инспекции труда. Детали обещают представить в ближайшее время, пишет агентство «Новости-Грузия».

Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года, вскоре после того, как в стране был зафиксирован первый случай коронавируса (26 февраля). Некоторые эпидемиологов советуют еще повременить с открытием клубов, так как страна находится перед очередным вызовом – омикрон-штаммом коронавируса, который зафиксирован уже почти в девяти десятках стран.