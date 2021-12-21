В Абхазии объявили об отмене веерных отключений электроэнергии

В самопровозглашенную республику Абхазия сегодня был осуществлён второй этап перетока электроэнергии из Российской Федерации. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».

«На данный момент переток получен в полном объёме. Это позволит отказаться от графика «веерных отключений», за исключением ограничений, связанных с перегрузом в электрических сетях», – сказано в сообщении.

По информации компании, электроэнергия в Абхазию поступает из России, а также со станций «Ингури ГЭС» и «Перепадная ГЭС-1».

В «Черноморэнерго» также сообщили, что на второй сухумской подстанции идут работы по установке дополнительного трансформатора, что позволит улучшить энергоснабжение абонентов данной подстанции и исключить временные ограничения.

Отметим, что сообщение об отмене веерных отключений совпало с митингом, на котором оппозиция обвиняет власти в остром кризисе энергосистемы.