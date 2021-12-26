В Южной Осетии вступает в силу новый закон об оружии

«Закон об оружии в Южной Осетии не отвечал всем современным требованиям, в него внесены коррективы», - поделился с журналистами во время пресс-конференции и.о. главы МВД самопровозглашенной республики Мераб Пухаев.

«Закон об оружии у нас был, но с течением времени и новыми потребностями во все законы вносятся изменения. Это касается и закона об оружии, он у нас функционировал, но не все необходимые вопросы были в него внесены. Сейчас новый закон работает, но он нуждается в подзаконных актах, работа над которыми уже ведется. В ближайшее время он вступит в полную силу», - сказал Пухаев.

По его словам, сложность испытывают жители сел, которые держат скот и им нужна защита от диких животных.

«Одинокие жители деревень также опасаются нападения хищников – оружие им необходимо для защиты, и они хотят приобрести его законным путем. Но это было невозможным. Также сложности испытывают и любители охоты. Поскольку в нашей республике не производится ни оружие, ни пули, граждане вынуждены нарушать закон и провозить патроны через границу. Все эти моменты были учтены и внесены в новый закон», - дополнил и.о. главы МВД.

Он отметил, что для приобретения оружия человек должен пройти множество процедур, после которых будет выдана лицензия на покупку оружия.

По словам Пухаева, боевое оружие в закон не внесено, поскольку сейчас на территории республики мир и покой, и людям нет необходимости использовать боевое оружие.