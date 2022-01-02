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В Грузии отмечают мистический праздник Бедоба – День судьбы
2 января в Грузии отмечают мистический праздник Бедоба или День судьбы. Второй день нового года с давних пор считался в Грузии Днем судьбы - праздником счастья и здоровья. Название происходит от грузинского слова «беди», что в переводе означает «судьба».
Грузины верили, что весь год сложится так, как проведешь Бедоба. Заранее семьи подбирали меквле - человека, который принесет в их дом благополучие и удачу. Как правило, почетными гостями становились уважаемые особы, люди с хорошей репутацией.
Сегодня в Грузии к Бедоба по-прежнему относятся с почтением. Праздник принято проводить в кругу любимых людей, ходить в гости и дарить подарки. Следуя традициям, на Бедоба грузины стараются не занимать и не одалживать денег, не ссориться, не спорить в семье. Считается, что важнее всего на День судьбы – хорошее настроение и позитивные мысли.
Из-за угрозы распространений коронавируса эпидемиологи рекомендовали отказаться от традиций, связанных с походами в гости и большими застольями. Праздники призывали отмечать дома вместе с ближайшими родственниками, пишет агентство «Новости-Грузия».
Вообще, Бедоба бывает как минимум три раза в году: на Барбароба 17 декабря – день поминовения святой великомученицы Варвары, 2 января и 15 января – на второй день после наступления Нового года по старому стилю.
Церковь относится к этому празднику весьма скептически, указывая, что он противоречит христианской этике. Как поясняют грузинские священнослужители, Евангелие учит нас, что перед Божьей волей все дни одинаковы и важны.
Другие новости дня
Первый ребенок в Грузии в 2022 году родился в столичной клинике «Имеди»
Первый новорожденный в Грузии в 2022 году появился на свет в тбилисском роддоме «Имеди» 1 января в 00:30, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Родился мальчик весом 3,5 килограмма, рост - 45 сантиметров. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Второй малыш в новом году в Грузии родился в 1:00 в тбилисской клинике им. Гагуа.
За сутки в Грузии скончались 45 человек с коронавирусом
За последние сутки в Грузии 45 человек скончались от последствий коронавируса. Общее число умерших с диагнозом «ковид» в стране увеличилось до 13 905.
За минувшие сутки выявили 796 новых случаев заражения. Данные получены на основании проведения более 34,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,92%, за последние две недели – 5,49%, а за последнюю неделю – 5,67%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 936 844.
Выздоровел 3 291 человек, их общее число выросло до 896 868.
Путин уволил главу следствия одного из дел ФБК и «Болотного дела»
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении из Следственного комитета генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. В разное время он возглавлял следствия по «Болотному» и «московскому» делам и по отмыванию денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Копия документа об отставке выложена в телеграм-канале адвоката Сергея Бадамшина. Подлинность корреспонденту Радио Свобода подтвердил знакомый следователя. Указ подписан 28 декабря, его номер - 729. На сайте Кремля нет такого документа, за 728-м президентским указом выложен 730-й. Старший командный состав силовых структур назначается и увольняется в России указами президента. Причина увольнения в текст не раскрывается.
Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, переехал в Москву, где быстро стал одним из самых известных следователей ведомства. Первым громким делом следователя стало расследование крушения теплохода «Булгария» в 2011 году. Тогда погибли 122 человека. В июле 2014 года несколько обвиняемых по этому делу были приговорены к различным тюремным срокам.
В марте 2012 года Габдулин вел дело депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, обвиненного в мошенничестве. Тот скрылся в США, Вашингтон не стал выдавать его в Россию. Габдулин возглавлял группу по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», при котором погибли 60 человек.
Однако широкую известность следователь получил после своей работы по нескольким резонансным политическим делам. Осенью 2012 года он вел расследование дела оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые были обвинены в организации массовых беспорядков. Оба были приговорены к четырем с половиной годам колонии. Правозащитники признали их политическими заключенными.
По этой же статье было возбуждено дело после протестного марша после избрания Владимира Путина президентом в 2012 году. К работе по делу было привлечено около 200 следователей, были привлечены около 30 обвиняемых, почти все были признаны политическими заключенными. Процесс, получивший название «Болотное дело», закончился осуждением 14 человек к реальным срокам, трех человек – к условным.
В 2019 году Габдулин вел так называемое московское дело. После политических протестов в городе было возбуждено дело о массовых беспорядках. 22 человека были осуждены. Они также были признаны политическими заключенными. После этого следователь вел дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Обыски тогда прошли почти по 200 адресам по всей России. У примерно 90 активистов фондов политика были заблокированы счета. Позднее дело было объединено с несколькими другими делами против фонда.
Последним известным делом генерала стало расследование массового убийства в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года. Через день, вскоре после встречи с ним покончил с собой глава следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев. Тогда сообщалось, что полковник был жестко раскритикован на совещании с главой СКР Александром Бастрыкиным. Встреча с Сарапульцевым, писала газета «Коммерсантъ», прошла спокойно. «Подчиненные называют генерала весьма спокойным и интеллигентным человеком», – писало тогда издание.
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Фонд борьбы с коррупцией был признан российскими властями экстремистской организацией и запрещен. Российское законодательство обязывает РС указывать этот факт.
В Ингушетии обстрелян дом брата бывшего главы республики
В Ингушетии обстрелян частный дом, принадлежащий брату заместителя министра обороны России, бывшего президента республики Юнус-Бека Евкурова - Юсупу. Одна из пуль попала в окно. Об инциденте сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник и издание «База».
По предварительным данным, в дом выстрелили восемь раз, передает источник «Интерфакса». По данным «Базы», нападавшие стреляли, когда запускались новогодние фейерверки, поэтому нападение было замечено не сразу. На месте работает полиция, ее видно и на видео предполагаемого очевидца, проезжавшего мимо места событий.
Никто не пострадал. Находился ли в доме Юсупа Евкурова он сам, его брат или кто-то еще - не сообщается. В 2009 году на Юнус-Бека, возглавлявшего тогда Ингушетию, было совершено покушение - смертник взорвался рядом с автомобилем президента, тот был ранен, погибли охранник и водитель политика. Евкуров тогда был ранен, а вместе с ним - его младший брат Увайс, занимавший тогда должность начальника его охраны.
Предполагаемые организаторы были выслежены и убиты полицией и ФСБ.
- Евкуров ушел в отставку в 2019 году после массовых протестов в республике из-за передачи части ее территории в состав Чечни. Лидеры протестов получили длительные тюремные сроки. Бывший президент занимает пост заместителя министра обороны, недавно он был повышен в звании до генерал-полковника.
В Грузии повысили зарплаты госслужащим, медикам и воспитателям детских садов
С 1 января 2022 года в Грузии повысили зарплаты государственным служащим, медикам, работникам детских садов и некоторым учителям, пишет агентство «Новости-Грузия».
Зарплаты чиновников выросли на 10%. Средняя номинальная зарплата в госсекторе до сих пор составляла чуть более 1 тысячи лари. При этом формируется она из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.
Согласно государственному бюджету на 2022 год, зарплата работников детских садов увеличится на 100 лари.
Прибавки также получат работники скорой помощи в регионах. Теперь их зарплата будет приравнена к зарплатам в Тбилиси и в среднем составит более 1 тысячи лари для врачей.
Зарплата учителей с определенным статусом с января 2022 года повысится на 100 лари. До сих пор, в зависимости от статуса, зарплата учителей колебалась от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов).
Правительство ЕС предложило считать газовую и атомную энергетику «зелеными»
Еврокомиссия предложила считать газовую и атомную энергетику «зелеными» при определенных обстоятельствах. Проект документа разослан странам-членам ЕС, сообщают немецкое агентство dpa и газета Financial Times.
Предложение сделано в рамках принятия программы долгосрочного финансирования союза и вызовет ожесточенные споры, отмечает dpa. Отношение к этим видам энергетики радикально различается в разных странах ЕС.
Сторонники газовой энергетики отмечают, что она чище угольной, сторонники атомной - что она не влияет на выделение углекислого газа.
Работающие на природном газе электростанции будут жестко ограничены в производстве парниковых газов, если будут строиться после 2030 года, следует из предложения. Атомные проекты будут считаться зелеными, если получат разрешение на строительство до 2045 года.
Противники считают - что, когда речь идет о газовых станциях, «чище» не означает «чисто», а атомная энергетика требует утилизации опасных отходов, и подвержена риску опасных аварий.
К числу самых серьезных противников атомной энергетики относится первая по размеру экономики страна ЕС - Германия. 31 декабря Берлин закрыл три из шести оставшихся в стране атомных электростанций. Остальные три планируется закрыть до конца следующего года.
В то же время вторая экономика Евросоюза, Франция, производит на атомных электростанциях 70 процентов электроэнергии и планирует возобновить строительство АЭС, последняя из которых была запущена почти 20 лет назад.
Для того чтобы отвергнуть предложение Еврокомиссии, против него должно выступить квалифицированное большинство стран-участниц. То есть, не меньше 20 из 27 правительств, представляющих не менее 65 процентов населения блока или 353 из 705 депутатов Европарламента.
ЕСПЧ запретил России выдавать Минску участника протестов
Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать участника белорусских протестов Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции и грубом нарушении порядка. Ему грозит до семи лет колонии.
Правозащитники рассказали, что белорус все еще находится в российском СИЗО. О том, что Россия приняла решение экстрадировать Подлобникова, стало известно в конце декабря.
Активиста задержали после уличного шествия в белорусском городе Жлобин в августе 2020 года. Спустя три дня Подлобникова отпустили. Позже он уехал на работу в Москву, где его взяли под стражу по запросу Минска.
С августа 2020 года в России по требованию белорусских властей арестовали как минимум 20 человек. Некоторых уже выслали на родину, в том числе бойца ММА Алексея Кудина. Российский суд вынес решение об экстрадиции спортсмена через несколько часов после того, как ЕСПЧ запретил его выдачу из-за угрозы пыток.
Страны мира отметили Новый год на фоне «омикрона»
В разных странах мира отметили Новый год на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
Москва отметила праздник салютом над пустой Красной площадью, которую закрыли в рамках коронавирусных ограничений, но много людей отмечали праздник в других частях города.
В Париже тысячи людей отмечали Новый год на улице. Районы вокруг Эйфелевой башни и Елисейских полей были заполнены даже поздней ночью. При этом во Франции сейчас находится один из эпицентров распространения коронавируса. Уже третий день там выявляют больше двухсот тысяч новых случаев COVID-19.
В Афинах шоу устроили над Парфеноном, а в Берлине – над Бранденбургскими воротами.
В Дубае под новогоднюю елку оформили 828-метровый небоскреб «Бурдж Халифа», самое высокое здание мира. Его стены использовали как экран для светового и лазерного шоу.
В Нью-Йорке десятки тысяч человек праздновали Новый год на Таймс-сквер. В прошлом году праздник там отмечали только несколько десятков специально приглашенных, а массовые мероприятия из-за COVID-19 были отменены. Наступающий 2022 год городские власти решили отметить традиционно, чтобы показать, что город вернулся к жизни после пандемии. Порядок допуска публики на площадь при этом был ужесточен.
По традиции, существующей с 1907 года, приход Нового года в Нью-Йорке возвестило падение хрустального шара. Его каждый раз создают заново, изменяя расположение хрустальных пластинок.
В Сухумском роддоме в новогоднюю ночь родились четыре ребенка
В Сухумском роддоме в ночь на 1 января 2022 года родились четыре ребенка, сообщает «Апсныпресс». По информации врача родильного дома Дианы Читанава, двое из новорожденных - мальчики, две - девочки.
Самый крупный малыш из родившихся - мальчик весом 4,3 кг. По решению главы сухумской администрации Беслана Эшба, первый ребенок - сухумчанин, родившийся в 2022 году, получит от ведомства 100 тысяч рублей.
США, ЕС, Канада и Великобритания осудили ликвидацию «Мемориала»
США, Евросоюз, Канада и Великобритания осудили ликвидацию международного общества и правозащитного центра «Мемориал» (обе организации признаны российскими властями «иноагентами»).
В совместном заявлении говорится о решительном несогласии с вердиктами российских судов, которые в конце декабря признали, что «Мемориал» в числе прочего оправдывает экстремизм и терроризм. «Деятельность ''Мемориала'' как никогда необходима», - сказано в документе.
Авторы заявления также обратили внимание на усиливающиеся необоснованные репрессии в России и призвали Москву придерживаться международных обязательств в области прав человека.
Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал» по иску Генпрокуратуры 28 декабря. На следующий день такое же решение принял Московский городской суд в отношении правозащитного центра «Мемориал». Решения будут обжалованы.
ЕСПЧ после вынесения решений о ликвидации организаций в срочном порядке потребовал приостановить их исполнение. Основанием стала жалоба на закон об «иноагентах», поданная российскими НКО (в том числе «Мемориалом») еще в 2013 году. Решение по этой жалобе ЕСПЧ пока не принял.
Секретарь Совбеза Украины прогнозирует независимость Чечни
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ожидает появления независимой Чечни в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
«Ситуация связана с тем, что мусульманский мир давит на Российскую Федерацию. Там могут происходить различные процессы. Я более чем уверен, что мы в ближайшем будущем увидим свободную Ичкерию», - сказал Данилов.
Он отметил, что Россия традиционно проводит агрессивную внешнюю политику, в том числе в отношении соседних государств: Молдовы, Грузии, Украины.
- Ранее Данилов объявил о включении в санкционный список СНБО Украины бойцов чеченского батальона имени шейха Мансура, который с 2015 по 2020 год участвовал в боевых действиях на Донбассе против пророссийских сепаратистов. В боевых операциях на Донбассе также участвовали чеченские добровольцы из числа бывших бойцов ичкерийского сопротивления в составе батальона имени Джохара Дудаева. Его командир, генерал ичкерийской армии Иса Мунаев погиб в 2016 году.
Китай к Новому году опубликовал новые снимки Марса
Китай по случаю Нового года опубликовал новые снимки Марса. Их сделал зонд «Тяньвэнь-1». Он работает на планете с февраля прошлого года вместе с марсоходом «Чжужун».
Передача фотографий заняла примерно 20 минут. Среди изображений – общий вид Марса, сам марсоход и северная полярная шапка планеты. Кроме того, на кадры попали кратер имени советского конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия.
В мае 2021 года национальное космическое управление Китая сообщило о первой в истории страны успешной посадке космического аппарата на другую планету. Спускаемый модуль «Тяньвэнь-1» в автоматическом режиме опустился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Зонд и марсоход за время своей работы собрали 560 гигабайтов информации о Марсе.
Китай стал третьей страной в мире, сумевшей достичь поверхности другой планеты. В 1970 году мягкая посадка впервые удалась Советскому Союзу с аппаратом «Венера-7». Первая успешная посадка США получилась в 1976 году, на Марс, с аппаратом «Викинг-1». Кроме того, на Марсе работает американский аппарат «Персеверанс», высадившийся на планету в феврале 2021 года.
С 1 января в Грузии выросли пенсии для возрастных пенсионеров
С 1 января в Грузии выросли пенсии для возрастных пенсионеров. Повышение было предусмотрено государственным бюджетом на 2022 год.
Для пенсионеров до 70 лет пенсии подняли на 20 лари, до 260 лари, а для пенсионеров из высокогорных регионов – до 312 лари. Прибавка для граждан старше 70 лет составила 25 лари. Теперь их пенсия увеличилась до 300 лари, а для пенсионеров из высокогорных сел – до 360 лари.
Всего в 2022 году государство выделило на пенсии 2,9 миллиарда лари, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Рост обоснован существующим в Грузии законодательством, предполагающим индексацию пенсий. Соответствующие положения вступили в силу с 1 января 2021 года, и теперь пенсии будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.
Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.
Экс-сотрудники по нацбезопасности США призвали раскрыть санкции против РФ
Группа бывших сотрудников США по нацбезопасности призвала президента Джо Байдена опубликовать санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом пишет Associated Press.
Среди подписавших заявление – экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу и несколько послов в Киеве.
По мнению авторов документа, раскрытие деталей потенциальных экономических санкций повлияет на решение Кремля до того, как Москва решится на эскалацию.
Вечером 30 декабря президенты России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры. Как заявил Белый дом по итогам разговора, Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины и дал понять, что США с союзниками и партнерами «решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины». Кремль сообщил, что Москва добивается «твердых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.
Кроме того, ситуацию с безопасностью на Украине упомянул и канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к гражданам. Он отметил, что ЕС стоит перед новым вызовом и подчеркнул, что нерушимость границ не может быть предметом торга.
- Осенью 2021 года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности - в частности не расширять НАТО на восток и включать в союз новых членов бывших советских республик. Переговоры России, США и НАТО о гарантиях безопасности намечены на январь.
В Абхазии выявлено 83 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 445 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 83 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 75 пациентов. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 71 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, состояние 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 8, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 17 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 867 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30 168 человек.
Сторонники Саакашвили прекратили массовую голодовку
Массовая голодовка, начатая в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прекращена. Об этом сообщил сегодня, 1 января, председатель крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия, передает агентство «Новости-Грузия».
До 200 сторонников Саакашвили с 21 декабря продолжали голодовку у центрального офиса ЕНД в Тбилиси. Периодически протестующим приходилось оказывать медицинскую помощь. Прервать свою акцию они согласились в ответ на призыв экс-президента.
«Михаил Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, так как голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы приняли решение перейти на следующий этап борьбы», - сказал Мелия.
Лидер основанной Саакашвили партии не уточнил, к каким методам прибегнут оппоненты властей, подчеркнув, что их борьба будет «многообразной и ненасильственной».
- Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время находится в тюрьме города Рустави. Экс-президента этапировали туда в ночь на четверг из военного госпиталя в Гори, где он проходил курс лечения после 50-дневной голодовки.
Коронавирус в Грузии: 2 103 новых случая заражения, 60 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 103 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,14%, за последние две недели – 5,55%, а за последнюю неделю – 5,58%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 936 844.
Более 48% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 013. В Имерети выявили 268 случаев заражения, в Аджарии – 218, в Самегрело и Земо Сванети – 141, в Шида Картли – 118, в Квемо Картли – 102, в Кахетии – 97, в Гурии – 78, в Мцхета-Мтианети – 34, в Самцхе-Джавахети – 28, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
От ковида умерли еще 60 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 13 860.
Выздоровели 1 553 человека, их общее число выросло до 896 868.
Полный курс вакцинации против коронавируса прошли 1 149 956 человек, что составляет 40% взрослого населения Грузии. Только одну дозу вакцины получили 1 290 114 граждан или 44,9% взрослого населения. 73 465 человек уже сделали бустер-прививки.
На Новый год президент прочла письма нуждающихся детей, объяснив важность национального примирения
Вместо новогоднего поздравления президент Грузии Саломе Зурабишвили зачитала письма детей из социально незащищенных семей, напомнив о важности общественного примирения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Я – Мари, мне 9 лет. У меня есть двое братьев, и мы из социально незащищенной семьи. Я никогда ни о чем не просила. Я хочу елку, у меня ее нет. Если у вас будет возможность, и вы меня порадуете, будет хорошо. Если нет, то я буду благодарна за то, чем вы меня порадуете.
- Здравствуйте, я - Вако Элбакидзе. Мне 7 лет и у меня есть маленькая сестра. Мы вынужденные переселенцы и социально незащищенные. Я прошу вас, добрые люди, исполнить желание мое и моей сестры. Я надеюсь на вас и верю, что вы исполните мечту.
- Я – Нини, 5 марта мне исполнится 5 лет. Я очень жду, что Дед Мороз исполнит мое желание и принесет мне кухню. Я просила кухню и в прошлом году, но он не принес ее мне. Я не знаю, есть ли у вас возможность, но я надеюсь.
- Я – Ако, мне 11 лет. У меня есть четырехлетний брат Дато и сестра Нанка, ей год и четыре месяца. Мы социально незащищенные. Нас все порадует, на что у вас будет возможность. Особенно моего брата порадует увидеть вас. Мы ждем вас с радостью.
- Я – Анна, 11 лет. Я социально незащищенная. Я хочу, чтобы Дед Мороз меня порадовал и принес планшет. Моя мама не может его купить. У меня есть брат с сестрой и у брата лейкемия. Мы очень нуждаемся, потому много денег необходимо на его лечение.
- Я – Датуна, мне 8 лет. Я – социально незащищенный и очень хочу, чтобы мне принесли телефон, так как мой компьютер испортился, и я не могу подключится к онлайн-урокам. Я тоже хочу учится, как сверстники.
Президент Грузии пообещала, что новогодние желания этих детей будут исполнены, однако сотни детей в стране по-прежнему продолжат жить в нужде. Зурабишвили видит свою задачу в том, чтобы «найти пути национального согласия для будущего страны».
«Как ранее говорил Илья (Чавчавадзе): страна стоит перед большой пропастью - достаточно нас толкнуть, и мы сорвемся вниз. Но если Илья переживал из-за невежества, недостатка усилий, потери цели, то для нас дела обстоят еще хуже. Мы потеряли друг друга, мы толкаем друг друга к пропасти, нам уже не нужен враг, чтобы нас толкнуть, мы сами делаем его дело и толкаем друг друга…
Все мои усилия в эти дни и те, которые я приложу после Нового года и пока я нахожусь на этой должности, направлены на то, чтобы как-нибудь найти пути к друг другу. Суметь, слушая и говоря, а не рознью, спасти страну», - сказала Зурабишвили.
Лидер консерваторов в Европарламенте призвал к единству в диалоге с Россией
Лидер крупнейшей фракции Европарламента – консервативной Европейской народной партии – Манфред Вебер призвал к более активному участию Европейского союза в урегулировании кризиса вокруг Украины. Политик сделал это заявление 31 декабря в интервью изданиям концерна «Функе-Медиенгруппе».
Днем ранее, по инициативе Москвы, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.
Лидер фракции консерваторов Европарламента Манфред Вебер, считает, что «при обсуждении будущей архитектуры безопасности, Европейский союз должен сидеть за столом переговоров в качестве одной из главных участвующих сторон».
«Мы должны стать фактором власти, а не просителями», – сказал Вебер. По его мнению, эта позиция будет успешной только при условии, что у всех государств ЕС будут «воля к этому и единодушие».
Манфред Вебер назвал важным шагом вперед то обстоятельство, что между западным сообществом и руководством России снова «все активнее ведется диалог».
Гарибашвили обещает Грузии год прогресса, процветания и развития
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил население страны с Новым годом, выразив надежду на то, что 2022-й год принесет Грузии прогресс, единство, успех, благополучие и развитие.
«Прежде всего, я желаю, чтобы этот Новый год принес общий мир и положил конец пандемии на Земле, чтобы люди во всем мире могли вернуться к нормальной жизни, и все мы могли смотреть вперед», - сказал Гарибашвили.
Премьер указал, что 2021 год был непростым для страны, том числе потому, что несколько тысяч жизней граждан Грузии унесла пандемия коронавируса. Одновременно, как указал Гарибашвили, прошлый год был отмечен разными успехами – «страна не останавливалась ни на минуту», демонстрируя «серьезные достижения как на местном, так и на международном уровне».
По словам главы правительства, главной целью в 2022 году должна быть экономически сильная и единая Грузия.
«Прошлый год был успешным, экономика начала восстанавливаться быстрее, чем ожидалось… В следующем году мы создадим новые рабочие места, мы должны сократить бедность, у нас будет развитие и прогресс во всех направлениях», - сказал Гарибашвили.
Премьер-министр отдельно поздравил с Новым годом представителей сферы здравоохранения – врачей, медсестер и всех тех людей, которые «бесстрашно, героически служат нашему народу, защитам их жизней и здоровья».
Гарибашвили также поздравил эмигрантов, которые встречают Новый год вдали от дома, пожелав им поскорее вернуться на родину к своим семьям, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Интерфакс-Запад» уходит из Беларуси, чтобы «не нарушать правовое поле»
Информационное агентство «Интерфакс-Запад» объявило о прекращении с 1 января 2022 года своей работы в Беларуси в качестве СМИ. Об этом сообщает ТАСС.
«В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство Интерфакс-Запад, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО «Интерфакс», не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ, - сообщило в пятницу агентство на своем сайте. - С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь».
Агентство «Интерфакс-Запад» работало на белорусском информационном рынке с 1994 года.
24 мая белорусский правитель Александр Лукашенко подписал поправки к закону о СМИ. В них расширен перечень сведений, распространение которых запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения о политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на материалы с запрещенной информацией.
В Германии 31 декабря закрылись три АЭС. Последние три закроются в 2022-м
В последний день 2021 года Германия сократила наполовину мощности своей ядерной энергетики. Из шести действовавших до нового года АЭС, продолжат работать только три. Агентство AFP отмечает, что Германия продолжает выполнять взятые на себя обязательства - постепенно отказаться от ядерной энергетики.
Такое решение было принято более десяти лет назад, после крупной аварии на японской АЭС «Фукусима» 11 марта 2011 года. В результате землетрясения и цунами вышли из строя четыре реактора.
- 31 декабря 2021 года в Германии прекратили работу АЭС в Брокдорфе (земля Шлезвиг-Гольштейн, север ФРГ), в Гронде (Нижняя Саксония, центр страны) и Гундреммингене (Бавария, на юге ФРГ). Общая мощность отключаемых энергоблоков - 4 ГВт/ч. По объему это соответствует выработке тысячи ветряных электростанций.
- На конец 2022 года запланирован вывод из эксплуатации последних трех немецких АЭС - в Некарвестхайме и Изаре (Isar 2) и в северном Эмсланде. Их общая мощность также составляет 4 ГВт/ч.
Новый германский министр экономики Роберт Хабек сказал, что в 2020 году ядерная энергетика обеспечивала 11% потребностей страны в электричестве. В минувший вторник он заверил, что после отключения трех АЭС «безопасность энергоснабжения в Германии остается гарантированной».
Соратник экс-премьера Грузии Георгия Гахария избит вместе со своим несовершеннолетним сыном
Бывший губернатор края Самегрело и Земо-Сванети, ближайший соратник экс-премьера Грузии Георгия Гахария Малхаз Тория подвергся нападению вместе со своим сыном-подростком. Об этом сегодня на брифинге сообщил член политсовета партии Гахария «За Грузию» Каха Кемоклидзе.
Случай произошел накануне вечером в селе Коки Зугдидского муниципалитета недалеко от кладбища. Тория навещал могилу своего отца, который скончался несколько дней назад, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Примерно восемь молодых людей приблизились к Малхазу Тория и физически расправились как с ним, так и с его несовершеннолетним ребенком. Также поврежден автомобиль, они порезали все четыре колеса машины и отобрали мобильный телефон, который позже был найден на близлежащей территории», – рассказал Кемоклидзе.
Согласно его заявлению, нападавшие сказали Тория, что политик «заслуживает большего, поскольку он выбрал неправильный путь и отступился от них».
Злоумышленники передвигались на трех автомобилях, регистрационные знаки которых ни политик, ни его сын не запомнили. В партии утверждают, что некоторое время они следили за Тория, подбирая момент для нападения.
«За Грузию» считает, что произошедшее связано только с политической деятельностью Тория. Партия считает, что за нападением стоят власти и требует незамедлительного расследования.
«Речь идет не только о преступлении, но и о полном стирании человечности, а также об адаптации темной и порочной практики прошлых властей», – добавил Кемоклидзе.
По факту нападения начато следствие. Как сообщают СМИ, Тория уже опросили в полиции. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
В настоящее время Малхаз Тория возглавляет краевое отделение партии, является депутатом сакребуло (муниципального собрания) Зугдиди. Будучи членом правящей партии «Грузинская мечта», в феврале-июне 2021 он занимал пост губернатора Самегрело и Земо-Сванети. Эту должность Тория покинул вскоре после скандальной отставки Гахария с поста премьера.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 14 осужденных
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Нового года помиловала 14 осужденных. Об этом сообщает сегодня администрация главы грузинского государства.
Девять осужденных покинут пенитенциарные учреждения уже сегодня, а одному сократили срок наказания, передает агентство «Новости-Грузия».
В отношении еще четырех помилованных в прошлом были применены альтернативные виды наказаний. На основании акта президента двое из них освобождены от отбывания условного срока и из-под домашнего ареста. Двум другим сокращен испытательный срок и восстановлено право управления транспортным средством.
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