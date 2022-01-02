В Грузии отмечают мистический праздник Бедоба – День судьбы

2 января в Грузии отмечают мистический праздник Бедоба или День судьбы. Второй день нового года с давних пор считался в Грузии Днем судьбы - праздником счастья и здоровья. Название происходит от грузинского слова «беди», что в переводе означает «судьба».

Грузины верили, что весь год сложится так, как проведешь Бедоба. Заранее семьи подбирали меквле - человека, который принесет в их дом благополучие и удачу. Как правило, почетными гостями становились уважаемые особы, люди с хорошей репутацией.

Сегодня в Грузии к Бедоба по-прежнему относятся с почтением. Праздник принято проводить в кругу любимых людей, ходить в гости и дарить подарки. Следуя традициям, на Бедоба грузины стараются не занимать и не одалживать денег, не ссориться, не спорить в семье. Считается, что важнее всего на День судьбы – хорошее настроение и позитивные мысли.

Из-за угрозы распространений коронавируса эпидемиологи рекомендовали отказаться от традиций, связанных с походами в гости и большими застольями. Праздники призывали отмечать дома вместе с ближайшими родственниками, пишет агентство «Новости-Грузия».

Вообще, Бедоба бывает как минимум три раза в году: на Барбароба 17 декабря – день поминовения святой великомученицы Варвары, 2 января и 15 января – на второй день после наступления Нового года по старому стилю.

Церковь относится к этому празднику весьма скептически, указывая, что он противоречит христианской этике. Как поясняют грузинские священнослужители, Евангелие учит нас, что перед Божьей волей все дни одинаковы и важны.