Премьер-министр Грузии прокомментировал события в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди Шерман провели в Женеве двухчасовую беседу в ходе рабочего ужина в резиденции представителя США на Конференции по разоружению. (КР — единственный постоянно действующий многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению.)

Как сообщает агентство Associated Press (AP), встреча стали прелюдией к переговорам 10 января делегаций США и России. Кульминацией серии переговоров между делегациями США и России станут несколько очных и виртуальных встреч между официальными представителями США и их западными союзниками - с одной стороны и официальными представителями России - с другой.

Интенсификация дипломатических контактов в последние дни и недели связана с продолжающимся и растущим давлением России на Украину.

"Мы обсудили существо вопросов, которые стоят перед нами, но переговоры будут трудными", сказал журналистам Сергей Рябков после завершения первой встречи. Он добавил, что переговоры будут деловыми, и заверил репортёров, что участники переговоров в понедельник, по его мнению, не станут попусту терять время".

Переговоры расцениваются как первый шаг к оживлению диалога после периода серьёзного ухудшения отношений между США и Россией - в связи с положением вокруг Украины. Россия разместила примерно 100 тысяч военнослужащих вдоль своих границ с Украиной. Это привело к росту подозрений относительно намерений Москвы осуществить массированное вторжение в соседнюю страну.

В публикации AP отмечается, что правительство президента России Владимира Путина выдвинуло к предстоящим переговорам список своих требований. Среди них требование о предоставлении российской стороне от НАТО гарантий от дальнейшего расширении на восток и отказа НАТО от включения в свой союз Украины и Грузии.

Российская сторона прибыла в Женеву с ясной позицией, подчеркнул Рябков. По его словам, эта позиция ясна и сформулирована так, что поддаётся пониманию на самом высоком уровне. Поэтому отклонение от сформулированных Россией требований просто невозможно, заявил замглавы российского МИД.

На вопрос, готова ли Россия пойти на компромисс, российский дипломат ответил: "Это американцы должны быть готовы к достижению компромисса".



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье телеканалу Эй-би-си, что не ожидает каких-либо прорывов на двусторонних переговорах в Женеве или в ходе заседания совета НАТО-Россия в Брюсселе. Не ожидается особых достижений и на переговорах представителей США и России в Вене в конце этой недели в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Аssociated Press отмечает, что США и их западные союзники уже неоднократно предупреждали Россию, что ей придётся дорого заплатить, если она двинет свои войска против Украины.

"Сейчас вопрос стоит так: пойдёт ли президент Путин дорогой дипломатии и диалога, или путём конфронтации", заявил Блинкен, дав понять, что углубление российского вмешательства в дела Украины может обернуться против долговременных интересов самой же Москвы.

В публикации агентства Associated Press приводятся три требования России: отказ НАТО от дальнейшей экспансии, отказ от размещения каких-либо ракетных систем у границ России и отказ НАТО от проведения военных учений, разведывательных операций или создания инфрастуктурных объектов за пределами границ Североатлантического договора, которые существовали в 1997 году.

Возможно, американская сторона даёт понять России, что некоторые из этих требований могут, хотя бы частично, стать предметом обсуждения на предстоящей неделе.