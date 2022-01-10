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Скончался грузинский поэт Резо Амашукели
Грузинский поэт и общественный деятель Резо Амашукели умер в возрасте 85 лет. Информацию Общественному вещателю Грузии подтвердили его родственники.
Амашукели родился 24 июня 1936 года в городе Кутаиси. В 1960 году окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Амашукели начал печатать стихи и поэмы в 1957 году. Его стихотворение «Зов» было удостоено премии Коммунистической партии Грузии в 1968 году.
Был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах –первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Заместитель председателя Союза граждан Грузии (1993). Почетный гражданин Тбилиси (2003 г.). Награжден орденом «Чести» (1996). Лауреат премии Галактиона Табидзе (1982).
В последние годы Амашукели активно комментировал общественно-политические процессы, часто делая оскорбительные, гомофобные и ксенофобные заявления.
Другие новости дня
МВФ предупредил о финансовых потрясениях в случае роста ставки ФРС США
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что страны с развивающейся экономикой, в том числе и Россия, могут столкнуться с проблемами, если Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки и свернет программу стимулирования. Об этом говорится на сайте организации.
Цены в США растут самыми быстрыми темпами почти за четыре десятилетия, а новый штамм коронавируса вызывает дополнительные опасения, отметили в МВФ. Страны с развивающейся экономикой также сталкиваются с повышенной инфляцией и значительно более высоким госдолгом. Его средний уровень вырос почти на 10 процентных пунктов с 2019 года, пишет издание Lenta.ru
«В отличие от США, их экономическое восстановление и рынки труда менее устойчивы. Хотя стоимость долларовых займов для многих остается низкой, опасения по поводу внутренней инфляции привели к тому, что в прошлом году несколько развивающихся рынков, включая Бразилию, Россию и Южную Африку, начали поднимать процентные ставки», — подчеркнули в организации.
Резкое повышение ставки в США может потрясти финансовые рынки, уверены в МВФ. Это может привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках, предрекают эксперты.
Goldman Sachs прогнозирует, что ФРС США четыре раза за 2022 год повысит ключевую ставку. Об этом сообщает Bloomberg. Рост ставки ожидается в марте, июне, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может начать сокращать свой баланс в июле, а возможно, и раньше.
Прогнозируемое ужесточение монетарной политики связано с высокой инфляцией и ситуацией на рынке труда. Так, уровень безработицы в США впервые с начала пандемии упал ниже 4%, пишет РБК.
Грузия скоро получит таблетки Pfizer и Merck от коронавируса
Система здравоохранения Грузии полностью мобилизована для обеспечения надлежащего лечения пациентов в случае значительного роста заболеваний омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
По его словам, через несколько недель в страну поступят препараты от коронавируса производства компаний Pfizer и Merck, которые, по словам министра, достаточно эффективны при лечении инфицированных коронавирусом.
«Можно сказать, что в случае значительного увеличения числа заболевших «омикроном», система здравоохранения полностью мобилизована. Она готова справиться с любым вызовом. У нас есть медикаменты на местах, что позволяет лечить ковид-инфицированных на разных этапах болезни. Через несколько недель дополнительно у нас будут препараты Pfizer и Merck, которые достаточно эффективны при лечении ковида», – сказал Зураб Азарашвили.
- Как сообщалось ранее, новая таблетка Pfizer от COVID-19 показала 89-процентную эффективность в ходе клинических испытаний. Препарат под названием PAXLOVID снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89%, если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза. Всего в исследовании приняли участие более 1200 взрослых, больных коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени. В группе больных, которые принимали препарат, только 6 человек были госпитализированы, смертельных исходов за 28 дней не было зафиксировано. В группе, получавшей плацебо, были госпитализированы 41 человек, из которых впоследствии умерли 10 человек.
- 12 октября компания Merck и ее партнёр Ridgeback Biotherapeutics подали в FDA заявку на одобрение своего лекарства от COVID-19 – молнупиравира, который производится в виде пилюли. Результаты клинических испытаний показали, что применение этого препарата сократило на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска. 4 ноября Великобритания первой в мире одобрила использование молнупиравира.
Премьер Грузии пообещал снизить цены на лекарства импортом из Турции
Грузия планирует открыть рынок для турецкой фармацевтической продукции, что послужит снижению цен на медикаменты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Он подчеркнул, что уже на этой неделе будут приняты решения, которые снизят цены на лекарства, пишет агентство «Новости-Грузия».
Гарибашвили в ноябре 2021 года заявил, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях и анонсировал регулирование цен на лекарства.
«Агентство конкуренции уже завершило работу по отчету фармацевтического рынка. Новый министр здравоохранения уже встретился с главой Агентства конкуренции. Вместе они запланировали дальнейшие мероприятия. Мы также собираемся открыть турецкий рынок, импортировать из Турции качественные лекарства, что, по нашему прогнозу, приведет к снижению цен на лекарства. Кроме того, мы также будем работать над законодательством, которое еще больше улучшит ситуацию в этом направлении», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Минздрав Грузии сообщает о проведении работы в направлении снижения цен на медикаменты с 2019 года. Ведомство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на фармацевтическом рынке.
Токаев назвал события в Казахстане «попыткой госпереворота»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал последние события в стране, когда на фоне массовых протестов в ряде городов начались беспорядки с применением оружия и человеческими жертвами, "попыткой государственного переворота". Об этом он заявил в понедельник на онлайн-саммите ОДКБ. Военный контингент этой организации, основу которого составляют российские военнослужащие, сейчас находится в Казахстане по запросу Токаева.
Президент Казахстана не сказал, какие политические силы стояли за, как он выразился, попыткой переворота. По словам Токаева, "под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародёры и мелкие хулиганы", а затем и "вооружённые боевики, которые ждали своего часа". Как заявил Токаев, в беспорядках участвовали и люди из-за рубежа, которых он назвал террористами. О каких конкретно зарубежных странах идёт речь, он не сказал.
Токаев заявил, что власти выполнили требования участников мирных акций протеста, в том числе о снижении цен на топливо, и призвал не смешивать мирные акции с последовавшими за ними беспорядками. По его словам, армия в Казахстане никогда не будет стрелять в мирных протестующих. Ранее слова Токаева о том, что сотрудники силовых структур имеют право стрелять без предупреждения, подвергли критике как правозащитники, так и представители стран Запада, в частности госсекретарь США.
Президент Казахстана также заявил, что прибытие сил ОДКБ нарушило планы тех, кто якобы организовал переворот, в частности помогло восстановить порядок в Алматы. Он также поблагодарил за помощь лично президента России Владимира Путина.
Токаев подтвердил, что в ходе беспорядков погибло 16 сотрудников силовых структур. Число погибших гражданских лиц он не назвал, сказав, что данные уточняются.
Путин в своём выступлении сказал, что угроза Казахстану исходила не от участников мирных протестов, а от вооружённых лиц. При этом он в негативном ключе упомянул о "майдане", сказав, что "применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков". Что он имеет в виду, российский президент не сообщил. Путин также сказал, что страны ОДКБ не допустят у себя "цветных революций" и упомянул о некоем "внешнем вмешательстве". По словам российского президента, контингент ОДКБ останется в Казахстане на ограниченное время и будет затем оттуда выведен.
- В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь и Таджикистан. С просьбой о размещении контингента Токаев обратился вечером 5 января после того, как правительственные силы фактически потеряли контроль над крупнейшим городом Казахстана Алматы. В городе начались грабежи и мародёрства с участием вооружённых людей. Этому предшествовали массовые протесты в основном с социально-экономическими требованиями. Как именно на их фоне начались беспорядки, кто их организовал и кем были вооружённые люди – достоверно не известно. Власти Казахстана официально заявляли о неких подготовленных извне террористах. При этом был арестован бывший руководитель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, сняты с должностей ряд лиц, близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, а сам Назарбаев – как утверждает его представитель, добровольно – покинул пост главы Совета безопасности, который занял Токаев.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий. Похожие события произошли в ряде других городов, главным образом на юге страны.
- Сейчас власти Казахстана заявляют, что контролируют ситуацию.
- "Цветными революции" принято называть смену власти, главным образом в странах Восточной Европы и постсоветского пространства, в результате массовых уличных протестов, как правило под демократическими и антикоррупционными лозунгами. Подобного рода "революции" произошли в своё время в Сербии, Грузии, Украине. Российские власти резко негативно относятся к подобным событиям, обвиняя США и Запад в их организации, а также в подготовке "цветной революции" в самой России. В последние годы в результате массовых протестов власть сменилась и в Армении и Киргизии - союзниках России по ОДКБ. Эти события, однако, в Москве "цветными революциями" не считают.
Премьер-министр Грузии прокомментировал события в Казахстане
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется, что в ближайшие дни будут предприняты все меры для деэскалации ситуации в Казахстане.
«Мы внимательно следили за последними событиями. Мы очень переживаем трагические события в Казахстане, в результате которых погибли десятки человек. Выражаем надежду, что будут предприняты все меры для окончательной деэскалации ситуации с целью достижения безопасности и стабильности. Мы желаем Казахстану и братскому казахстанскому народу, чтобы страна в ближайшее время смогла преодолеть последствия кризиса и продолжила путь в сторону дальнейшего развития», – заявил Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», говоря о находящихся в Казахстане гражданах Грузии, премьер отметил, что дипломатическое представительство по мере возможности находилось с ними на связи и оказывало помощь на месте.
«В результате активной работы правительства их часть уже вернулась в Грузию. А с теми гражданами Грузии, которые остаются на месте, посольство продолжает активную коммуникацию и оказывает помощь в случае необходимости. В ближайшие дни они вернутся в Грузию», – сказал Гарибашвили.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют «террористы», и в связи с «внешней агрессией» обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
В Сухуми и Цхинвали поддержали «обоснованные и адекватные» действия властей Казахстана
Президенты самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии выступили в поддержку «обоснованных и адекватных» действий руководства Казахстана, указав в контексте беспорядков на практику «незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств».
В заявлении абхазского лидера Аслана Бжания сказано, что «протестные акции, переросшие в откровенное насилие и погромы, оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан Республики Казахстан».
«Поддерживаем стремление законного руководства Республики Казахстан восстановить правопорядок и обеспечить безопасность граждан страны. Считаем неприемлемой практику незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нацеленного на дестабилизацию общественно-политической ситуации и последующий вооруженный захват власти, контролируемыми извне группировками», – сказано в заявлении Бжания.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов считает, что «потенциал развития, повышение благосостояния страны и ее граждан могут быть реализованы только в условиях восстановления стабильности и дальнейшей консолидации общества».
«Очевидна активная роль внешних сил, направляющих и координирующих боевиков, действующих по «методичкам» государственных переворотов, отработанным в странах, уже ставших жертвами «цветных» революций. В данных условиях полностью обоснованы и адекватны ситуации действия руководства страны, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, по проведению контртеррористической операции в целях обеспечения безопасности мирного населения и государства, а также решение глав государств-членов ОДКБ о направлении контингента Коллективных миротворческих сил Организации в Казахстан на ограниченный период времени», – заявил Бибилов.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют «террористы», и в связи с «внешней агрессией» обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
Лидера оппозиции в Мьянме, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы
Суд в Мьянме приговорил еще к четырем годам тюрьмы Аун Сан Су Чжи, бывшую госсоветника страны и нобелевского лауреата, признав ее виновной в хранении раций и нарушении коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Sky News.
В начале декабря суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы по обвинениям в подстрекательстве к инакомыслию и нарушении санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса. Однако через несколько часов после того, как о приговоре стало известно, особенно за пределами Мьянмы, главнокомандующий вооруженными силами и фактический правитель страны Мин Аунг Хлайн смягчил приговор вдвое: с четырех до двух лет лишения свободы. Аун Сан Су Чжи уже 11 месяцев как находится в заключении.
Как пишет Настоящее время, экс-советнику в общей сложности предъявлено 11 обвинений. Общий срок лишения свободы по ним может достигнуть более 100 лет. Она не признает вину.
Ее сторонники считают процесс политически мотивированным. Судебный процесс, который проходит в столице страны Нейпьидо, закрыт для журналистов.
Аун Сан Су Чжи 76 лет. Она провела больше 15 лет под домашним арестом за свою продемократическую деятельность и в апреле 2016 года после выборов заняла пост государственного советника Мьянмы. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а годом ранее – премия "За свободу мысли" имени Сахарова.
В 2015 году на парламентских выборах партия "Национальная лига за демократию" завоевала большинство голосов в обеих палатах парламента, получив право назначить правительство и президента.
В 2016 году она заняла пост госсоветника и фактически возглавила правительство Мьянмы.
Первого февраля 2021 года военные свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа ее партии "Национальная лига за демократию" на выборах в ноябре 2020 года стала результатом массовых фальсификаций. В конце июля итоги выборов были отменены.
Вскоре после прихода к власти хунты в Мьянме начались массовые протесты. Во время их разгона погибли более тысячи человек.
В 2018 году ООН обвинила гражданское правительство Мьянмы Аун Сан Су Чжи в том, что они не предотвратили преследование рохинджа. Расследовательская группа экспертов ООН заявила, что у военного командования Мьянмы были намерения устроить "геноцид" мусульман-рохинджа. Эксперты ООН рекомендовали преследовать военных Мьянмы в Международном уголовном суде или отдать их под трибунал.
Теннисист Джокович выиграл дело о депортации в суде Австралии
Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, которому грозила депортация из Австралии в связи с отсутствием вакцинации от коронавирусной инфекции, выиграл дело в суде Мельбурна.
Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции.
При этом у министра Австралии по делам иммиграции остаётся право лично принять решение об аннулировании визы Джоковича. Пока неясно, воспользуется ли он им.
Джокович в минувшую среду прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона в турнире Australian Оpen. Пограничный контроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. В аэропорту его задержали и посадили под охрану полиции, на три часа отобрав у него телефон. В конце концов власти аннулировали его визу, в четверг теннисист должен был быть депортирован. Это было обжаловано в суде. На время разбирательства суд разрешил ему остаться в изоляции в гостинице в Мельбурне.
Задержание теннисиста вызвало большой резонанс в мире - во многом в связи со спорами об обязательной вакцинации, которые идут в ряде стран.
Президент Сербии Александр Вучич ранее написал в инстаграме, что власти страны "принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в твиттере, что спортсмен попал под действие общих правил.
- Разрешение Джоковичу на въезд вызвало шквал критики в австралийских социальных сетях, – передавала Би-би-си. Спортсмен отказывается объяснять, почему он не прививается, заявив, что это его личное дело. На суде выяснилось, что в декабре он перенёс COVID-19. Организаторы Australian Оpen говорили, что разрешение на игру без вакцинации рассматривали две независимые друг от друга и от турнира комиссии.
- В Австралии проживает значительная сербская диаспора, среди которой Джокович особенно популярен. Рядом с гостиницей, где он размещён, проходили акции в его поддержку – в них участвовали австралийские сербы, противники вакцинации и поклонники спортсмена. Акции в поддержку спортсмена прошли также в разных городах Сербии и Черногории.
В Грузии выявили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 31 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 218.
За сутки в стране выявили 2953 новых случая коронавируса. Накануне провели 25 745 тестов: PCR-тестов – 10 505, экспресс–тестов на антиген – 15 240.
Выздоровели еще 1805 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 962 827, выздоровевших – 913 528.
По информации Национального центра по контролю заболеваний, число выявленных случаев омикрон-штамма коронавируса достигло 816.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 11,47%, за последние 14 дней составляет 7,76%, за неделю – 9,57%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 1899 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 553 749.
Власти Казахстана опровергли информацию о 164 погибших, заявив о «технической ошибке»
Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о 164 погибших во время беспорядков.
Ранее в воскресенье сведения о 164 погибших были опубликованы в Telegram-канале министерства информации и общественного развития. Позже министерство назвало публикацию «технической ошибкой». Телеканал «Хабар 24» опубликовал опровержение в бегущей строке. Сообщения о «164 погибших» разместили многие международные информагентства.
Таким образом, официальное число жертв, в том числе среди гражданских лиц, остается неизвестным. Власти Казахстана не приводят данные о количестве жертв январских событий.
Ранее сообщалось о гибели 18 сотрудников силовых органов и 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о гибели в Алматы двух детей.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
СМИ: Задержанного в Алматы джазового музыканта из Кыргызстана освободили
Задержанного в Казахстане кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова освободили, сообщил кыргызский новостной сайт Kaktus.media со ссылкой на источники. Сообщается, что кыргызстанца уже везут в Бишкек, но родственники не подтвердили это, пишет издание.
Новостное агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщило, что «Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, в настоящий момент решается вопрос его возвращения на родину».
Как пишет Радио Азаттык, получить комментарий в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана не представилось возможным: по номеру пресс-секретаря никто не ответил на звонки. Официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров также не был доступен для комментариев. Азаттык направил Смадиярову запрос и ожидает ответа.
Казахстанский государственный телеканал Qazaqstan 9 января опубликовал видео, на котором мужчина, задержанный по подозрению в причастности к прошедшим недавно беспорядкам в стране, признается, что прилетел в Казахстан из Кыргызстана «для участия в митинге».
Мужчина, на лице которого видны следы гематом и кровоподтеков, сообщает, неизвестные люди предложили ему деньги и купили билет в Алматы, где поселили на квартире, в которой, как утверждается, также находились выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось, кыргызстанцы узнали в нем популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова. Министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту. После этого органы безопасности Казахстана заявили, что мужчина на видео не Викрам Рузахунов, а некий Закир Убуров, 1990 года рождения, родом из Кыргызстана, отмечает Kaktus.media. Кыргызстанские активисты призвали власти Казахстана не распространять неподтвержденную информацию.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
Аслан Бжания отбыл в Россию на плановое медобследование
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. Об этом накануне сообщила пресс-служба абхазского лидера.
«Президент отбыл сегодня в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования», – говорится в сообщении. О других подробностях не сообщается.
Около года назад Бжания переболел коронавирусом. Последний раз на плановом медицинском обследовании в России он был в марте 2021 года, напоминает ТАСС.
В 2019 году Бжания не смог принять участие в президентских выборах по состоянию здоровья (он и его сторонники считают, что Бжания отравили). Перед выборами 2020 года он также почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Политик был введен в медикаментозную кому и транспортирован в клинику в Краснодаре. Опровергнув сообщение об отравлении, абхазский минздрав опубликовал информацию о диагнозе Бжания: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония».
В Женеве прошли первые встречи марафона делегаций США и России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди Шерман провели в Женеве двухчасовую беседу в ходе рабочего ужина в резиденции представителя США на Конференции по разоружению. (КР — единственный постоянно действующий многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению.)
Как сообщает агентство Associated Press (AP), встреча стали прелюдией к переговорам 10 января делегаций США и России. Кульминацией серии переговоров между делегациями США и России станут несколько очных и виртуальных встреч между официальными представителями США и их западными союзниками - с одной стороны и официальными представителями России - с другой.
Интенсификация дипломатических контактов в последние дни и недели связана с продолжающимся и растущим давлением России на Украину.
"Мы обсудили существо вопросов, которые стоят перед нами, но переговоры будут трудными", сказал журналистам Сергей Рябков после завершения первой встречи. Он добавил, что переговоры будут деловыми, и заверил репортёров, что участники переговоров в понедельник, по его мнению, не станут попусту терять время".
Переговоры расцениваются как первый шаг к оживлению диалога после периода серьёзного ухудшения отношений между США и Россией - в связи с положением вокруг Украины. Россия разместила примерно 100 тысяч военнослужащих вдоль своих границ с Украиной. Это привело к росту подозрений относительно намерений Москвы осуществить массированное вторжение в соседнюю страну.
В публикации AP отмечается, что правительство президента России Владимира Путина выдвинуло к предстоящим переговорам список своих требований. Среди них требование о предоставлении российской стороне от НАТО гарантий от дальнейшего расширении на восток и отказа НАТО от включения в свой союз Украины и Грузии.
Российская сторона прибыла в Женеву с ясной позицией, подчеркнул Рябков. По его словам, эта позиция ясна и сформулирована так, что поддаётся пониманию на самом высоком уровне. Поэтому отклонение от сформулированных Россией требований просто невозможно, заявил замглавы российского МИД.
На вопрос, готова ли Россия пойти на компромисс, российский дипломат ответил: "Это американцы должны быть готовы к достижению компромисса".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье телеканалу Эй-би-си, что не ожидает каких-либо прорывов на двусторонних переговорах в Женеве или в ходе заседания совета НАТО-Россия в Брюсселе. Не ожидается особых достижений и на переговорах представителей США и России в Вене в конце этой недели в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Аssociated Press отмечает, что США и их западные союзники уже неоднократно предупреждали Россию, что ей придётся дорого заплатить, если она двинет свои войска против Украины.
"Сейчас вопрос стоит так: пойдёт ли президент Путин дорогой дипломатии и диалога, или путём конфронтации", заявил Блинкен, дав понять, что углубление российского вмешательства в дела Украины может обернуться против долговременных интересов самой же Москвы.
В публикации агентства Associated Press приводятся три требования России: отказ НАТО от дальнейшей экспансии, отказ от размещения каких-либо ракетных систем у границ России и отказ НАТО от проведения военных учений, разведывательных операций или создания инфрастуктурных объектов за пределами границ Североатлантического договора, которые существовали в 1997 году.
Возможно, американская сторона даёт понять России, что некоторые из этих требований могут, хотя бы частично, стать предметом обсуждения на предстоящей неделе.
В США объявлены победители кинопремии «Золотой глобус»
В США объявлены лауреаты 79-й премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. В этом году организаторы приняли решение отказаться от трансляции церемонии. Списки победителей публикуются в социальных сетях.
В категории лучший драматический фильм награды удостоилась картина "Власть пса". Её создатель Джейн Кэмпион получила "Золотой глобус" как лучший режиссер.
"Вестсайдская история" Стивена Спилберга стала обладателем премии как лучший фильм-комедия или мюзикл.
Актёр Уилл Смит стал лауреатом "Золотого глобуса" за лучшую драматическую роль в фильме "Король Ричард". Николь Кидман была объявлена лучшей актрисой за игру в фильме "В роли Рикардо".
"Наследники" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал.
Японская драма "Сядь за руль моей машины" получила награду в номинации "Лучший иностранный фильм".
Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" завоевала награду за лучшую оригинальную музыку к фильму.
Композитор Ханс Циммер получил "Золотой глобус" за музыку к фильму "Дюна".
Премия "Золотой глобус" считается второй по престижности наградой в мире кино после "Оскара". Победителей определяют 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы. Традиционно фильмы и сериалы, получившие "Золотой глобус", расцениваются как главные претенденты на "Оскар".
Формат церемонии был изменен после того, как в прошлом году телеканал NBC отказался от традиционной трансляции премии. Причиной стало расследование "Лос-Анджелес таймс", которое выявило нарушения этических норм в организации, а также тот факт, что среди членов ассоциации не было ни одного темнокожего журналиста.
В Нью-Йорке при пожаре погибли 19 человек, среди них много детей
В Нью-Йорке жертвами пожара в жилом доме в районе Бронкс стали 19 человек, девять из них дети. Начальник городской пожарной службы назвал пожар одним из самых трагических событий, произошедших в городе за последние десятилетия.
Стефан Рингель, главный советник нью-йоркского мэра Эрика Адамса, подтвердил данные о жертвах. Другой представитель городской администрации, не представившийся корреспонденту агентства "Associated Press", подтвердил число детей, погибших в результате пожара.
Более 50 жильцов сгоревших и задымлённых квартир получили ожоги, ещё 13 находятся в критическом состоянии, сообщил Рингель. У большинства пострадавших - ожоги дыхательных органов.
По сообщению пожарного управления Нью-Йорка, около 200 пожарных занимались тушением огня и спасением жильцов 19-этажного многоквартирного дома. Погибшие или пострадавшие находились на каждом этаже с признаками сердечных приступов или дыхательного шока.
Пожар в нью-йоркском районе Бронкс произошёл через несколько дней после крупного пожара в Филадельфии, в котором погибли 12 человек, восемь из них - дети.
В Женеве сегодня вечером - первый раунд переговоров между РФ и США
Первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности.
Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня - 9 и 10 января - они посвятят переговорному процессу», - отметила Захарова.
Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами, заявила официальный представитель МИД.
В состав российской межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.
Иностранные бизнесмены и банкиры требуют оправдательного приговора для Хазарадзе
За два дня до оглашения приговора по скандальному делу об отмывании денег 60 банкиров и руководителей международных корпораций опубликовали письмо в поддержку его главного фигуранта, лидера оппозиционной партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. Обращение политик сегодня опубликовал на своей странице в Facebook.
Вместе с Хазарадзе по делу проходит Бадри Джапаридзе – бизнес-партнер, с котором он основал TBC Bank, а также бизнесмен Автандил (Авто) Церетели. Обвиняемые считают, что дело сфабриковано и единственной причиной начала следствия против них стал глубоководный порт в Анаклия, к строительству которого ранее был подключен TBC Bank.
«Мамука посвятил всю свою жизнь восстановлению Грузии. Его очевидные усилия и успех улучшили многие отрасли, включая банковскую систему и экономику всей страны. Мы, выпускники Гарвардской школы бизнеса и друзья Мамуки Хазарадзе, «OPM29 2000» – мы знаем Мамуку более 20 лет, мы поддерживаем его, потому что знаем о его патриотизме, порядочности и преданности грузинскому народу», - говорится в письме.
Авторы обращения надеются, что грузинский суд учтет все заслуги бывшего банкира перед страной и вынесет оправдательный приговор», пишет агентство «Новости-Грузия».
Письмо подписали бизнесмены из США, Израиля, Великобритании, Ирландии, Канады, Индии, Ямайки, Перу, Венесуэлы, Бразилии, Мексики, Германии, Италии, Дубая, Австралии.
Израиль открыл границы для привитых - в том числе «Спутником»
Израиль в воскресенье открыл границы для граждан иностранных государств, которые не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем за 14 дней до даты въезда сделали прививку от коронавирусной инфекции. Признаются вакцины, официально одобренные ВОЗ, а также российский «Спутник V».
Вакцинация - не единственное условие въезда в Израиль. В опубликованных МИД страны правилах указано, что при регистрации на рейс необходимо также предъявить отрицательный результат свежего ПЦР-теста, а после прибытия в Израиль сдать еще один тест и до получения его результатов или на 24 часа отправиться на карантин.
Израиль официально отменил так называемый красный список стран, в которых входили, помимо прочего, Британия и США, и разрешил вакцинированным въезд оттуда. В этих странах широко распространяется новый штамм «омикрон», однако он распространяется и в Израиле, и в запрете на въезд, в очередной раз введенном в конце ноября, по оценке властей, отпала необходимость.
За первую неделю января в мире подтверждено более 14 млн случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за все 2 года пандемии. Однако пропорционального роста числа смертей не произошло, напротив, число летальных исходов вторую неделю подряд не превысило 40 тысяч. Это связывают с эффектами вакцинации, как правило защищающей от тяжелого течения болезни, и с особенностями штамма «омикрон», который при более высокой заразности менее летален. При этом Россия, несмотря на снижение числа смертей за сутки, все еще на одном из первых мест в мире по этому показателю - в последние дни фиксируется по 700-800 смертей от COVID-19.
Во многих странах Европы фиксируется максимальное число заражений в сутки за все время пандемии. Власти принимают меры, чтобы стимулировать вакцинацию - вплоть до введения в ряде стран обязательной вакцинации. Однако локдаунов, характерных для прошлой зимы, большинство стран стремится избегать.
Войска ОДКБ останутся в Казахстане «до полной стабилизации» обстановки
Российские военные и военнослужащие союзников России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленные в Казахстан по запросу президента этой страны, взяли под контроль «стратегические объекты» в городе Алма-Ата и его окрестностях. Об этом заявил в воскресенье командующий контингентом ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков.
По словам российского генерала, развертывание контингента завершено. Войска останутся в Казахстане, по словам Сердюкова, «до полной стабилизации обстановки в стране». Официальных данных об общей численности контингента нет, она оценивается в несколько тысяч военнослужащих, большинство которых из России.
Президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к союзникам с просьбой о вводе войск в связи с массовыми протестами, переросшими в ряде городов в беспорядки, заявлял, что войска будут введены на короткий срок. По утверждениям властей Казахстана, сейчас ситуация в стране нормализуется. В воскресенье о перестрелках практически не сообщалось. Нет и мирных акций протеста. Что будет сочтено моментом полной стабилизации - неясно.
Власти Казахстана в воскресенье сначала заявили, что во время беспорядков в стране в первую неделю января погибли 164 человека, а затем опровергли эти утверждения. В министерстве здравоохранения, на которое ссылались СМИ, заявили, что данные были опубликованы по ошибке. Таким образом, официальное число жертв, в том числе среди гражданских лиц, остается неизвестным.
Ранее сообщалось о гибели 16 сотрудников правоохранительных органов и 26 человек, которых власти называли «террористами». По свидетельствам очевидцев, сотрудники силовых структур стреляли в том числе по безоружным. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что полиция и войска имеют право стрелять без предупреждения. Этот приказ был подвергнут критике международными правозащитными организациями.
10 января в Казахстане объявлено днем траура.
- Точной картины того, как именно мирные протесты переросли в беспорядки, кто именно завладел оружием и вступал в перестрелки с силами правопорядка, пока нет. Власти Казахстана заявили, что на Алма-Ату напали «20 тысяч террористов» (впоследствии МВД уточнило, что речь идет об общем числе участников акций протеста в городе), якобы подготовленных за рубежом, в связи с чем Токаев запросил о помощи Россию и ее союзников по блоку ОДКБ.
- По сообщениям независимых журналистов и местных жителей, в Алма-Ате еще слышны выстрелы, однако в целом ситуация под контролем властей. Акций протеста сейчас нет.
Сегодня в аэропорт Кутаиси из Казахстана прибыли до 60 граждан Грузии
Сегодня, 9 января, международный аэропорт Кутаиси принял два рейса из Республики Казахстан. Рейсами из Актау и Атырау прибыло 87 пассажиров. Около 60 из них являются гражданами Грузии.
На обратные рейсы из Кутаиси в Атырау и Актау зарегистрировались более 200 человек, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Накануне был выполнен первый регулярный рейс в направлении Нур-Султана, которым воспользовались 15 пассажиров. Завтра рейсы из Кутаиси в Казахстан не планируются.
Минздрав Казахстана: в ходе беспорядков погибли 164 человека
Власти Казахстана утверждают, что во время беспорядков в стране в первую неделю января погибли 164 человека. Такие данные приводят СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о гибели 16 сотрудников правоохранительных органов и 26 человек, которых власти называли «террористами». Пока не сообщается, сколько среди погибших участников мирных акций протеста, сколько - участников беспорядков с применением оружия, сколько сотрудников силовых структур и сколько гражданских лиц, не имевших отношения к протестам. Сообщается, что среди погибших трое детей.
Об обстоятельствах гибели людей также не сообщается. По свидетельствам очевидцев, сотрудники силовых структур стреляли в том числе по безоружным. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что полиция и войска имеют право стрелять без предупреждения. Этот приказ был подвергнут критике международными правозащитными организациями.
Больше всего погибших, 103, по официальным данным, в Алма-Ате, городе, который стал центром беспорядков. Также есть погибшие в Кызылординской, Жамбылской и Алматинской областях. Также Минздрав сообщает, что за медицинской помощью в последние дни обращались более 2 тысяч пострадавших, десятки были госпитализированы.
10 января в Казахстане объявлено днем траура.
- Точной картины того, как именно мирные протесты переросли в беспорядки, кто именно завладел оружием и вступал в перестрелки с силами правопорядка, пока нет. Власти Казахстана заявили, что на Алма-Ату напали «20 тысяч террористов» (впоследствии МВД уточнило, что речь идет об общем числе участников акций протеста в городе), якобы подготовленных за рубежом, в связи с чем Токаев запросил о помощи Россию и ее союзников по блоку ОДКБ. Российские и союзные военные, как утверждается, взяли под контроль «стратегические объекты», власти отрицают их участие в подавлении протестов.
- Сейчас, по утверждениям властей, ситуация нормализуется. По сообщениям независимых журналистов и местных жителей, в Алма-Ате еще слышны выстрелы, однако в целом ситуация под контролем властей. Акций протеста сейчас нет.
Среди задержанных в Казахстане – известный музыкант из Киргизии
В человеке, который в сюжете казахстанского телевидения заявил, что приехал в Казахстан из Киргизии якобы для участия в митинге протеста за деньги, жители Киргизии узнали популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова.
Сюжет вышел на одном из казахстанских телеканалов 9 января. В нем задержанный по подозрению в участии в беспорядках в Казахстане утверждал, что он безработный, что неизвестные 1 января предложили ему около 200 долларов для того, чтобы он приехал из Киргизии в Алма-Ату для участия в акциях протеста, купили ему билет, поселили на квартире, где также находились выходцы из Таджикистана и Узбекистана.
Как сообщает Радио Азаттык - Киргизская служба Радио Свобода - сразу несколько жителей Киргизии узнали в этом человеке известного музыканта. «Викрам Рузахунов лауреат международных фестивалей, его знают многие творческие люди региона. И то, что говорится в видео – будто он безработный – это не так. Он музыкант, исполнитель и даже в Кыргызстане он не посещал места массового скопления людей, мы его хорошо знаем. В Казахстан он ездил часто, так как давал там концерты, работал», – рассказал «Азаттыку» один из его знакомых, основатель Парка высоких технологий Азис Абакиров. Многие комментаторы предположили, что Рузахунов оговорил себя, возможно под пытками. На его лице в сюжете телеканала видны следы побоев. Сообщается, что родные не могли несколько дней выйти с ним на связь и узнали о его судьбе только из сюжета телеканала.
МВД Киргизии прокомментировало сюжет казахстанского телевидения, отметив, что Рузахунов купил билет в Алма-Ату еще в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ. В МВД заявили, что «проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина». У посольства Казахстана в Бишкеке прошла акция протеста.
Также сообщается, что Бишкек направил Казахстану ноту протеста.
Власти Казахстана, включая президента страны, утверждают, что беспорядки в стране, начавшиеся на фоне массовых протестов, устроили «террористы», в том числе подготовленные за рубежом. МВД Казахстана сообщило, что среди задержанных имеются «граждане соседнего государства», но название страны не уточнялось (Казахстан граничит, помимо Киргизии, с Узбекистаном, Туркменией, Россией и Китаем).
Всего, по данным властей Казахстана, за последние дни было задержано около 6 тысяч человек, причем большинство из них, как следует из официальных данных, не обвиняется в преступлениях и насильственных действиях. Сколько среди задержанных иностранцев - не сообщается.
США могут запретить экспорт в РФ смартфонов и другой электроники
Американские СМИ в преддверии переговоров между США и их союзниками и Россией публикуют - со ссылкой на источники в американской администрации - списки возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России в случае широкомасштабного российского вторжения в Украину.
Сообщения публикуют, в частности, New York Times, Reuters, AP, Bloomberg и другие издания. В целом перечень возможных санкций совпадает, хотя в деталях сообщения несколько отличаются - поскольку окончательный список возможных санкций еще не утвержден.
По данным New York Times, в частности, рассматривается такая мера, как запрет на экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику. Это может коснуться мобильных телефонов, компьютеров и бытовой техники, в том числе произведенных и в третьих странах - если они используют американские компоненты или программное обеспечение. При этом издание отмечает, что продолжаются дискуссии о том, как российские граждане воспримут такой запрет - возложат ли они за него ответственность на президента Владимира Путина или же на США и их союзников.
Речь также идет о мерах против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы. При этом неясно, идет ли речь об отключении всей российской банковской системы от системы SWIFT.
Также рассматриваются технологические санкции - как пишет New York Times, они могут будут направлены против «любимых отраслей промышленности Путина», в том числе аэрокосмической и оружейной. Они затронут производство российских истребителей, зенитно-ракетных систем, противоспутниковую оборону и космические системы. Также ограничения могут коснуться инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления.
Reuters также сообщает, что американские чиновники рассматривают включение России в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. Сейчас в группу таких стран входят Куба, Иран, КНДР и Сирия. Неясно, идет ли речь в данном случае об эмбарго на поставки российских энергоносителей за рубеж, и как к этой мере могут отнестись европейские союзники США.
Соединенные Штаты, в том числе президент Джо Байден, неоднократно заявляли, что в случае широкомасштабного наступления на Украину Россия столкнется с «небывалыми» санкциями. Москва также признала, что США предупреждали ее об этом. При этом официально не сообщалось, о каких конкретно санкциях может идти речь.
Сейчас в отношении России уже действуют как секторальные, так и персональные санкции - в связи с аннексией Крыма, поддержкой сепаратистов на востоке Украины, вмешательством в выборы в США, кибератаками, предполагаемым использованием химического оружия (покушение на Сергея и Юлию Скрипаль и Алексея Навального). При этом администрация США воздержалась, например, от жестких санкций против газопровода «Северный поток-2».
New York Times сообщает также, что американские дипломаты опасаются того, что начинающиеся сегодня переговоры в Женеве и последующие за ними переговоры в Совете Россия-НАТО и ОБСЕ могут очень скоро завершиться безрезультатно, Россия обвинит в их провале страны Запада и перейдет к военным действиям против Украины под предлогом обеспечения своей безопасности. «Никто не должен удивляться, если Россия спровоцирует провокацию или инцидент. А затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства», - заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.
Опасения США основаны на концентрации российских войск у границ с Украиной. Выдвинутые в прошлом месяце Россией требования «гарантий безопасности», включающие в себя отказ от военного сотрудничества с Украиной, по оценке Блинкена, также могут служить маневром для оправдания последующего удара против Украины - поскольку многие из требований, по его оценке, заведомо невыполнимы.
New York Times пишет также, что в США обсуждают гипотетическую возможность вооружать «повстанцев» на Украине в случае оккупации ее или ее части Россией. При этом представители США и НАТО давали понять, что в случае российского наступления Украина не может рассчитывать на прямую военную поддержку Запада.
При этом США выражают надежду на то, что переговоры могут принести хотя бы ограниченный успех, и на то, что Россия откажется от агрессии - в этом случае, как следует из публикаций, жесткие санкции вводиться не будут.
Югосетпотребнадзор выявил за сутки 42 случая заражения коронавирусом
Югосетпотребнадзор за сутки выявил 42 новых случая заболевания коронавирусом в самопровозглашенной республике.
«Это данные, полученные в результате исследований вечером 8 января. Всего с начала пандемии количество инфицированных составило 10 289 человек, из них 10 160 выздоровели. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 129 человек, еще 30 человек сняты с учета за сутки», - сообщила информагентству «Рес» в воскресенье глава ведомства Марина Кочиева.
Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 57 58 исследований на COVID-19.
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