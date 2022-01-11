В Грузии выявили максимальное с 10 ноября число новых случаев COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал последние события в стране, когда на фоне массовых протестов в ряде городов начались беспорядки с применением оружия и человеческими жертвами, "попыткой государственного переворота". Об этом он заявил в понедельник на онлайн-саммите ОДКБ. Военный контингент этой организации, основу которого составляют российские военнослужащие, сейчас находится в Казахстане по запросу Токаева.

Президент Казахстана не сказал, какие политические силы стояли за, как он выразился, попыткой переворота. По словам Токаева, "под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародёры и мелкие хулиганы", а затем и "вооружённые боевики, которые ждали своего часа". Как заявил Токаев, в беспорядках участвовали и люди из-за рубежа, которых он назвал террористами. О каких конкретно зарубежных странах идёт речь, он не сказал.

Токаев заявил, что власти выполнили требования участников мирных акций протеста, в том числе о снижении цен на топливо, и призвал не смешивать мирные акции с последовавшими за ними беспорядками. По его словам, армия в Казахстане никогда не будет стрелять в мирных протестующих. Ранее слова Токаева о том, что сотрудники силовых структур имеют право стрелять без предупреждения, подвергли критике как правозащитники, так и представители стран Запада, в частности госсекретарь США.

Президент Казахстана также заявил, что прибытие сил ОДКБ нарушило планы тех, кто якобы организовал переворот, в частности помогло восстановить порядок в Алматы. Он также поблагодарил за помощь лично президента России Владимира Путина.

Токаев подтвердил, что в ходе беспорядков погибло 16 сотрудников силовых структур. Число погибших гражданских лиц он не назвал, сказав, что данные уточняются.

Путин в своём выступлении сказал, что угроза Казахстану исходила не от участников мирных протестов, а от вооружённых лиц. При этом он в негативном ключе упомянул о "майдане", сказав, что "применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков". Что он имеет в виду, российский президент не сообщил. Путин также сказал, что страны ОДКБ не допустят у себя "цветных революций" и упомянул о некоем "внешнем вмешательстве". По словам российского президента, контингент ОДКБ останется в Казахстане на ограниченное время и будет затем оттуда выведен.