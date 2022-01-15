Российский танкер чуть не потерпел бедствие в Батуми

Танкер «Санкт-Петербург», плавающий под флагом России, чуть не потерпел бедствие у берегов Грузии. Об этом сообщает «Аджарское телевидение».

По информации Агентства морского транспорта, корабль зашел в порт Батуми, однако волнение на море в районе города оказалось настолько сильным, что судно отнесло в сторону Махинджаури. Экипаж потерял управление, танкер приблизился к берегу.

В ведомстве заявляют, что экипажу удалось взять ситуацию под контроль и наладить управление.

В настоящее время судно продолжает дрейфовать в районе Махинджаури.

Агентство морского транспорта не уточняет, с какой целью российский сухогруз прибыл в Батуми. Неясно и то, сколько человек находится на борту корабля, и был ли он загружен.