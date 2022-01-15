«Нацдвижение» анонсировало большие изменения в структуре партии

Во время недавних протестов в Казахстане погибли 225 человек, среди которых 19 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил генпрокурор Серик Шалабаев. Ранения, по его словам, получили почти четыре с половиной тысячи человек. Более трех тысяч из них – полицейские и бойцы Нацгвардии.

Шалабаев признал, что данные до сих пор уточняются, и добавил, что огонь открывался «только по террористам». Прокуратура расследует три десятка жалоб на действия правоохранителей.

Генпрокуратура расследует почти 550 уголовных дел, в том числе 44 – по терактам и 15 – по убийствам. Арестованы около 450 человек.

Ранее власти Казахстана сообщали о гибели 164 человек, но затем эти данные назвали технической ошибкой.

Тем временем столице Казахстана Нур-Султане, на проспекте экс-президента Нурсултана Назарбаева сняли все таблички с его именем. СМИ сообщают, что в стране начат сбор подписей под петицией за возвращение столице названия Астана.

Также стало известно, что родственники Назарбаева покидают посты в крупных компаниях. Старшая дочь экс-президента депутат Дарига Назарбаева в новом году не появлялась на заседаниях парламента. Помощник сообщал, что она заболела и находится дома в Алматы. О нахождении остальных родственников и самого бывшего президента до сих пор поступают противоречивые сообщения.