В Тбилиси мужчина покончил с собой, чтобы привлечь внимание к жилищным проблемам ВПЛ

Житель Тбилиси совершил самоубийство, чтобы привлечь внимание властей к жилищным проблемам вынужденно-перемещенных с оккупированных территорий лиц. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член партии «Стратегия Агмашенебели» Теона Чалидзе.

Трагедия произошла в Згвис Убани (район Тбилисского моря – прим.ред.). Мужчина выпрыгнул из здания бывшего санатория «Картли, сообщает SOVA.

«Это ужас и даже хуже. Я потрясена. В Згвис Убани вынужденно перемещенный покончил жизнь самоубийством. К такой форме протеста мужчина прибег для того, чтобы привлечь внимание. Уже несколько недель ВПЛ из Абхазии требуют переселить их из аварийных зданий в новые дома», - написала Чалидзе.

По словам соседей, они стояли во дворе и разрабатывали план действий, когда мужчина выпрыгнул из окна.

«Фактически он принес себя в жертву социальной политике, которая не предназначена и не направлена на благополучие людей За эту трагедию несет ответственность каждый человек, принимающий решения и не предпринявший действенных шагов для решения этой проблемы. Надеюсь, вам стыдно за то, что произошло. Мы давно говорим, что живем в невыносимых условиях. Здесь опасные для жизни условия, о чем свидетельствуют многочисленные экспертные заключения», - рассказала одна из квартиранток бывшего санатория.

В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители и судмедэксперты. Между ними и горожанами периодически происходят словесные перепалки.