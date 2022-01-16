В Минздраве прокомментировали самоубийство беженца в Тбилиси

Вынужденные переселенцы, проживающие в бывшем санатории «Картли» на окраине Тбилиси, в 2022 году безоговорочно получат новое жилье. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минздравом Грузии после того, как один из жильцов аварийного здания покончил жизнь самоубийством на протестной акции, пишет агентство «Новости-Грузия».

Днем 16 января беженец из Абхазии, 52-летний Зураб Чичошвили выпрыгнул из окна многоэтажного здания и скончался на месте от полученных травм. Члены его семьи и соседи заявляют, что он сделал это, чтобы привлечь внимание к проблемам 120 семей, которые живут в аварийном корпусе.

«Согласно решению Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, вынужденные переселенцы, проживающие в бывшей гостинице «Картли», в 2022 году безоговорочно получат новое жилье», - сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что забота о вынужденных переселенцах и улучшение их социальных условий является их главным приоритетом. Министерство напоминает, что беженцы, которые до сих пор не обеспечены жильем, могут самостоятельно подыскать жилплощадь в Тбилиси, затем ее для них приобретет государство, или же дождаться своей очереди и получить квартиру в новостройках, которые приобрело ведомство.

Минздрав выразил соболезнования родственникам и близким умершего мужчины. МВД расследует произошедшее по статье «доведение до самоубийства». Причина смерти Зураба Чичошвили будет установлена после проведения экспертизы.

Советский санаторий «Картли», расположенный возле Тбилисского моря, был заселен беженцами около 30 лет назад. В течение последнего месяца вынужденные переселенцы продолжали протестные акции, требуя предоставить им альтернативную жилплощадь. Демонстранты заявляют, что здание аварийное, что подтверждают заключения экспертиз, и находиться в нем опасно.

На днях с протестующими встретился заместитель министра здравоохранения Илия Гудушаури. Беженцам пообещали обеспечить их жильем до конца 2022 года, а пока временно перейти в съемные квартиры. На это предложение демонстранты не согласились. Они говорят, что не верят обещаниям властей.