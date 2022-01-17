Новости
Глава МИД Грузии встретился с генеральным секретарем НАТО
«Это была очень плодотворная встреча с генеральным секретарем НАТО, и все мои ожидания еще раз подтвердились на этой встрече», - заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, оценивая сегодняшнюю встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
«Генеральный секретарь четко зафиксировал позицию в связи с тем, что пересмотра решений НАТО не будет, что главным приоритетом и красными линиями являются суверенитет и территориальная целостность Грузии и наша евроатлантическая интеграция», - заявил Давид Залкалиани.
По его словам, НАТО готово к продолжению диалога с Российской Федерацией и существуют направления, по которым можно говорить, однако, по словам министра, компромисса по четко определенным красным линиям не будет, передает Общественный вещатель Грузии.
Как отметил министр иностранных дел, повестка дня Грузии в направлении интеграции в НАТО сохранится.
«Мы будем делать все в тесной координации с партнерами по НАТО для того, чтобы этот процесс не пострадал, чтобы любые запланированные нами мероприятия проводились своевременно и были наполнены соответствующим содержанием, это позволит нам достичь значительных ощутимых результатов, чтобы представить их на саммите в Мадриде», - заявил Залкалиани.
Другие новости дня
Кандидат в президенты Франции Земмур оштрафован на 10 тысяч евро
Крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур оштрафован на 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, пишет газета Le Monde.
В сентябре 2020 года в эфире телеканала СNews Земмур назвал детей мигрантов, приехавших без сопровождения, «ворами», «убийцами» и «насильниками», добавив, что их нужно высылать из страны. Прокуратура посчитала, что подобные высказывания нарушают допустимые рамки свободы выражения мнений.
Земмур во время оглашения приговора в суде не присутствовал. Комментируя решения в социальных сетях, он написал, что необходимо покончить с системой, которая давит на свободу слова и демократические дебаты.
«Эта система производит преступные убеждения промышленным способом. Необходимо срочно изгнать идеологию из судов», – заявил Земмур. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.
- 63-летний Эрик Земмур – французский журналист и публицист –дважды судим за разжигание ненависти.
- Согласно опросам общественного мнения, которые проводились в течение нескольких недель прошлого года, Земмур мог занять второе место на президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле 2022 года, уступив нынешнему президенту Эммануэлю Макрону. Однако с тех пор его поддержка ослабла.
Европейский союз призвал Россию «немедленно» освободить Навального
В годовщину ареста Алексея Навального Евросоюз опубликовал обращение к российским властям от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозефа Борреля с призывом «немедленно и безоговорочно» освободить оппозиционера, а также находящуюся под арестом бывшую главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву.
«Европейский союз открыто называет судебное преследование и приговор Навальному политически мотивированными», – говорится в обращении. Кроме того, ЕС снова призвал провести расследование отравления оппозиционера боевым отравляющим веществом «Новичок».
В понедельник также стало известно, что до конца января в российский суд поступит новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, которое включает в себя обвинения в финансовом мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой. По совокупности обвинений Навальному грозит до 15 лет лишения свободы.
Ровно год назад, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы «Новичок». С того дня он лишен свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.
За год нахождения Навального в колонии российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с оппозиционером. Штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны «экстремистскими организациями» и запрещены в России, десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию, среди них – бывший глава федерального штаба Навального Леонид Волков, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь. Против самого Навального было возбуждено еще несколько уголовных дел.
США, Великобритания и страны ЕС в ответ на преследование лидера российской оппозиции грозили России серьезными санкциями, но в итоге ограничились лишь санкциями против нескольких физических лиц и организаций, которые, по мнению Запада, участвовали в попытке отравления Навального.
По итогам совместного расследования изданий The Insider, Bellingcat (включены в реестр СМИ-«иноагентов»), CNN и Der Spiegel были опубликованы имена и звания сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального. Сам оппозиционер выложил свою беседу с Константином Кудрявцевым – предполагаемым сотрудником российской спецслужбы, который мог участвовать в его отравлении. Кудрявцев рассказал множество деталей покушения. Он в том числе пояснил, что яд был нанесен на нижнее белье оппозиционера в гостинице города Томска, где останавливался Навальный, а уничтожить следы отравления ФСБ помогали сотрудники транспортной полиции.
Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергают.
Правительство Грузии потратит десятки миллионов на оплату электричества населению
Государство будет финансировать повышенный тариф на электроэнергию в течение всего года, для чего из бюджета будет выделено несколько десятков миллионов лари. Об этом заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.
Государство и впредь будет оплачивать разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и существующим до этого тарифом для граждан со статусом социально незащищенного лица, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает агентство «Новости-Грузия». Льготы будут действовать примерно для 1 миллиона граждан Грузии.
«Новый проект отличается от других тем, что финансирование увеличенного тарифа будет происходить в течение всего года. Что касается конкретных цифр, то они будут разными по месяцам, поскольку социально незащищенных в базе данных бывает больше или меньше в определенный период», - пояснил Нармания.
По его словам, всего в базе данных зарегистрировано более 310 тысяч таких абонентов, и это более миллиона граждан. Согласование проекта и соответствующих технических деталей с компаниями будет осуществляться Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.
«Согласно нашему решению, абоненты, которым субсидируется указанное повышение тарифа, вместе с квитанцией получат информацию о том, что 3,5 тетри от их тарифа финансируются государством», - отметил Нармания.
- Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года. Тариф для населения за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии. Субсидирование разницы между новым и старым тарифами произойдет в том случае, если расходы абонента не превысят 200 кВт/час в месяц.
- Власти запустили программу субсидирования почти два года назад, когда началась пандемия коронавируса. Прошлой зимой государство полностью оплачивало коммунальные услуги тем гражданам, которые за месяц расходовали не более 200 кВт/час. Кроме того, государство покрывало разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и действующим до этого.
Гарибашвили объявил конкурс на должности глав ведомств, созданных на базе Службы госинспектора
Распоряжением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили объявлен конкурс на должности начальника Специальной следственной службы и начальника Службы защиты персональных данных - двух ведомств, создаваемых на базе упраздненной по инициативе «Грузинской мечты» Службы государственного инспектора.
Согласно распространенной информации, кандидаты будут отобраны созданными Гарибашвили конкурсными комиссиями.
- Согласно изменениям, функции упраздненного ведомства будут переданы двум новым структурам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных. Оппозиция уверена: правительство таким образом хочет уничтожить независимый государственный институт. С критикой законопроекта выступили и западные партнеры Грузии, пишет SOVA.
- Реформа была проведена в кратчайшие сроки – буквально за несколько дней. При этом не была поставлена в известность даже сама государственный инспектор Лонда Толорая. Она узнала о намерении властей ликвидировать службу из СМИ. Обсуждение в парламентских комитетах шло в ускоренном порядке. Также спешно закон был принят в трех чтениях на пленарных заседаниях.
Террорист Брейвик предстанет перед судом с просьбой о досрочном освобождении
Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик во вторник предстанет перед судом после 10 лет за решеткой, утверждая, что он больше не представляет опасности для общества, и пытаясь добиться досрочного освобождения из своего 21-летнего заключения. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет агентство АР.
Слушание будет продолжаться три дня, но приговор будет оглашен только через несколько недель.
В 2011 году Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой у кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего уехал на остров Утойя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.
Брейвик отбывает максимальный срок в Норвегии - 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он вправе потребовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.
Ультраправый террорист не обнаруживал угрызений совести с тех пор, как совершил преступление, и семьи жертв и пострадавших опасаются, что он будет публично отстаивать свои крайние взгляды во время слушаний.
По словам экспертов, слушания вряд ли обеспечат Брейвику досрочное освобождение.
Во время судебного процесса в 2012 году Брейвик ежедневно входил в зал суда, салютуя сжатым кулаком, и заявлял родителям жертв, что хотел бы убить больше людей.
Он пытался создать фашистскую партию в тюрьме и связывался по почте с правыми экстремистами в Европе и США. Сотрудники тюрьмы конфисковали многие из этих писем, опасаясь, что Брейвик вдохновит других на совершение насильственных нападений.
В 2016 году он подал в суд на правительство, заявив, что его изоляция от других заключенных, частые обыски с раздеванием и тот факт, что на начальном этапе заключения на него часто надевали наручники, нарушали его права человека. Брейвик выиграл дело, но в 2017 году решение было отменено высшими судами.
Глава МИД ФРГ: возможная эскалация со стороны России отразится на «СП-2»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает Киев. После переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он заявила, что за возможное широкомасштабное вторжение в Украину Россия заплатит "высокую цену". В частности, пострадают её экономические, стратегические и политические интересы.
Бербок заявила, что дипломатические переговоры являются единственным путём снижения напряжённости в российско-украинских отношениях. Она также поддержала территориальную целостность Украины. При этом она отметила, что позиция правительства ФРГ относительно поставок Киеву оружия остаётся неизменной - Германия не намерена его поставлять.
Говоря о газопроводе "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию, министр отметила, что сейчас его сертификация приостановлена, поскольку газопровод не соответствует европейскому праву. Она - в отличие от ряда германских политиков, называющих газопровод сугубо коммерческим проектом - заявила, что проект имеет и геостратегическую сторону, и пообещала, что в случае эскалации агрессии России против Укрианы Германия и её партнёры примут "адекватные меры". Прямо о возможности отказа от проекта она не упомянула.
Бербок представляет в коалиционном правительстве партию "Зелёных", выступавшую против сооружения газопровода. Официальная позиция германского правительства заключается в том, что оно будет руководствоваться решением регулятора, принимающего решение о сертификации газопровода.
В Германии в последнее время идёт общественная дискуссия об отношениях с Россией. 73 эксперта в области безопасности и международных отношений в открытом письме правительству и Бундестагу призвали их пересмотреть и ужесточить политику Берлина по отношению к Москве.
Из Киева глава МИД Германии отправится в Москву - это будет её первый визит в Россию после вступления в должность в минувшем декабре. Бербок посещает Украину и Россию на фоне сообщений о концентрации российских военных у украинских границ и роста напряжённости в связи с российскими требованиями "гарантий безопасности".
На карантин закрылись отдельные классы и группы цхинвальских школ и детсадов
В Цхинвали отдельные классы в школах и группы в детских садах закрыли сегодня на карантин. Причина – выявленные случаи заболевания коронавирусом, сообщили агентству «Рес» в Министерстве образования и науки самопровозглашенной республики Южная Осети.
«С сегодняшнего дня приостанавливают работу несколько классов в Кадетской школе, Лицее искусств, столичном общеобразовательном учреждении №2, гимназии «Альбион». Закрываются временно также две группы в цхинвальских детских садах №20 и 11», – сказали в ведомстве.
По информации министерства, ранее на карантин ушли один класс в цхинвальской школе №6 и средняя группа в детском саду №18.
Отметим, что в Южной Осетии от коронавируса привились лишь 1700 жителей, с начала января – 92 человека.
В Кутаиси на британского туриста напали из-за пирсинга
В Грузии полиция возбудила уголовное дело по статье «насилие» по факту нападения на туриста из Великобритании.
Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД, инцидент произошел в Кутаиси несколько дней назад. Виновника пока не нашли, но ему грозит от года до трех лет тюрьмы, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным местных СМИ, конфликт между 27-летним туристом из Великобритании и местным жителем произошел в кафе. Причиной стал пирсинг на лице туриста – серьга на губе.
Вышедшего из кафе иностранца поджидали на улице, где произошла драка. В СМИ о случившемся сообщил сам потерпевший. Об инциденте он рассказал и в одной из Facebook-групп.
Британец сообщил, что 13 января находился в баре в Кутаиси вместе со своей девушкой. В это время один из посетителей сделал агрессивный комментарий по поводу его пирсинга. После того, как они вышли из бара в районе Белого моста, он встретил его там и избил.
В полицию пострадавший обратился на следующий день. По его словам, драка должна быть видна на уличных камерах наблюдения. В полиции его заверили, что помогут и предупредили, что понадобится провести опознание.
«Я приехал из Англии в аэропорт Кутаиси. Мы с моей девушкой пошли в бар, там была хорошая музыка, мы говорили с разными людьми, в основном на английском, хотя я немного знаю и грузинский, и говорил также на грузинском. Был хороший вечер, мы развлекались, танцевали, хотя выпили немного, только по одному пиву. У меня небольшой пирсинг на губе и один мужчина сделал агрессивный комментарий по этому поводу. Он был очень пьяный и проявлял агрессию ко всем, поэтому я его сторонился.
После того, как вечер подошел к концу и бар закрылся, мы с девушкой вышли, перешли через Белый мост и внезапно появился этот мужчина. Я почти не вижу ночью из-за заболевания, у меня пигментный ретинит, в Великобритании я зарегистрирован как слабовидящий. Так что сначала я не понял, кто это. Но он явно поджидал меня, с ним был еще один человек. Он схватил меня за плечо, я попытался увернуться. После этого он стал меня бить, я упал. Я не понимал, что происходит. Друг пытался его остановить. Моя девушка кричала, чтобы я убегал, просила этого человека остановиться на английском и на грузинском. Я вырвался и убежал. Он попытался задержать мою девушку и я вернулся. Я очень нервничал, чтобы он ничего с ней не сделал. При этом я ничего не видел и кричал, чтобы она убежала. Этот мужчина снова приблизился ко мне и сильно ударил в голову и в лицо. Во время этого я потерял очки и зонт. Потом моя девушка остановила его, а я побежал звать на помощь. Из-за стресса я забыл номер грузинской полиции и звонил в британскую», – рассказал он.
По словам британца, он останавливал проезжающие мимо машины, однако первое же такси, в котором были и пассажиры, отказалось его забрать или вызвать «скорую помощь».
«Потом я остановил одну машину, я пытался себя контролировать, чтобы не испугать и этого человека. Это был водитель компании по доставке «Глово», я ему все объяснил, и он мне помог. Сначала отвез заказ, а потом отвез нас в нашу гостиницу. Мы заплатили этому человеку и поблагодарили его. Мы закрыли двери, были очень напуганы, плакали. Меня беспокоила боль. У меня разбита губа, есть повреждения на голове, из уха шла кровь, болит челюсть, хотя серьезных повреждений нет», – отметил британец.
Грузинские правозащитные НПО и туристические агентства уже заявили, что подобные инциденты могут негативно сказаться на развитии туризма в городе и регионе в целом.
Авиакомпания Georgian Airways продается за 150 млн долларов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продается за 150 миллионов долларов. Информация размещена на сайте объединения Georgian Business Brokerage, основатель которого – экс-гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
В интервью изданию BM.ge Бокерия подтвердил, что работает над привлечением в авиакомпанию международного инвестора. При этом он считает, что 30 или 50 процентов авиакомпании должно приобрести правительство Грузии.
СОВА напоминает, что ранее Georgian Airways начала процедуру реабилитации/банкротства. Соответствующее постановление Тбилисский городской суд вынес 29 декабря, обязав перевозчика разработать план реабилитации. Авиакомпания задолжала порядка 176 миллионов лари (56,8 млн долларов по действующему курсу) более 16 тысячам пассажиров и более 70 компаниям.
Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания оказалась неспособна покрыть свои обязательства.
- Авиакомпания Airzena была создана в сентябре 1993 года, в 1999 году став национальным перевозчиком Грузии. В августе 2004 года Airzena была переименована в Georgian Airways.
- На сегодняшний день Georgian Airways является полностью частной компанией. Её авиационный флот состоит из среднемагистральных самолётов BOEING 737, Embraer и CRJ.
Грузия меняет правила изоляции и карантина. Подробности
На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса в Грузии с 17 января меняются правила изоляции и карантина. Об этом пишет портал JAM news.
Для инфицированных:
- Если заболевание проходит бессимптомно или в легкой форме, период изоляции составит восемь дней. Рекомендуется постоянно носить маску в течение пяти дней после выхода из изоляции.
- Если заболевание протекает тяжело, то больной должен оставаться в изоляции не менее 10 дней. Изоляция может быть продлена, если не наблюдается значительного улучшения состояния здоровья и/или у пациента сохраняется лихорадка в течение последних 24 часов.
- В этом случае также рекомендуется постоянно носить маску в течение пяти дней после окончания изоляции с соблюдением всех правил.
Для лиц, контактировавших с инфицированными:
- Карантин вообще не требуется, если лицо, контактировавшее с инфицированным, привито двумя дозами и с момента второй дозы прошло 14 дней, но не более 90 дней.
- Также карантин не требуется получившим третью, бустерную дозу вакцины.
- Лица, перенесшие ковид, в течение 60 дней после подтверждения вируса освобождаются от карантина.
- Все вышеперечисленные обязаны носить маску непрерывно в течение 10 дней после контакта с инфицированным, соблюдая все регуляции.
- Что касается непривитых, то для них сохраняется карантин длительностью восемь дней после контакта. Затем еще четыре дня им необходимо постоянно носить маску.
Штамм «омикрон» постепенно становится доминирующим в Грузии, и темпы заражения им катастрофически возрастают. Новый штамм, который был обнаружен в Южной Африке в середине ноября 2021 года, 20 декабря уже был зафиксирован в Грузии. Этот штамм распространяется быстрее, однако, по предварительным данным, имеет относительно легкие симптомы.
В Казахстане несколько родственников Назарбаева лишились должностей
Сразу несколько родственников бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в последние дни – на фоне чрезвычайного положения, введённого после массовых протестов и беспорядков с человеческими жертвами, – лишились высоких должностей.
В понедельник зять Назарбаева Тимур Кулибаев, которого называют одним из богатейших людей Казахстана, объявил, что покидает пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре. Он пока остаётся главой национального Олимпийского комитета Казахстана.
На прошлой неделе постов в крупных нефтегазовых компаниях лишились два других зятя Назарбаева. Муж его младшей дочери Алии Димаш Досанов ушел с должности гендиректора "КазТрансОйл". Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери Назарбаева Дариги, ушёл с поста председателя правления QazaqGaz.
Племянник Назарбаева Самат Абиш в понедельник указом президента Касым-Жомарта Токаева был освобождён от должности первого заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана. Бывший глава этого комитета, считавшийся приближённым Назарбаева Карим Масимов, арестован по подозрению в госизмене.
Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет (считая советские времена), в 2019 году ушёл с поста президента, однако сохранил за собой пост главы Совета безопасности, а его родственники и приближённые продолжали занимать важные посты. В разгар протестов, 5 января, Токаев объявил, что лично возглавил Совет безопасности. Лишь спустя несколько дней пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот уступил пост добровольно. Сам Назарбаев не появлялся на публике с декабря прошлого года, он никак не комментировал протесты, беспорядки, гибель людей, ввод и вывод в Казахстан войск ОДКБ, отстранение близких ему людей от должностей. Единственным доказательством того, что он жив и дееспособен, остаются слова его пресс-секретаря, а также сообщение пресс-службы Александра Лукашенко, который якобы говорил с Назарбаевым по телефону.
Лукашенко объявил о совместных с Россией учениях у границ с Украиной
В феврале у западных и южных границ Беларуси - то есть у границ с Польшей и Украиной - пройдут оперативные совместные учения вооружённых сил России и Беларуси. Об этом объявил в понедельник Александр Лукашенко. Он также заявил, что Украина наращивает силы у белорусской границы.
Проведение учений было одобрено Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным ещё в декабре. В понедельник был одобрен их оперативный замысел. По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, учения должны быть "солидными", а их целью должна стать "отработка определённого замысла", как он выразился, в противостоянии с силами Запада ("Прибалтика и Польша") и "юга" (Украина).
Точная дата начала учений ещё не определена. О них объявлено на фоне наращивания российской вооружённой группировки у границ с Украиной, из-за которого звучат опасения масштабного российского вторжения в эту страну. "Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", -сказал Лукашенко.
Учения будут называться "Союзная решимость-2022".
По данным разведок западных стран, у границ с Украиной сосредоточено около 100 тысяч российских военных. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков концентрацию войск не отрицает, но заявляет, что речь не идёт о подготовке к вторжению.
Ряд СМИ публиковали рассуждения экспертов о том, как могло бы выглядеть возможное вторжение в Украину, в том числе анализировалась и возможность удара с территории Беларуси. В конце прошлого года Украина усилила охрану своей границы с Беларусью - на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
Советник Байдена: США объявят о новых дипломатических шагах
В начале предстоящей недели Соединённые Штаты расскажут о своих следующих дипломатических шагах, связанных с обсуждением российских угроз Украине и так называемых гарантий безопасности, которых требует Россия. Об этом заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В интервью телеканалу CBS он подчеркнул, что США ведут обсуждения с "союзниками и партнёрами", включая Украину, и предстоящие шаги будут скоординированными.
После переговоров между представителями США и России в Женеве и заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе на прошедшей неделе российские представители заявили, что ожидают от стран Запада письменного ответа на свои выдвинутые в декабре требования. В их число входит отказ от принятия новых стран в НАТО, отказ от военного сотрудничества с Украиной, вывод войск НАТО из стран, вступивших в союз после 1997 года, и так далее. Хотя большая часть этих требований была отвергнута в ходе переговоров, Россия настаивает на письменном ответе. Салливан не сказал, будет ли дан такой ответ, и не пояснил, какими будут следующие шаги.
По словам советника президента, Вашингтон готов как продолжать переговоры с Россией, так и "решительно ответить" в случае, если Россия предпримет агрессивные действия против Украины. На Западе опасаются широкомасштабного вторжения России в эту страну, у границ которой сосредоточено большое количество российских военных.
Факт этого сосредоточения не стал отрицать в интервью CNN и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил при этом, что Россия не готовит военный конфликт, и обвинил в эскалации напряжённости страны НАТО. На прошедшей неделе российские представители заявляли, что Москва даст "военный" или "военно-технический" ответ в том случае, если её требования будут отвергнуты. США и их союзники заявляли, что в случае вторжения в Украину подвергнут Россию беспрецедентным (во всяком случае в истории американо-российских отношений) экономическим санкциям.
Президент России Владимир Путин пока не высказывался о ходе переговоров.
В Грузии туриста заставили заплатить $310 за пиво. Сотрудник бара задержан
Полиция задержала сотрудника одного из баров в Тбилиси, принудившего туриста из Германии заплатить за пиво около 310 долларов.
По данным МВД Грузии, задержан 41-летний сотрудник заведения по обвинению в «принуждении — незаконном ограничении свободы действий человека». Бар опечатан.
Задержанному, в случае признания его виновным, грозят исправительные работы или тюремное заключение сроком до одного года, пишет агентство «Новости-Грузия».
Оперативно-розыскные мероприятия провели совместно сотрудники прокуратуры Тбилиси и главного управления полиции Старого Тбилиси.
По данным следствия, 14 января 2022 года сотрудник одного из клубов в центральном районе Тбилиси заставил посетителя этого клуба, 27-летнего немецкого туриста, заплатить за пиво гораздо большую сумму, чем его реальная стоимость.
По данным СМИ, иностранца заставили заплатить 950 лари (около 310 долларов) за бокал пива. Сам немец рассказал, что рядом с ним у бара села женщина, которая заказала шампанское. Когда мужчина допил свое пиво и собирался уходить, его остановил сотрудник заведения, который предъявил счет на 950 лари. В чеке было указано шампанское. Иностранец оплачивать его отказался, отметив, что уже заплатил 12 лари (около 4 долларов) за свое пиво.
«Он завел меня в комнату и сказал, что я должен заплатить. Я объяснил, что в кармане у меня нет больше 50 лари. После этого он толкнул меня и начал кричать, держа при этом в руке терминал. Он сказал мне достать бумажник, забрал мою банковскую карту, снял 950 лари, а также отобрал 50 лари, которые были у меня в кармане», – рассказал турист журналистам.
Живущий в Великобритании бывший агент ФСБ сообщил о получении угроз
Живущий в Великобритании бывший агент ФСБ Борис Карпичков сообщил о получении угроз. По его словам, он стал получать их после того, как британские власти сообщили о его месте жительства Латвии в 2019 году. Рига добивалась его экстрадиции, там ему предъявлены несколько обвинений по уголовным статьям.
По утверждению 62-летнего Карпичкова, последнее письмо с угрозами он получил 2 января. В тексте было сказано: "предателям вроде тебя нет места на Земле. Смерть уже в пути. Ты уже почти мёртв", — цитирует таблоид The Daily Mirror. В предыдущем сообщении отправителем был указан оперативный псевдоним бывшего агента в российской разведке. Обратным адресом было названо местное кладбище.
Карпичков — бывший офицер КГБ Латвийской ССР. После развала союза он работал в коммерческих структурах и был арестован по подозрению в мошенничестве, затем ему были предъявлены обвинения в незаконном прослушивании.
Он рассказал латвийским спецслужбам, что был завербован ФСБ, согласился сотрудничать с контрразведкой и сбежал в Россию из-под домашнего ареста. Оттуда он вскоре уехал в Великобританию, которая отказывается выдавать его латвийским властям.
Карпичков заявлял, что пережил покушение, а в 2018 году рассказал, что его предупредили, что он находится в списке на ликвидацию российскими спецслужбами вместе с Сергеем Скрипалём. В том же году Латвия выдала европейский ордер на его арест.
Суд в Лондоне экстрадировать его отказался. На слушаниях было заявлено, что Латвия добиваясь его экстрадиции может действовать в интересах Москвы, — рассказывает The Daily Mirror. Судья посчитала, что жизни Карпичкова в Риге угрожает опасность.
В Грузии от коронавируса скончались еще 32 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 32 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 481.
За сутки в стране выявили 3656 новых случаев коронавируса. При этом в воскресенье провели лишь 29 711 тестов – вдвое меньше, чем в рабочие дни.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 12,31%, за последние 14 дней составляет 9,64%, за неделю – 9,69%.
Ранее, в течение недели в стране ежедневно выявляли более 5 тысяч случаев заражения.
- 11 января – 5486 случаев
- 12 января – 5596 случаев
- 13 января – 5326 случаев
- 14 января – 5567 случаев
- 15 января – 5381 случай
- 16 января – 5504 случая
- 17 января – 3656 случаев
Выздоровели еще 3066 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 999 343, выздоровевших – 931 507.
В настоящее время в Грузии 53 329 активных случаев инфицирования, 4500 пациентов лечатся в клиниках, 1001 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2290 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 612 313.
- К февралю в Грузии количество заражений за сутки может возрасти до 60 тысяч. Такой прогноз делают в Национальном центре по контролю заболеваний. Правда, отмечают, что в официальную статистику могут попасть лишь 20%-30% из них.
Премьер Грузии отчитался о рекордном экспорте вина
Из Грузии в 62 страны мира в 2021 году было экспортировано 107 млн бутылок вина. О рекордном показателе на заседании правительства отчитался премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, по сравнению с 2012 годом рост экспорта составил 360%. Доходы от экспорта вина, по его словам, в 2012 году составляли 71 млн долларов, а в 2021-м достигли 250 млн долларов.
По информации главы Кабмина, в 2021 году Грузия экспортировала 42 млн бутылок бренди – рост по сравнению с 2020 годом составил 30%, по сравнению с 2012-м – 550%. Доходы от экспорта бренди составили 78 млн долларов (в 2012-м – 20 млн долларов).
В целом в 2021 году экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил почти 400 млн долларов, что превышает показатель 2020 года на 18%, а 2012 года (163 млн долларов) – на 142%.
Гарибашвили не указал страны, в которые было экспортировано больше всего грузинской продукции. Ранее в Национальном агентстве вина опубликовали данные, согласно которым в январе-ноябре прошлого года около 58% экспорта грузинского вина приходилось на Россию.
Порошенко прилетел в Киев. Его встретили сотни сторонников
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прилетел в Украину, где против него возбуждено уголовное дело. Самолёт с бывшим президентом, ныне оппозиционным политиком, на борту, совершил посадку в киевском аэропорту Жуляны - как и было предусмотрено расписанием. Порошенко прилетел из Варшавы.
В аэропорту собрались сотни сторонников бывшего президента. Прямая трансляция Украинской службы РС:
На пограничном контроле у Порошенко на несколько минут забрали паспорт, однако после протестов вернули его и пропустили через границу вместе с группой сопровождения. Порошенко заявил, что власти пытались придумать предлог для того, чтобы не допустить его на территорию Украины, но им это не удалось. Он также выступил перед сторонниками, собравшимися у здания аэропорта.
Из аэропорта бывший президент Украины отправился в Печерский суд Киева, где начались слушания об избрании для него меры пресечения. Сторонники Порошенко из аэропорта отправились к зданию суда - для многих из них был организован подвоз.
Прокуратура требует отправить экс-президента под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (это более 3 млрд рублей). Не исключено и назначение домашнего ареста. Порошенко заявил о своей уверенности, что он не будет арестован.
Как писало накануне издание Зеркало недели со ссылкой на источники, власти решили не задерживать Порошенко в аэропорту, ожидая, что он добровольно явится в суд.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и рядом других лиц, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу же заявил, что речь идёт о деловой поездке, и он скоро вернётся. Порошенко, возглавляющий сейчас оппозиционную партию "Европейская солидарность", считает дело политическим и обвиняет власти в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая при этом должного внимания на российскую угрозу.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Грузия официально открыла свой фармацевтический рынок для Турции
Грузия с сегодняшнего дня официально открыла свой фармацевтический рынок для Турции. Это должно способствовать снижению цен на медикаменты. Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, он уже подписал соответствующее распоряжение.
«Из Турции на грузинский рынок поступят медикаменты высокого качества, стандарта GMP (Good Manufacturing Practice, Надлежащая производственная практика – ред.)», – заявил Гарибашвили.
По его словам, нет ни одного аргумента, почему Грузия не должна была открыть свой рынок для турецкой продукции.
«Если цена на самые востребованные лекарства в Грузии, к примеру, 10 лари, в Турции стоимость составляет 1 или 2 лари», – сказал Гарибашвили.
Грузинский премьер анонсировал открытие турецкого рынка 10 января текущего года. В ноябре 2021 года он также заявлял, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях. Сегодня он дополнительно сообщил, что будет создана рабочая группа, которая разработает соответствующие законопроекты.
Австралия разрешила въезд в страну привитым «Спутником V»
Власти Австралии разрешили въезд в страну привитым российской вакциной против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба австралийского Управлении терапевтических товаров (TGA). На На однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" решение не распространяется
Признание российской вакцины "Спутник V" расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, бизнесменов и представителей спорта, заявили власти страны.
Регулятор сообщил, что недавно получил дополнительную информацию эффективности российского препарата. "Данные свидетельствуют, что две дозы "Спутника V" (Институт Гамалеи) показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98–100%", — говорится в сообщении TGA.
В начале января власти Израиля сообщили, что пустят вакцинированных "Спутником V" в страну при наличии серологического теста.
Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и регулятором ЕС.
В декабре ВОЗ возобновила процесс рассмотрения заявки на регистрацию "Спутника V". Представитель ВОЗ не исключил, что российская вакцина может быть одобрена в I квартале следующего года, после получения досье о препарате.
14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ всей информации для одобрения вакцины "Спутник V" . По его словам, у сторон "было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться".
Ранее российские государственные СМИ намекали, что ВОЗ не регистрирует препарат из-за политической ситуации.
В минувшую субботу представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций 30 декабря передал Всемирной организации здравоохранения всю необходимую документацию для продолжения процедуры одобрения "Спутника V".
Год назад Навальный вернулся в Россию. С тех пор он в тюрьме
Ровно год назад, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где проходил долгую реабилитацию после отравления боевым химическим веществом из группы "Новичок", производимым в России.
Самолёт с Навальным должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где его встречали больше пяти тысяч сторонников, однако в последний момент власти посадили лайнер в другом аэропорту, Шереметьево, на пограничном контроле которого политик был задержан. С того дня он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.
Арест и заключение Навального вызвали протесты почти во всех городах России. Несанкционированные уличные шествия закончились массовыми репрессиями. Только 23 и 31 января полиция задержала свыше десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций в поддержку Навального находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.
За год нахождения Навального в колонии штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны "экстремистскими организациями", десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию, среди них - бывший глава федерального штаба Навального Леонид Волков, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь. Против самого Навального было возбуждено ещё несколько уголовных дел.
В течение 2021 года российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с Навальным. США, Великобритания и страны ЕС в ответ на преследование лидера российской оппозиции грозили России серьёзными санкциями, но в итоге ограничились лишь санкциями против нескольких физических лиц и организаций, которые, по мнению Запада, участвовали в попытке отравления Навального.
По итогам совместного расследования изданий The Insider, Bellingcat (включены в реестр СМИ-"иноагентов"), CNN и Der Spiegel были опубликованы имена и звания сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального. Сам оппозиционер выложил свою беседу с Константином Кудрявцевым – предполагаемым сотрудником российской спецслужбы, который мог участвовать в его отравлении. Кудрявцев рассказал множество деталей покушения. Он, в том числе пояснил, что яд был нанесен на нижнее бельё оппозиционера в гостинице города Томск, где останавливался Навальный, а уничтожить следы отравления ФСБ помогали сотрудники транспортной полиции.
Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергают.
В преддверии годовщины ареста Навального американские законодатели, возглавляющие Хельсинкскую комиссию Конгресса США, выпустили заявление, в котором говорится, что "российский президент Владимир Путин не стал бы сажать в тюрьму оппозиционера, если бы не видел в нем серьёзной угрозы своей власти. Навальный и его общероссийская команда сыграли важную роль в раскрытии доходов, незаконно полученных Путиным и его приспешниками. Это всё, что вам нужно знать о том, почему их начали преследовать"
Кроме того, американский канал CNN и стриминговый сервис HBO Max анонсировали показ документального фильма "Навальный". Картину со слоганом "Яд всегда оставляет след" снял канадский документалист Дэниэл Рохер. В описании фильма говорится, что в "Навальном" режиссёр показывает "смелого и противоречивого претендента на президентский пост, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".
На 17 января в десятках городах мира анонсированы акции в поддержку Навального. В России они не планируются. Однако сторонники оппозиционера вышли на одиночные пикеты.
В Новосибирске активист Виктор Сорокин вышел на одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. Позже к нему присоединился ещё один пикетчик. Прямой эфир с пикета транслирует группа "РуИнфо" в соцсети "ВКонтакте".
Активисты вышли на площадь Ленина в центре Новосибирска с плакатами: "Свободу Навальному" и "Свободу Навальному. Свободу России".
В Абхазии еще три пациента скончались от коронавируса
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 293 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 72 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 24, четыре человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ за три дня скончались три пациента, женщины 71 и 68 лет, а также мужчина 65 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 840 человек. Зарегистрировано 572 летальных случая. Выздоровели 33 027 человек.
Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе стал обладателем Кубка мира
Тбилисский Дворец спорта принимает Чемпионат мира по фехтованию 2022.
Сандро Базадзе отлично выступил и дошел до финала, где встретился с россиянином Ибрагимовым, и победил его с убедительным счетом 15:8, став победителем престижного турнира, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Это исторический результат, ведь Сандро Базадзе – первый грузинский фехтовальщик, выигравший Кубок мира.
Байден назвал терактом захват заложников в синагоге в Техасе
Президент США Джо Байден назвал «актом террора» захват заложников в субботу в синагоге в городе Колливилл, штат Техас. В результате штурма сотрудниками ФБР синагоги, в которой были взяты в заложники трое прихожан и раввин, погиб захвативший синагогу вооруженный человек. В воскресенье стало известно, что это британский гражданин по имени Малик Фейсал Акрам.
Следствие пока не знает точных мотивов захватчика. Как президент Байден, так и вице-президент Камала Харрис, однако, выступили с заявлениями, в которых осудили антисемитизм и пообещали бороться с преступлениями на почве ненависти.
Заложников в синагоге удерживали около десяти часов. Один из них спустя шесть часов после переговоров захватчика с полицией был отпущен. Известно, что захвативший заложников человек утверждал, что является братом пакистанца Аафии Сиддики, которая отбывает в США длительное тюремное заключение по обвинению в покушении на убийство военнослужащих и агентов ФБР. Адвокат Сиддики, однако, утверждает, что Акрам не является ее братом.
По словам Байдена, захвативший заложников требовал освободить из тюрьмы некоего человека, осужденного ранее за терроризм - по всей видимости, речь идет именно о Сиддики.
- В октябре 2018 года в результате вооруженного нападения антисемита Роберта Бауэрса на синагогу в Питтсбурге, штат Пенсильвания, были убиты 11 человек.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.