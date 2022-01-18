В Цхинвали рассказали о задержании граждан Грузии, перевозивших бытовые товары

В годовщину ареста Алексея Навального Евросоюз опубликовал обращение к российским властям от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозефа Борреля с призывом «немедленно и безоговорочно» освободить оппозиционера, а также находящуюся под арестом бывшую главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву.

«Европейский союз открыто называет судебное преследование и приговор Навальному политически мотивированными», – говорится в обращении. Кроме того, ЕС снова призвал провести расследование отравления оппозиционера боевым отравляющим веществом «Новичок».

В понедельник также стало известно, что до конца января в российский суд поступит новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, которое включает в себя обвинения в финансовом мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой. По совокупности обвинений Навальному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ровно год назад, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы «Новичок». С того дня он лишен свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.

За год нахождения Навального в колонии российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с оппозиционером. Штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны «экстремистскими организациями» и запрещены в России, десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию, среди них – бывший глава федерального штаба Навального Леонид Волков, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь. Против самого Навального было возбуждено еще несколько уголовных дел.

США, Великобритания и страны ЕС в ответ на преследование лидера российской оппозиции грозили России серьезными санкциями, но в итоге ограничились лишь санкциями против нескольких физических лиц и организаций, которые, по мнению Запада, участвовали в попытке отравления Навального.

По итогам совместного расследования изданий The Insider, Bellingcat (включены в реестр СМИ-«иноагентов»), CNN и Der Spiegel были опубликованы имена и звания сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального. Сам оппозиционер выложил свою беседу с Константином Кудрявцевым – предполагаемым сотрудником российской спецслужбы, который мог участвовать в его отравлении. Кудрявцев рассказал множество деталей покушения. Он в том числе пояснил, что яд был нанесен на нижнее белье оппозиционера в гостинице города Томска, где останавливался Навальный, а уничтожить следы отравления ФСБ помогали сотрудники транспортной полиции.

Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергают.