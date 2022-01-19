Митрополит Николоз Пачуашвили предлагает перевести Саакашвили в его епархию

Митрополит Ахалкалакский и Кумордо Николоз (Пачуашвили) предлагает перевести заключенного экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в Рустави под домашний арест на территорию его епархии. Митрополит выразил готовность «быть посредником между государством и другой стороной», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Я предлагаю выход государству. Думаю, было бы хорошо, если бы было принято решение о содержании президента под домашним арестом, чтобы он не находился при этом в своем доме, то есть там, где он живет здесь, в Тбилиси, поэтому я предложил свою епархию. Если государству понравится эта инициатива, они, наверное, приедут и сами выберут место. Я буду посредником между государством и другой стороной», - заявил владыка Николоз.

На вопрос, говорил ли он с Михаилом Саакашвили по этому поводу, владыка Николоз заявил, что Саакашвили вряд ли будет возражать.

«Я говорил с ним об этом и знаю его мнение, вероятно, он не будет против. Государство должно решить, отвечает ли это его интересам. Я считаю, что это должно быть в интересах государства. Конечно, если бы у меня не было ожиданий, я бы этого не сказал. Думаю, так будет лучше для страны. У меня нет других средств для убеждения. Я заявил, что готов к этому и, если наша власть захочет, я готов сотрудничать с ней в этом вопросе и создать все условия в моей епархии», - заявил владыка Николоз.