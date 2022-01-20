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В Абхазии оставили под стражей оппозиционного активиста Аслана Тания
В Абхазии продолжаются судебные заседания по делам задержанных участников оппозиционного митинга 21 декабря.
Сегодня Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрел жалобу адвоката оппозиционного активиста Аслана Тания. Кассационная коллегия по уголовным делам под председательством судьи Темура Тарба, в составе судей Романа Кварчия и Лии Адлейба решила не отменять решение Сухумского городского суда и оставила подозреваемого под стражей до 23 января.
Рассмотрение Верховным судом кассационной жалобы адвокатов еще одного участника митинга, Анри Инапшба перенесено по его просьбе, пишет «Апсныпресс». О дате рассмотрения будет сообщено позже.
13 января Инапшба в знак протеста против решения Сухумского городского суда, заключившего его под стражу на один месяц, проглотил гвозди. Он был госпитализирован в медучреждение.
Накануне еще одному оппозиционному активисту Баталу Цвижба, ранее заключенному под стражу, изменили меру пресечения на домашний арест. Дело в отношении Баграта Сурмава было отложено в связи с отводом судьи.
Другие новости дня
В Молдове из-за угрозы «Газпрома» отключить подачу газа ввели режим ЧП
Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения на 60 дней. Такое решение было принято после предупреждения "Газпрома" о возможном отключении газа из-за неуплаты за его поставки в январе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.
С предложением о введении ЧП ранее выступила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Она аргументировала необходимость этой меры тем, что "существуют реальные риски для энергетической безопасности страны". Премьер сообщила, что "компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы получить отсрочку по авансовому платежу за январь, который необходимо было сделать до 20 января".
Инициативу введения режима ЧП поддержали 58 депутатов, передает местное издание Deschide.
Режим ЧП предполагает "рационализированное" потребление энергии в стране. Это должно позволить оперативно выделить средства на покрытие долга из бюджета в размере 25 миллионов долларов.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы уже выделила деньги "Молдовагазу" для выплаты "Газпрому" в полном объеме аванса за январь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Агенство цитирует сообщение правительства. В нем говорится, что "деньги будут выделены в четверг", а "комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала компанию "Молдовагаз" до конца дня 20 января выплатить всю сумму аванса "Газпрому", чтобы гарантировать непрерывность поставки газа потребителям".
Отмечается, что "деньги выделены за счет выплаты в пользу АО "Молдовагаз" авансом компенсаций разницы в цене потребления природного газа, предоставленных бытовым потребителям". Из госбюджета авансом будут выплачены суммы компенсаций за январь, февраль и март.
Также комиссия приняла решение предоставить "Молдовагазу" отсрочку по выплате НДС, чтобы эти деньги также направить на выплаты "Газпрому".
В октябре прошлого года в Молдове уже объявляли режим ЧП во время переговоров с "Газпромом" о поставках газа на следующие годы. В результате стороны договорились о поставках на ближайшие пять лет. Перед продлением одним из главных разногласий стала оценка долга страны перед монополистом. По российским оценкам, он составлял 700 миллионов долларов, стороны договорились об аудите по этой сумме.
Саакашвили заявил, что у него с Порошенко «мало общего»
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал интервью пятого президента Украины Петра Порошенко, в котором тот заявил, что Зеленский его преследует «как Янукович преследовал Тимошенко, и как грузинская власть преследует Саакашвили».
«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того, как судья Лариса Цокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны.
Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели — у нас с ним мало общего. Я прижал коррупцию мэров (за это они мне мстят), а при Порошенко коррупция расцвела как водоросли в одесском море. Я провел настоящие реформы (и контрреформаторы не могут мне этого простить), а Порошенко их только имитировал. Да и вообще, какой-то он не настоящий Петр Алексеевич, каждый раз как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нем моя любимая Украина упустила», – написал Саакашвили в соцсети.
Петр Порошенко присвоил Саакашвили украинское гражданство 30 мая 2015 года, назначив его главой Одесской областной администрации. 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Украинское гражданство Саакашвили в 2019 году вернул новый президент Владимир Зеленский.
Обвиняемым по «кокаиновому делу» дали сроки от 13 до 18 лет колонии
Дорогомиловский суд Москвы в четверг на основании вердикта присяжных приговорил четырёх обвиняемых по так называемому "кокаиновому делу", связанному с находкой чемоданов с наркотиками на территории российского посольства в Аргентине, к срокам от 13 до 18 лет колонии. Об этом сообщает "Интерфакс".
Предполагаемого организатора поставки, бизнесмена Андрея Ковальчука приговорили к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,8 миллиона рублей. Предпринимателям Иштимиру Худжамову и Владимиру Калмыкову, а также завхозу российского посольства Али Абянову назначили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.
Обвиняемых признали виновными в покушении на контрабанду наркотических средств и покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Адвокат Ковальчука заявил, что приговор будет обжалован.
Ранее коллегия присяжных признала виновными, но заслуживающими снисхождения четверых обвиняемых по делу о контрабанде кокаина.
- Двенадцать чемоданов, в которых было почти 400 килограммов кокаина, были обнаружены на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в декабре 2016 года. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Следователи утверждают, что кокаин предназначался для отправки в Россию, Германию и Нидерланды.
- Процесс по делу о контрабанде кокаина шёл более двух лет. О главном обвиняемом, Андрее Ковальчуке, который был задержан в Германии, а затем экстрадирован в Россию, СМИ сообщали, что он был сотрудником российских спецслужб. То же самое во время слушаний утверждали трое других подсудимых. Сам Ковальчук отказался говорить в суде о своём прошлом, сославшись на расписку о неразглашении, которую он якобы дал ФСБ. Российские спецслужбы отрицают, что подсудимый числился в их рядах.
- Журналисты-расследователи писали, что семья Андрея Ковальчука неоднократно использовала в незаконных операциях дипломатические документы. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.
Глава МИД Литвы: военная угроза РФ должна вызывать обеспокоенность и у Грузии
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что российская военная угроза должна вызывать обеспокоенность не только у Украины и стран Балтии, но и у Грузии.
Заявление прозвучало после двусторонней встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, передает портал Delfi.lt
«Требования, которые были изложены (Россией), они (...) – об избранном Украиной, Грузий и Молдовой направлении будущего, которое является трансатлантическим, которое является европейским. Именно это Россия стремится изменить. Несмотря на то, что угрожают Украине, стремление России касается и Грузии», – сказал Ландсбергис.
«Они хотят, чтобы выбор жителей именно этих стран не признавался как правильный, этого мы не можем допустить», – добавил он.
В свою очередь, Залкалиани сказал, что направление Грузии - интеграция в Евросоюз и НАТО.
«Позвольте еще раз повторить обязательство Грузии перед ЕС и общеевропейскими ценностями. Нам нужно больше возможностей сотрудничества, чтобы мы могли расширить границы партнерства с ЕС», – сказал он.
Залкалиани говорит, что Запад включился в переговоры с Россией, чтобы прекратить нагнетание ситуации, и это хороший шаг. И все же он подчеркнул, что красные линии переступать нельзя.
«Эти красные линии – суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, а также наше право выбирать альянсы безопасности», – отметил он.
По словам Ландсбергиса, дипломатия с Россией нужна, однако также нужно быть готовыми применить и меры сдерживания.
«Если переговоры не удаются, тогда есть стратегия сдерживания. (...) Сегодня мы говорим об экономическом сдерживании», – сказал он.
Во время беседы Залкалиани подчеркнул прогресс Тбилиси в проведении реформ и призвал принимать это во внимание, особенно в условиях российской угрозы.
Беларусь запретила вино из Грузии – «Кахетинское домашнее»
В реестр опасной продукции Госстандарта Беларуси включили алкоголь грузинского и испанского производства.
По информации СМИ, опасным для здоровья признали красное полусладкое выдержанное вино «Кахетинское домашнее» (производитель ООО «Кварельский погреб», Грузия) и белое полусухое выдержанное вино JUAN RAMON Blanco Semiseco (производитель Bodegas Parra Dorada, S.L., Испания).
В обоих случаях алкоголь забраковали по одной причине: вино содержит консервант Е200, который недопустим для данного вида продукции. С 22 января ввозить это вино и продавать его в Беларуси запрещено.
Госстандарт Беларуси и ранее вносил в реестр опасной продукции импортные вина. В прошлом году специалисты ведомства забраковали десять видов вин французского, грузинского, азербайджанского производства. Причина одна – содержание пищевой добавки Е 200.
По информации Национального агентства вина Грузии, в 2021 году в Беларусь было экспортировано 4 886 393 бутылки грузинского вина, рост по сравнению с 2020 годом составил 33%.
В ВОЗ предложили разрешить международные поездки непривитым
Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, созванный в связи с пандемией коронавируса, порекомендовал разрешить международные поездки или ослабить ограничения на путешествия между странами. Об этом говорится на сайте организации.
Ограничения международные путешествия не помогают бороться с распространением коронавируса, отмечают в ВОЗ. В качестве примера организация приводит распространение штамма омикрон. При этом ограничения "способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства".
Комитет по чрезвычайным ситуациям также порекомендовал не считать вакцинацию от коронавируса обязательным условием для въезда в страну. Такая рекомендация связана с тем, что в разных странах разный уровень доступности прививок для населения.
Вместо обязательной вакцинации в ВОЗ предлагают расширять другие коронавирусные меры: тестирование на ковид и обязательный карантин. Члены комитета также уточняют, что такие меры не должны создавать финансовой нагрузки на людей, совершающих международные поездки.
За последние сутки в мире выявили 4,2 миллиона заражений коронавирусом. Это на 400 тысяч больше заболевших, чем днем ранее. Всего за время пандемии в мире зарегистрировано 339,5 миллиона случаев заболевания.
- В большинстве стран мира на фоне пандемии введены ограничения на въезд: необходимость проходить карантин по прибытии в страну, сдавать несколько ПЦР-тестов и предъявлять сертификат о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами.
- После рекомендаций ВОЗ ограничения на въезд в страну ослабил Тайланд. Там отменили ограничения по странам, из которых могут заезжать туристы, и обязательный карантин по прибытии в страну. Однако все прибывшие все еще должны вакцинироваться и сдать два ПЦР-теста на первый и пятый день нахождения в Тайланде.
- Нарушение коронавирусных ограничений влечёт за собой аннулирование визы, высылку из страны и, в некоторых странах, лишение свободы. Ранее за недостоверную информацию о медотводе от прививки аннулировали визу сербского теннисиста и первой ракетки мира Новака Джоковича, приехавшего на турнир в Австралию. Он был выслан из страны и пропустил турнир.
Президент Ирана с трибуны Госдумы предрёк распад НАТО
Президент Ирана Ибрахим Раиси в четверг выступил на пленарном заседании Госдумы в Москве. В своей речи он, в частности, подверг критике Соединённые Штаты и союз НАТО. По словам Раиси, НАТО "занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами", противостоит "независимым демократиям" и "традициям народов". Это, по мнению иранского президента, в конце концов приведёт к распаду НАТО.
Раиси также похвалил российского президента Владимира Путина за сотрудничество с Ираном в Сирии.
Накануне иранский президент встретился с Путиным в Кремле. Он назвал отношения России с Ираном - находящимся под жёсткими санкциями США из-за своей ядерной программы - "постоянными и стратегическими". Он также передал Путину проект договорённости о стратегическом сотрудничестве на 20 лет.
Раиси считается представителем жёстких консервативных кругов иранского руководства. Верховным лидером Ирана является аятолла Али Хаменеи, однако президент как правило представляет страну во внешних сношениях. С момента своего избрания в прошлом году Раиси, как отмечается, ведёт политику сближения с Москвой и Пекином. Иран, в частности, намерен стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
Как сообщается, 21 января в Индийском океане пройдут совместные российско-китайско-иранские военные учения.
Югоосетинскую оппозицию обвинили в попытке раскачать ситуацию перед выборами
Провластная парламентская фракция «Единая Осетия» в самопровозглашенной республике Южная Осетия решительно осудила действия оппозиции, инициировавшей процедуру импичмента югоосетинского лидера Анатолия Бибилова.
В заявлении 14 депутатов говорится, что попытка вынести данный вопрос на заседание сессии парламента была осуществлена в нарушение Конституции.
«В связи с вышеуказанным и исходя из того, что процедура отрешения президента в отсутствии заключения Верховного суда и заключения Конституционного суда не может быть инициирована в принципе, «Единая Осетия» заявляет, что данная предложенная инициатива является ничем иным как популизмом и попыткой раскачать общественно- политическую ситуацию в республике накануне предстоящих выборов президента Республики Южная Осетия», – сказано в заявлении.
Депутаты от фракции «Единая Осетия» заявляют, что поддерживают «всенародно избранного президента республики» и не допустят «создания угроз для самой государственности республики Южная Осетия».
Представитель президента в парламенте Анна Кумаритова отметила, что вопрос импичмента является несостоятельным в связи с тем, что в Южной Осетии не сформирован Конституционный суд и «депутатам, внёсшим вопрос на рассмотрение, заранее известно, что полную процедуру проверок он не пройдёт».
Кумаритова также говорит, что Анатолием Бибиловым неоднократно ставился вопрос о созыве им же образованной Комиссии по делимитации и демаркации границы и обсуждении всех назревших вопросов в рамках работы данного коллегиального органа.
В югоосетинском парламенте накануне провалился вопрос об импичменте Анатолию Бибилову. Выдвижение обвинений против него поддержали только 13 депутатов. Отказались участвовать в голосовании представители правящей пропрезидентской партии «Единая Осетия», их союзники из «Единства народа» и депутаты от коммунистической партии.
В Южной Осетии выявили 125 новых случаев коронавируса
Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки выявил 125 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 81). Это данные проведенных 284 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 471 житель республики, 15 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 741, выздоровели 10 270», – заявили агентству «Рес» в ведомстве.
Как сообщалось ранее, с начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 58 411 исследований на COVID-19.
Глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева накануне предположила, что в Южной Осетии уже циркулирует омикрон-штамм коронавируса
OCCRP: Назарбаев управляет активами на $8 млрд через фонды
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев контролирует активы на 7,8 миллиарда долларов через благотворительные фонды. Об этом сообщается в совместном расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и изданий "Vласть" и Kloop.
Авторы расследования утверждают, что во время работы президентом Назарбаев основал четыре благотворительных фонда с похожими названиями и непрозрачной отчетностью. Речь идет о "Назарбаев Фонде", "Фонде Нурсултана Назарбаева", "Фонде Демеу" и "Елбасы Фонде". Среди активов, которыми владеют фонды, есть банки в Казахстане, Кыргызстане и России, телеканалы, отели, торговые центры, фабрики, склады, частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов, поле для гольфа, облигации и наличные.
Формально Назарбаеву не принадлежат многомиллиардные активы, но он их контролирует как основатель фондов, говорится в расследовании.
Представитель Назарбаева отказался комментировать расследование, в трех фондах также проигнорировали запрос журналистов. В одном из фондов заявили, что Назарбаев не получает прибыли от активов, а на деньги фонда строились образовательные учреждения имени первого президента.
- Назарбаеву сейчас 81 год. Он возглавлял Казахстан около 30 лет, в 2019 году покинул пост президента, однако остался пожизненным главой Совета безопасности и правящей партии, а его родственники и приближённые продолжали занимать ведущие посты.
- С началом протестов в Казахстане Назарбаев не появлялся на публике, СМИ сообщали, что он покинул страну. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Назарбаева от должности главы Совета безопасности. 18 января Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что передает все полномочия Токаеву, а никакого конфликта элит в Казахстане нет.
- Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ, однако вскоре участники акций стали требовать отставки Назарбаева. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили некие террористы, подготовленные извне. По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица.
В ФРГ начали расследование в отношении президиума партии «Зелёных»
Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении руководителей немецкой партии "Зеленые", в том числе сопредседателей партии Анналены Бербок и Роберта Хабека, которые занимают посты главы МИД и министра экономики в новом правительстве Германии. Об этом со ссылкой на источники сообщает в среду журнал Der Spiegel.
По данным издания, представители президиума партии в 2020 году незаконно получили так называемые коронавирусные надбавки в размере полутора тысяч евро каждый. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.
И прокуратура, и партия подтвердили изданию, что расследование ведется. В пресс-службе "Зелёных" сказали, что надбавка была выплачена всем сотрудникам головного офиса партии и руководителям, но членам президиума премии были выплачены повторно. Выплаченные средства тем временем уже вернули.
Тема специальных выплат в связи с пандемией оказалась в центре внимания во время прошлогодней избирательной кампании, когда Бербок, баллотировалась на пост канцлера. Она подверглась критике за то, что не задекларировала полученную сумму. В мае в ходе ток-шоу Бербок сообщила, что речь о выплате так называемого "рождественского бонуса", который она задекларировала. Единственное, чего она не сделала - это не сообщила о выплате спикеру бундестага, что должна была сделать.
Как отмечает DW, "Зелёным" уже приходилось оправдываться за спецвыплаты в 2019 году, которые объяснялись, в частности, хорошими результатами партии на европейских выборах.
Зеленский просил сенаторов ввести санкции против РФ немедленно
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США в Киеве на этой неделе призвал их немедленно ввести жёсткие санкции против России, а не дожидаться возможного широкомасштабного российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По словам Зеленского, которые приводит издание, украинский президент пытался убедить сенаторов, что президент России Владимир Путин не понимает слова "если", и угроза санкций в случае вторжения не отвратит его от вторжения. "В его словаре есть только "да" и "нет"" - сказал Зеленский о Путине, добавив, как утверждается, что украинцы хорошо понимают "российский менталитет".
В частности, Зеленский настаивал на том, чтобы США ввели санкции против газопровода "Северный поток-2" в ближайшее время, а не только лишь после гипотетического российского вторжения.
Как пишет Axios, сенаторы, прежде всего демократы, возражали по этому вопросу украинскому президенту. В целом, однако, встреча прошла в тёплой атмосфере, сенаторы заверили Зеленского в поддержке Украины Вашингтоном.
В Сенате сейчас рассматривается сразу несколько законопроектов о санкциях в отношении России. В законопроекте сенатора-демократа Боба Менендеса говорится о различных ограничительных мерах, которые вступят в силу, если президент Джо Байден сочтёт действия России против Украины новой эскалацией конфликта. Республиканцы предлагают ввести санкции против "Северного потока-2" немедленно, а также обязать администрацию ввести определённые санкции, а не оставить их на её усмотрение.
В поездке в Киев участвовали 7 сенаторов от обеих партий. Они выразили надежду, что Сенат в конце концов придёт к единому мнению о мерах поддержки Украины.
Широкомасштабное вторжение в Украину станет для России "катастрофой", а российский президент Владимир Путин в этом случае столкнётся с санкциями со стороны Запада, "которых он доселе не видел". Об этом заявил накануне на пресс-конференции президент США Джо Байден.
Посол РФ рассказал новую версию убийства журналистов в ЦАР
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в 2018 году в Центральноафриканской республике (ЦАР) бойцами вооружённой группировки "3R". Эту версию рассказал в интервью РИА Новости новый посол России в ЦАР Александр Бикантов.
По словам дипломата, российские журналисты передвигались по маршруту Декоа — Сибю ночью и без охраны. Тогда, по предварительной версии, их остановили и убили боевики из "3R".
Бикантов отметил, что в декабре 2020 года "3R" вместе с другими группировками напала на столицу ЦАР — Банги. Им не удалось захватить город, но в результате нападения погибло много мирных жителей. Армии ЦАР удалось "выдавить"боевиков за пределы страны.
- Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера". Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР, и в ней участвовали люди, связанные с руководством "ЧВК Вагнера".
- В октябре прошлого года в ЦАР были убиты трое российских наёмников из "группы Вагнера". Местные власти заявили, что против россиян действовали боевики движения "3R".
- Группировка (движение) "3R"название которой состоит из трёх французских слов на букву "эр": "возвращение, возмещение, реабилитация", названа в разных источниках одним из наиболее боеспособных вооружённых формирований в Центральноафриканской республике. Она состоит преимущественно из предсавителей народности фулани. В конце 2020 года, движение "3R" входила в повстанческую коалиции, которая пыталась свергнуть президента Туадера и не допустить его переизбрания.
Bloomberg: ФСБ убедила ЦБ отказаться от криптовалют из-за переводов оппозиции
Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет на операции криптовалютами на территории России, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника.
По данным издания, ФСБ лоббировала запрет криптовалюты из-за того, что платежи по криптовалютах трудно отследить. Такой способ все чаще используются россиянами для пожертвований в пользу в том числе "нежелательных организаций".
Финансирование оппозиционных политиков и активистов - незначительная часть объема криптовалюты в России, который оценивается в семь триллионов рублей. Однако ФСБ "обеспокоена" тем, что криптокошельки становятся более популярными среди оппозиционеров и СМИ-"иноагентов" как способ безопасно отправлять пожертвования.
Центробанк и ФСБ на момент публикации не комментировали эту информацию. В конце 2021 года Набиуллина заявила, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре России.
Такое отношение к цифровым валютам объясняли тем, что держатели криптокошельков могут стать жертвами мошенников, а отследить перевод будет практически невозможно. "Мы не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно", - сказала она.
Российские законы не запрещают покупать или продавать криптовалюту, но не позволяют выпускать ее на российских площадках и использовать в качестве средства платежа внутри России. Обменять криптовалюту в банке нельзя, это можно сделать только через криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки, что повышает риски для держателей цифровых кошельков.
Самые жесткие меры для борьбы с криптовалютой применил Китай. В сентябре прошлого года власти страны запретили криптообменникам предоставлять услуги по покупке криптовалюты на территории страны. Запрещена также работа майнеров.
В США и в ряде европейских стран криптовалюта наоборот постепенно становятся финансовым инструментом, который регулируется и защищается законом как валюта или как актив.
Обвиняемых по делу о пересечении границы Саакашвили освободили под залог
Четверо фигурантов дела о незаконном пересечении госграницы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили освобождены под залог в размере пяти тысяч лари (около 1,6 тысяч долларов) для каждого. Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд, передает СОВА.
Георгия Нариманидзе, Элгуджу Цомая, Зураба и Шалву Цоцория отпустили прямо из зала суда. Им предстоит внести сумму залога в течение одного месяца.
В ходе сегодняшнего заседания сторона защиты по согласованию с подсудимыми однозначно признала все представленные прокуратурой доказательства. Адвокаты попросили учесть этот факт и то, что фигуранты дела признали свою вину. После этого защита подала ходатайство об освобождении задержанных под залог. Сторона обвинения заявила, что не возражает против такого решения.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 375 (Укрывательство преступлений), части 1 статьи 344 УК Грузии (Незаконное пересечение государственной границы) и подпункту «а» части 3 прима-статьи 344 (Незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии, совершенные организованной группой).
Обвиняемым Георгию Нариманидзе, Элгудже Цомая, Шалве и Зурабу Цоцория предъявлено обвинение в сокрытии тяжкого преступления. Что касается Цомая, ему также вменяется в вину пособничество и подстрекательство к незаконному пересечению границы.
Доля положительных тестов на коронавирус в Грузии выросла до 16.58%
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 27 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 582.
За сутки в стране выявили 6351 новый случай коронавируса. Накануне, в выходной день (Крещение Господне) провели относительно мало тестов – 38 306: PCR-тестов – 19 410, экспресс–тестов на антиген – 18 896.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 16,58%, за последние 14 дней составляет 10,9%, за неделю – 11,73%.
Выздоровели еще 3043 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 021 943, выздоровевших – 946 255.
В настоящее время в Грузии 61 080 активных случаев инфицирования, 4443 пациента лечатся в клиниках, 1010 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2656 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 635 602.
В Украине призвали главу Минюста Грузии обеспечить реабилитацию Саакашвили
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру юстиции Грузии Рати Брегадзе с призывом обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михаилу Саакашвили. Как передает «Укринформ», об этом Денисова сообщила в Telegram.
«Гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаил Саакашвили, которого принудительно перевели из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму, нуждается в психологической и физической реабилитации», – сообщила Денисова.
По ее словам, к такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили.
Денисова проинформировала, что у Саакашвили наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, которые невозможно вылечить в условиях тюрьмы. Поэтому состояние здоровья председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины постоянно ухудшается.
Она добавила, что консилиум врачей засвидетельствовал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет. В большинстве своем Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации.
«Поэтому обращаюсь к Министру юстиции Грузии обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михеилу Саакашвили», – написала Денисова.
Также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека просит иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, которые нарушают права Михаила Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные 2 статьей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Президент Украины выступил с видеообращением о ситуации на границе с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением, в котором призвал не паниковать из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. По его словам, он искренне верит, что оно не начнётся.
По словам политика, военное вторжение России началось ещё в 2014 году и опасность масштабной войны появилась "не один день назад". Угрозы, по его словам, не стали больше, но вместо нападения на украинскую землю Москва "нападает на нервы" украинцев.
"Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять. Выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно: сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине", – заявил Зеленский. По его словам, новый год будет встречен гражданами "без паники, без ужаса и без войны".
Обращение Зеленского сделано на фоне многочисленных сообщений дипломатических и разведывательных источников западной прессы о возможной подготовке полномасштабного наступления российской армии на украинские позиции в 2021 году. Кремль подготовку к войне категорически отрицает, но продолжает стягивать войска в район конфликта, называя это своим законным правом.
Верховный суд США: Конгресс имеет право доступа к бумагам президента
В среду Верховный суд США отверг просьбу бывшего президента Дональда Трампа заблокировать попытку комиссии Конгресса получить документы, касающиеся событий 6 января 2021 года, когда несколько сотен сторонников Трампа ворвались в помещение Конгресса, пытаясь предотвратить сертификацию результатов президентских выборов.
Комиссия Конгресса, расследующая эти события, пытается составить детальную картину происшедшего в этот день, в частности, действий президента Трампа. Среди затребованных ею документов, находящихся ныне на хранении в Национальном архиве, черновики его выступления 6 января, после которого участники митинга двинулись на Капитолийский холм, памятная записка, написанная Трампом в тот день, проект президентского указа о президентских выборах. Комиссия также затребовала Ежедневник Белого дома, в котором содержится подробная информация о телефонных звонках, встречах, поездках, мероприятиях президента.
Дональд Трамп оспаривал право доступа Конгресса к этим документам, исходя из концепции так называемой привилегии исполнительной власти, права на конфиденциальность некоторых служебных документов президента. Адвокаты бывшего президента настаивали на том, что целью законодателей является преследование политического оппонента. Однако Верховный суд не согласился с их аргументами.
Решение Верховного суда означает, что комиссия Конгресса, членами которой являются семь демократов и два республиканца, получит также документы их архивов ближайших помощников и советников бывшего президента.
Байден: вторжение в Украину станет для России «катастрофой»
Российские банки в этом случае не смогут вести расчёты в долларах - заявил президент США
Широкомасштабное вторжение в Украину станет для России "катастрофой", а российский президент Владимир Путин в этом случае столкнётся с санкциями со стороны Запада, "которых он доселе не видел". Об этом заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден. Однако он допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.
Байден назвал одно из возможных последствий российского вторжения - по его словам, российские банки тогда не смогут осуществлять операции в долларах.
Байден признал, что Россия обладает подавляющим военным превосходством над Украиной и, вероятно, сможет одержать военную победу в случае широкомасштабного конфликта. Однако при этом она столкнётся с неприятными последствиями - как немедленными, так и долгосрочными.
Байден считает, что Владимир Путин скорее всего примет решение об операции против Украины. При этом президент США сказал, что не верит в то, что Путин хочет широкомасштабного военного конфликта. Байден также дал понять, что ответные меры Запада будут зависеть от конкретных действий России против Украины, их масштаба и последствий.
Говоря о высказанных недавно требованиях России о невступлении Украины в НАТО, Байден заявил, что Украина вряд ли сможет в ближайшее время стать членом союза - но не из-за России, а потому, что, по словам Байдена, она пока к этому не готова.
В последние дни опасения стран Запада относительно возможного российского вторжения, которые высказываются начиная с осени, ещё более усилились - после укрепления российской военной группировки у границ с Украиной и завершившихся пока безрезультатно переговоров в Женеве и Брюсселе.
В пятницу госсекретарь США и глава МИД России встречаются в Женеве.
Российский МИД утверждает, что Москва не готовит военную операцию против Украины.
От коронавируса в Абхазии скончались еще три пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 410 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 128 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 86 пациентов. Состояние 36 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины 81 и 82 лет, а также мужчина 37 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39 243 человека. Зарегистрировано 580 летальных случаев. Выздоровели 34 140 человек.
Госсекретарь США о расширении НАТО: Путин ускорил то, что хотел предотвратить
Президент России Владимир Путин сам ускорил усиление союза НАТО, заявляя, что пытается его предотвратить. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, НАТО пришлось укреплять свои силы после того как Россия вторглась на территорию Украины и аннексировала Крым в 2014 году.
Блинкен рассказал в интервью о ходе переговоров с Москвой о ситуации на границе России и Украины и о так называемых гарантиях безопасности, которые Кремль потребовал от НАТО на фоне обострения ситуации на границе.
Москва требует остановить расширение НАТО и ограничить военную активность альянса у границ России. В союзе уже заявили, что считают требование неприемлемым.
В интервью «Голосу Америки» Блинкен признал, что Вашингтон пока что не видит, что Кремль меняет свою позицию. Он отметил, что Москва продолжает скапливать войска рядом с Украиной. «С другой стороны, - сказал он, - факт переговоров показывает, что дипломатия остается реальным вариантом. Мы намерены идти по этому пути, пока мы можем».
Президент Украины выступил с видеообращением о ситуации на границе с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением, в котором призвал не паниковать из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. По его словам, он искренне верит, что оно не начнется.
По словам политика, военное вторжение России началось еще в 2014 году и опасность масштабной войны появилась «не один день назад». Угрозы, по его словам, не стали больше, но вместо нападения на украинскую землю Москва «нападает на нервы» украинцев.
«Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять. Выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине», - заявил Зеленский. По его словам, новый год будет встречен гражданами «без паники, без ужаса и без войны».
Обращение Зеленского сделано на фоне многочисленных сообщений дипломатических и разведывательных источников западной прессы о возможной подготовке полномасштабного наступления российской армии на украинские позиции в 2021 году. Кремль подготовку к войне категорически отрицает, но продолжает стягивать войска в район конфликта, называя это своим законным правом.
Эмигрировавшего из Ингушетии блогера обвинили в оправдании терроризма
В отношении автора оппозиционного чеченским властям ютуб-канала «Мысли Ислама» Ислама Белокиева возбуждено уголовное дело о публичных оправданиях терроризма. Об этом сообщил ряд северокавказских телеграмм-каналов. На официальном сайте следственного управления Следкома по Ингушетии информация об уголовном деле отсутствует.
«Молодой человек является блогером и администрирует каналы на видеохостинге YouTube и мессенджере Telegram, используя которые распространял в Интернете материалы, оправдывающие и пропагандирующие террористическую деятельность», - говорится в сообщении телеграм-канала «Розыск Ингушетия».
Также в новости подчеркивается, что Белокиев «принимает активное участие в антироссийских акциях за рубежом (Польша, Франция, Бельгия, Норвегия и др.), на которых негативно высказывается в адрес руководства Чеченской республики».
Если информация о возбуждении уголовного дела соответствует действительности, следствие может выступить с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.
В комментарии Кавказ.Реалии сам Ислам Белокиев сообщил, что ему ничего неизвестно о новом уголовное деле, правоохранительные органы к нему не обращались.
«Сказать, что оно не реально, что власти Чечни не хотели бы мне мстить, выглядело бы шуткой. Уверен, что все исходит от Кадырова, но возбуждать дело в самой Чечне было бы слишком демонстративным, это привлекло бы внимание к моим роликам, поэтому они делают это через коллег в Ингушетии», - сообщил блогер.
- Блогер Ислам Белокиев принимал участие в массовых митингах против похищений родственников оппозиционных активистов в Чечне, прошедших в Страсбурге и Осло.
- Ранее управление Следственного комитета России по Ингушетии возбудило уголовное дело в отношении Белокиева по статье «Реабилитация нацизма». Поводом для этого стал ролик «День позора», автор которого рассуждает о депортации вайнахов и других народов, других преступлениях сталинского режима в годы Великой Отечественной войны и задается вопросам о том, должны ли потомки тех, кто в годы войны подвергся преступным репрессиям, праздновать День Победы.
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