Саакашвили заявил, что у него с Порошенко «мало общего»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал интервью пятого президента Украины Петра Порошенко, в котором тот заявил, что Зеленский его преследует «как Янукович преследовал Тимошенко, и как грузинская власть преследует Саакашвили».

«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того, как судья Лариса Цокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны.

Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели — у нас с ним мало общего. Я прижал коррупцию мэров (за это они мне мстят), а при Порошенко коррупция расцвела как водоросли в одесском море. Я провел настоящие реформы (и контрреформаторы не могут мне этого простить), а Порошенко их только имитировал. Да и вообще, какой-то он не настоящий Петр Алексеевич, каждый раз как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нем моя любимая Украина упустила», – написал Саакашвили в соцсети.

Петр Порошенко присвоил Саакашвили украинское гражданство 30 мая 2015 года, назначив его главой Одесской областной администрации. 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Украинское гражданство Саакашвили в 2019 году вернул новый президент Владимир Зеленский.