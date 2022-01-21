В Абхазии предложили смягчить отдельные ковид-ограничения

Акции против повышения тарифов на электроэнергию прошли сегодня в трех крупнейших городах Грузии – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

В столице протестующие собрались у здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и гражданские активисты требовали возвращения к тарифам, действующим до 2015 года, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Подорожание, которое отразится на квитанциях в конце января 2022 года, не должно коснуться ни одного гражданина… Мы требуем не понижения тарифа, а возвращения к прежнему – к 14 тетри, который, между прочим, они сами установили», – заявил член ЕНД Леван Хабеишвили.

В Батуми демонстранты собрались у здания правительства Аджарии. Протестующие пришли с плакатами с надписью – «2012 год — 1кВт электричества 11 тетри, 2022 год – 1 кВт 26,5 тетри», «Живите с такой правдой», «Действуй».

«В этот жуткий холод большая часть населения Батуми может остаться без электроэнергии, потому что они просто не смогут заплатить сумму», – заявил член ЕНД Георгий Киртадзе.

В Кутаиси акция против подорожания тарифов на электроэнергию прошла у здания мэрии, где собрались представители оппозиционной партии ЕНД и их сторонники. По словам председателя фракции «Единое национальное движение» Гига Шушания, местные власти думают только о собственном благополучии и не заботятся о нуждах населения.

Шушания также обратится с письмом к краевой администрации, потребовав от местных властей огласить план действий в связи со сложившейся ситуацией.

По решению правительства Грузии, в связи с подорожанием электроэнергии в стране начала работать программа субсидирования социально незащищенных граждан. Заявляется, что ее бенефициарами станут около 1 миллиона человек. При этом, чтобы получить субсидии, абонентам необходимо ограничить потребление электроэнергии до 200 кВт/час в месяц.

Тарифы на электроэнергию в Грузии выросли с 1 января 2021 года, но в течение прошлого года также действовала программа субсидирования.

В Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри (около 5.8 центов), до 301 кВт/час – 22,053 тетри (около 7 центов), свыше 301 – 26,537 тетри (около 8.5 центов).

В регионах же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри (5.7 центов), до 301 кВт/час – 21,707 тетри (7 центов), свыше 301 – 26,227 тетри (около 8.5 центов).