Грузия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом

Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 11 039, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.

Специалисты предупреждали, что в связи с распространением омикрон-штамма и слабого контроля ковид-регуляций, после новогодних праздников число заражений резко вырастет. Прежний максимум по количеству выявленных за сутки фактов инфицирования был зафиксирован накануне, 21 января, и составлял 8 767.

Сегодняшние данные получены на основании проведения более 63,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 17,28%, за две недели – 11,98%, за семь дней – 14,32%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 041 749.

Около 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 6 027. В Аджарии выявили 1 167 случаев заражения, в Имерети – 1 323, в Квемо Картли – 512, в Самегрело и Земо Сванети – 500, в Шида Картли – 475, в Кахетии – 366, в Гурии – 218, в Самцхе-Джавахети – 208, в Мцхета-Мтианети – 203, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.

От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 673.

Выздоровели 5 199 человек, их общее число выросло до 956 627.

На данный момент в Грузии 70 423 активных случая коронавируса. Из них 4 422 (более 6% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 989 пациентов тяжелое, 275 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 921 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 64 040 лечатся на дому.