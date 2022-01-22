За первую учебную неделю в Грузии на дистанционку перевели 21 школу

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Грузии, в школах страны созданы максимально безопасные условия и резкого увеличения случаев заражения не наблюдается. Это следует из заявления Министерства образования и науки, распространенного сегодня, 22 января.

Учебный процесс возобновился в Грузии с 17 января. За первую неделю весеннего семестра коронавирус подтвердился у 0,8% педагогов и 0,1% учащихся.

Как указывают в министерстве, при выявлении COVID-19, в целях предотвращения внутреннего распространения, школы по-прежнему действуют в соответствии с рекомендациями, полученными от представителей сферы здравоохранения, - отдельный класс или школу незамедлительно переводят на дистанционное обучение.

На данном этапе на дистанционном обучении остается 21 школа и 84 отдельных класса. Кроме того, 80 учителей, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке». В настоящее время вакцинировано 73,5% педагогов и представителей администрации школ.

Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.