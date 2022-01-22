Папуашвили ответил рассказавшим про срыв визита в Грузию евродепутатам

«Диалог Жана Моне» строится по принципу минимальной публичности, и заявление депутатов Европарламента о срыве первой рабочей встречи в рамках механизма только увеличивает риски поляризации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».

Накануне в Европарламенте сообщили о срыве визита фасилитаторов «диалога Жана Моне» в Тбилиси. Причиной называлось то, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили «не нашел времени для участия» во встречах.

«Диалог Жана Моне» основывается на принципе минимальной публичности. Следовательно, заявление трех депутатов Европарламента только увеличивает риски поляризации и не способствует началу диалогового процесса», - сказано в заявлении.

В парламенте Грузии утверждают, что реальные причины отмены подготовительного визита были иными. В частности, авторы заявления подчеркивают, что «диалог Жана Моне» не может быть запущен до тех пор, пока не состоится встреча Папуашвили с председателем Европарламента. Оба заняли свои должности недавно, еще до того, как была достигнута договоренность о внедрении механизма.

Пресс-служба Папуашвили заявляет, что они предоставили эту информацию «соответствующим службам Европарламента». Теперь, по их мнению, «во избежание дальнейших недоразумений, желательно, чтобы соответствующие службы Европарламента полностью раскрыли содержание коммуникации с кабинетом парламента Грузии по поводу подготовки визита».

«Диалог Жана Монне» - это не формат спонтанных и односторонне спланированных действий, а процесс сотрудничества. Поэтому важно правильно его подготовить и внедрить, чтобы этот инструмент вместо снижения поляризации сам не стал источником поляризации», - сказано в заявлении.