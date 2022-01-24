Парламент Грузии рассмотрит кандидатов на пост главы ЦИК

Слушания кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии начнутся в парламенте Грузии в конце текущей недели. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании бюро, передает агентство «Новости-Грузия».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 января представила парламенту двух кандидатов на пост председателя ЦИК. Из трех представленных кандидатов Зурабишвили выбрала действующего главу ЦИК Георгия Каландаришвили и конституционалиста и исполнительного директора НПО «Платформа 2020» Тенгиза Тевзадзе.

Согласно решению бюро, сначала кандидаты выступят на заседании комитета по юридическим вопросам. В парламентском большинстве заявляют, что довольны деятельностью действующего главы ЦИК, однако это не означает, что кандидатура Каландаришвили теперь вне конкуренции.

В оппозиции же заявляют, что у парламента есть шанс выбрать независимого кандидата – Тенгиза Тевзадзе.