Смертность в Грузии стала рекордной за 28 лет

В Грузии в 2021 году скончались 59 638 человек, в том числе 30 032 мужчины и 29 606 женщин. Об этом сообщает НПО «Институт развития свободы информации» (IDFI) со ссылкой на предварительные данные Национального центра по контролю заболеваний.

Согласно этим данным, смертность в стране оказалась рекордной за 28 лет. По сравнению с 2020 годом число умерших увеличилось на 9101, по сравнению с 2019-м – на 12 979.

В Национальной службе статистики (Грузстат) сообщили, что все еще обрабатывают данные по смертности за 2021 год и опубликуют их в конце июня.

На сайте Грузстата опубликована статистика за 1994-2020 годы. Максимальный показатель смертности в эти годы был зафиксирован в 2010-м – тогда скончались 51 066 человек.

В IDFI указывают, что рост смертности связан с пандемией коронавируса. По официальным данным, в 2021 году жертвами COVID-19 в Грузии стали 11 298 человек.