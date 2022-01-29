В Абхазии уже 92 инициативные группы и 5 партий включились в предвыборную кампанию

Министерство обороны Украины выступило с официальным опровержением появившихся в СМИ сообщений о том, что в последние две недели в распоряжение российских войск, находящихся по периметру границ с Украиной, поступала кровь для переливания и другие медицинские материалы.

Такое утверждение в частности со ссылкой на неназванных американских чиновников, опубликовало агентство Reuters. В сообщении подчеркивалось, что поставки медицинских материалов еще не означают неизбежность российского вооруженного вторжения, но являются необходимым фактором для начала военного удара. Донорская кровь необходима для ее переливания раненым.

Минобороны в своем заявлении обратило внимание на то, что официальные представители стран-партнеров Украины не сообщали о поставках крови, а мониторинг ситуации «не фиксирует деятельности такого рода». Сообщения в СМИ Минобороны назвало информационной «интервенцией» и элементом информационно-психологической войны с целью спровоцировать страх и панику в обществе.

Это не первый случай за последнее время, когда официальный Киев резко реагирует на публикации западных СМИ, утверждая, что они сгущают краски, представляя возможное вторжение российских войск как то, что непременно произойдет. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в Киеве не видят признаков неминуемого российского наступления, и призывал страны Запада и журналистов быть более осторожными в своих оценках, чтобы не вызвать в стране панику. CNN сообщал также о споре между Зеленским и президентом США Джо Байденом во время недавнего телефонного разговора - утверждалось, что они разошлись в оценках относительно угрозы вторжения. Впоследствии CNN скорректировал свою новость, после того как официальные лица в Вашингтоне назвали сообщения о таком споре неправдивыми.

Страны Запада обсуждают ужесточение санкций против России в связи с сосредоточением у границ Украины большой группировки российских войск, что рассматривается как возможная подготовка к вторжению. В Москве агрессивные планы отрицают. В Киеве, подчеркивая, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году, также утверждают, что не считают масштабное вторжение в данный момент вероятным.