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Сухумские детские сады закрыли на карантин
Глава сухумской администрации Беслан Эшба сегодня подписал распоряжение о закрытии на карантин с 31 января по 4 февраля дошкольных образовательных учреждений города.
Как пишет агентство «Апсныпресс», управлению образования поручено освободить работников детских садов от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы.
Ранее все сухумские школы закрыли на карантин до 4 февраля. Учителей в самопровозглашенной республике Абхазия призвали вакцинироваться от коронавируса в течение двух недель.
Другие новости дня
Председателем сакребуло Рустави стал представитель партии Гахария
Представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» Нодар Шерозия стал председателем сакребуло (городское собрание) города Рустави.
Кандидатуру Шерозия помимо трех членов его партии, поддержали 15 депутатов от самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», пишет агентство «Новости-Грузия».
В голосовании не участвовали и не выдвигали своего кандидата представители правящей партии «Грузинская мечта». Поэтому на пост главы совещательного органа была представлена только одна кандидатура.
Cледует отметить, что Нодар Шерозия в 2016 году подвергся острой критике оппозиции и прессы за то, что был одним из трех чиновников мэрии Рустави, которым 14 раз за год была выписана надбавка к премии.
Нодар Шерозия в тот период занимал пост первого заместителя мэра Рустави и был в составе правящей партии «Грузинская мечта».
Согласно официальной имущественной декларации, первый заместитель мэра Нодар Шерозия в течение 2016 года получил 57 845 лари, из которых жалование составляло 27 тысяч, а 14 раз полученные премии и надбавки составили 30 845 лари.
Сакребуло Рустави входит в число тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам местных выборов в ноябре 2021 года получила оппозиция.
Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у «Грузинской мечты» 16 мест, и столько же у «Единого национального движения». Еще три мандата досталось партии «За Грузию».
В итоге в тех сакребуло, где перевес между числом депутатов от правящей партии и ЕНД стал минимальным, решающее слово в совещательном органе принадлежит депутатам от партии «За Грузию».
Представили партии экс-премьера уже возглавили сакребуло в Чхороцку и Цаленджиха.
В сухумских поликлиниках ограничили плановый прием больных
В связи с обострением эпидемиологической ситуации в сухумских поликлиниках ограничили плановый прием больных.
Как пишет агентство «Апсныпресс», соответствующий приказ издала начальник городского управления здравоохранения Ирма Воуба.
Всем лечебно-профилактическим учреждениям предписано соблюдать строгие противоэпидемические меры (карантин), прекратить доступ в лечебные учреждения посторонних лиц (родственников больных, сопровождающих и т.д.) и организовать охрану на входах.
Городской поликлинике, Детской поликлинике, Поликлинике №3 (Синоп) предписано ограничить прием соматических больных, принимать только температурящих больных.
Еще одним претендентом на пост югоосетинского лидера станет Александр Плиев
В ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 31 января обратилась Народная партия с уведомлением о проведении внеочередного съезда, на котором члены партии выдвинут претендента на должность президента.
«Сегодня к нам поступило уведомление от Народной партии, которая уведомила ЦИК о проведении внеочередного съезда партии по выдвижению кандидата в президенты, не указав, кого именно они выдвигают», – сказал агентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
Как сообщили «Рес» в Народной партии, на съезде они намерены поддержать кандидатуру вице-спикера парламента, врача–реаниматолога Александра Плиева. Съезд партии пройдет 5 февраля в конференц-зале гостиницы «Ирыстон».
Ранее в ЦИК поступили уведомления от правящей партии «Единая Осетия» о проведении съезда по выдвижению действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок, а также инициативных групп: Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева, Алана Гаглоева, Ибрагима Гассеева, Анатолия Джиоева и общественной организации ветеранов, не указавшей своего кандидата.
Выборы югоосетинского лидера назначены на 10 апреля.
"Новая газета" подала на Кадырова заявление в Следственный комитет
"Новая газета" обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Поводом для этого стали слова руководителя региона в адрес члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной. Заявление подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, уточняется в сообщении издания.
Речь идёт о посте Кадырова, который был опубликован 24 января в его телеграм-канале и посвящён теме похищения сотрудниками чеченских правоохранительных органов супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. В записи глава Чечни называет Каляпина и Милашину "пособниками террористов" и утверждает, что они зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".
"Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились." - говорится в заявлении "Новой газеты".
20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- 23 января министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова не впустили в Грузию
Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова не впустили в Грузию. Об этом на своей Facebook-странице сообщил сам политик.
«Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Все понимают, но… Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром», — написал Гудков.
Дмитрий Гудков уехал из Россию в Украину в начале июня прошлого года. Бывший депутат Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.
Издание SOVA напоминает, что в августе в Грузию не пустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Она тогда отмечала, что это может быть связано с нежеланием Тбилиси раздражать Кремль.
Совет Безопасности ООН обсудит вопрос о войсках РФ на границе с Украиной
Совет Безопасности ООН в понедельник, как ожидается, обсудит вопрос о ситуации вокруг Украины, которой, как утверждают страны Запада, грозит российское вооружённое вторжение.
Соединённые Штаты, которые стали инициатором заседания, призывают Россию объяснить, зачем она собрала у границ с Украиной вооружённую группировку численностью более 100 тысяч военнослужащих.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Россия, по всей видимости, попытается заблокировать обсуждение в Совете Безопасности, однако, по её словам, это ей не удастся, поскольку большинство стран-членов Совета "едины" в своём стремлении добиться от России объяснений. По её словам, действия России могут представлять угрозу для международного мира и безопасности.
Заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский не согласен с такой оценкой. По его словам, это первый случай в истории, когда Совету Безопасности предложили обсудить "необоснованные предположения" одного из членов совета по адресу другого. Китай поддержал позицию России, указав на высказывания российских представителей о том, что они не хотят войны.
Никакого проекта резолюции по итогам дискуссии принимать не предлагается. Россия в любом случае обладает правом вето и, по всей видимости, заблокировала бы проект резолюции с осуждением её действий.
- В то время как страны Запада говорят об угрозе вторжения России в ближайшее время как о реальной, власти Украины с одной стороны указывают на то, что страна де-факто противостоит российской агрессии ещё с 2014 года, с другой утверждают, что в данный момент непосредственной угрозы широкомасштабного вторжения нет. Президент Украины Владимир Зеленский даже призвал западные СМИ не сеять панику в стране. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Левый берег" заявил, что на данный момент Россия не создала ударной группировки у границ с Украиной.
- Страны Запада предостерегают Россию от вторжения, утверждая, что в ответ на него введут разрушительные для российской экономики санкции. Российские высокопоставленные представители утверждают, что не хотят войны. В то же время они заявляют, что перемещения российских войск в пределах России – её внутреннее дело.
Грузия купит у США новую партию противотанковых комплексов Javelin
Правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Грузии по итогам заседания кабмина.
"С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin. Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии систем Javelin на $30 млн", - сказано в сообщении, передает "Грузия Online".
Правительство Грузии планирует купить оружие в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета, добавили в пресс-службе.
В России новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки: более 124 тысяч человек
В России установлен новый рекорд по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки: 124 070 человек. Таким образом, общее число заболевших приблизилось к 12 млн человек (11 861 077 человек), сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.
Умер за сутки от ковида 621 пациент: таким образом общее число умерших непосредственно от этой болезни выросло до 331 349 человек. Днем ранее число умерших составило 617 человек.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снова превысило 9 тысяч человек. В 32 регионах число госпитализаций увеличилось по сравнению с предыдущим днем.
Также около 1,6 млн россиян с ковидом или подозрением на него находятся под наблюдением медиков.
Концентрация метана при взрыве в Ткибули превысила норму – инспекция труда
По данным Службы трудовой инспекции, причиной взрыва на Ткибульском руднике 30 января, по предварительным данным, стало нарушение правил техники безопасности при производстве взрывных работ.
«По первоначальным оценкам, при взрыве концентрация метана в воздухе превысила допустимую норму. Согласно действующему положению, буровзрывные работы запрещены при концентрации метана более 1%. Также нарушен второй пункт технического регламента, согласно которому взрывные работы должны проводиться под непосредственным контролем сотрудника технического надзора. Упомянутого лица в момент происшествия на месте не было», — сообщили в инспекции.
По решению службы, взрывные работы на месте трагедии прекращены. Окончательный отчет будет опубликован группой трудовых инспекторов после завершения расследования.
По предварительной информации, взрыв на Ткибульской шахте произошел 30 января около 11 часов утра. Девять человек получили ранения. Один скончался после того, как был доставлен в больницу Ткибули.
Лечение восьмерых раненых продолжается в клинике Хечинашвили в Тбилиси, куда их доставили прошлой ночью. Состояние одного из пострадавших особенно тяжелое.
МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.
Рассмотрение вопроса о прекращении депутатских полномочий Джапаридзе, Нателашвили и Хоштария отложено
Заседание комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии, на котором должны были рассмотреть вопрос о прекращении депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов – Бадри Джапаридзе, Шалвы Нателашвили и Элене Хоштария, отложено.
По информации первого заместителя председателя космитета Гурама Мачарашвили, причина переноса заседания стала пандемия. Многие депутаты инфицированы коронавирусом, поэтому не смогли прийти в парламент, и кворум не собрался. Пока неизвестно, когда пройдет заседание комитета.
Комитет по процедурным вопросам и правилам сегодня должен был рассмотреть вопрос о прекращении депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов – Бадри Джапаридзе, Шалвы Нателашвили и Элене Хоштария и представить свое заключение парламенту для принятия решения.
Ранее стало известно, что крупнейшая оппозиционная фракция в грузинском парламенте «Национальное движение - Сила в единстве» прекратит бойкот и примет участие в весенней парламентской сессии.
«Национальное движение» прекращает бойкот работы парламента
Крупнейшая оппозиционная фракция в грузинском парламенте «Национальное движение – Сила в единстве» прекратит бойкот и примет участие в весенней парламентской сессии. Об этом СМИ сообщила председатель фракции Хатия Деканоидзе.
«У нас партия многочисленная, многотысячная, с большой поддержкой, и множеством мнений. У нас была интенсивная дискуссия со всеми группами, которые борются за изменение текущей ситуации. Как и ожидалось, были разные мнения, но в субботу мы решили, что фракция включится в работу парламента, прекратит бойкот», - сказала Деканоидзе.
По ее словам, целью прекращения бойкота является создание временной комиссии по расследованию дела экс-президента Михаила Саакашвили, находящегося в заключении. Фракция намерена зарегистрировать ходатайство о создании комиссии по этому вопросу.
«Нацдвижение», избранное в парламент десятого созыва на выборах 2020 года, начало свою работу только 8 июня 2021 года, после нескольких месяцев бойкота. В партии считали, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Не прошло и месяца, как фракция вернулась в парламент, как она снова объявила бойкот: причиной стало массовое насилие над журналистами 5 июля.
Митинг против насилия властей Чечни над женщинами прошел в Осло
Перед зданием парламента Норвегии в Осло 28 января прошел митинг против насилия властей Чечни над женщинами. Его участниками стали представители чеченской диаспоры и норвежские активисты.
Всего на акцию, призванную обратить внимание властей стран Евросоюза на нарушение прав человека в Чечне, вышли около 50 человек. Они держали флаги непризнанной Ичкерии и плакаты на норвежском, английском, русском и чеченском языках: "Пусть правда восторжествует, а правосудие наступит", "Прекратите похищать людей", "Да пребудет проклятие Аллаха над беззаконниками". Некоторые пришли на митинг с детьми.
Собравшиеся обсуждали волну похищений проживающих в Чечне родственников оппозиционных режиму Рамзана Кадырова блогеров и активистов из Евросоюза и Турции. Также они затронули громкую историю с задержанием Заремы Мусаевой, матери бывшего юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева. Ее, напомним, насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный и удерживают там более недели без доступа адвокатов и родных.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Освободить Мусаеву требуют Евросоюз, депутат Европарламента, Госдепартамент США и более 82 тысяч человек, подписавших онлайн-петицию в ее защиту.
- В Чечне с начала декабря были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.
- Митинги против нарушений прав человека и похищениях в Чечне за последнее время прошли в Страсбурге, Вене и Осло.
Рауль Хаджимба прокомментировал заявления, прозвучавшие на съезде Конгресса народа Абхазии
Экс-президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба прокомментировал «Нужной газете» некоторые идеи, прозвучавшие на съезде новой общественной организации «Конгресс народа Абхазии» в минувшую пятницу.
«Философско-психологическая примитивщина, озвученная Олегом Дамения, не стоит и выеденного яйца, и каких-либо комментариев. Что касается их заботы по поводу жителей Гальского района, думаю, им стоит обратиться к Станиславу Лакоба. Надеюсь он сумеет им членораздельно объяснить то, что до них еще не дошло. Еще раз хочу напомнить всем, что тему эту не стоит ворошить. Никто не позволит изменить положения, внесенные в закон о гражданстве», – сказал Хаджимба .
28 января в Сухуми прошел учредительный съезд Конгресса народа Абхазии, лидеры которого, в частности, заявили о необходимости выдачи гражданства жителям Гальского района.
На шахте в Ткибули произошел взрыв, один человек погиб
На шахте в Ткибули произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек. Один из них скончался в больнице.
По информации управляющей компании «Грузуголь», детали происшествия выясняют на месте представители Службы охраны труда компании.
«Произошел инцидент. Сейчас на шахту приехала наша охрана труда, они выясняют, что произошло. Мы пока точно не знаем, что произошло. Это еще предстоит уточнить, однако, насколько мне известно, пять-шесть человек ранены. Особенно сильно пострадал один мужчина, который, к сожалению, умер. Остальные пострадавшие имеют легкие ранения», – заявила глава службы по связям с общественностью «Грузугля» Гванца Делибадзе.
По информации главы ожогового центра университетской клиники им. Хечинашвили Гуги Кашибадзе, шахтеры, пострадавшие во время несчастного случая на шахте Миндели, предположительно, получили повреждения в результате взрыва метана.
«На рассвете в наш центр доставили восемь шахтеров. Предположительно, они получили различные травмы в результате взрыва метана. В ожогово-реанимационное отделение помещены трое человек, состояние одного из них особо тяжелое. У него поражено 60% тела, что усугубляется повреждением дыхательных путей и продолжающимся шоком. На данном этапе состояние здоровья у всех стабильное», – заявил Кашибадзе.
Как заявили Первому каналу Грузии в МВД, начато расследование по статье 240 УК Грузии, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.
В Грузии за сутки выявили 13 150 новых случаев коронавируса, скончались 35 человек
В Грузии выявлено 13 150 новых случаев инфицирования коронавирусом. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровели 8 503 человека, скончались 35 пациентов. Было проведено 45 623 теста, в том числе 27 148 антигенных и 18 475 - ПЦР-тестов. Показатели положительности выявления коронавируса составляют: за сутки - 28,82%, за последние 14 дней - 20,75%, за последние семь дней - 23,8%.
Всего за время пандемии в Грузии выявлено 1 175 923 случая заражения коронавирусом, 14 980 человек скончались.
Всего было проведено 2 712 889 прививок, за день вакцинированы 1 665 человек.
Канада вывезет из Киева часть сотрудников посольства
Власти Канады в воскресенье заявили, что временно вывезут с территории Украины сотрудников канадского посольства, в присутствии которых в Киеве нет насущной необходимости, а также остающихся в стране членов семей дипломатов.
В заявлении МИД Канады говорится, что дипмиссия в Киеве продолжает работу. Причиной эвакуации части дипломатов названы соображения безопасности.
Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и ряд других стран предписали членам семей сотрудников дипломатических миссий в Украине покинуть эту страну - из-за опасений возможного российского вооруженного вторжения, которое, по оценке разведслужб, может начаться практически в любой момент и внезапно.
Большинство стран ЕС к таким мерам не прибегло. В Киеве решения о вывозе дипломатов и членов их семей подвергли критике, отметив, что ситуация с безопасностью в стране остается под контролем.
Министр обороны Канады Анита Ананд, которая находится в Киеве с визитом, в воскресенье заявила о передислокации находящихся в Украине канадских военнослужащих в западные регионы страны - дальше от российских границ. По ее словам, которые приводит The Globe and mail, канадские военные «переместились к западу от реки Днепр» из соображений предосторожности. Около 200 канадских военных находятся на территории Украины для обучения украинских военнослужащих. В стране есть и другие военнослужащие стран НАТО, однако в Североатлантическом союзе неоднократно заявляли, что они не будут участвовать в боевых действиях в случае российского вторжения.
Начался сбор подписей против «партии войны» в российском руководстве
В Интернете начался сбор подписей против возможного российского вторжения в Украину. Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» опубликован на сайте «Эха Москвы». Под ним подписался ряд видных представителей российской интеллигенции. Сбор подписей ведет Конгресс интеллигенции.
Как говорится в заявлении, «граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты». Авторы документа утверждают, что внутри российской власти сформировалась «партия войны», которая хочет навязать обществу «идею священной войны с Западом». Авторы же заявления хотят выразить «точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну, и считает преступлением даже само использование военной угрозы». По их мнению, «России не нужна война с Украиной и Западом», а возможная война «не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию».
Подписавшиеся под заявлением утверждают, что сделают все возможное, чтобы предотвратить войну. Среди них, в частности, правозащитники Лев Пономарев*, Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, политики Леонид Гозман, Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович*, поэт Вероника Долина и другие. Многие из них подписывали ранее другие открытые письма с осуждением российской политики в отношении Украины.
Кто именно входит в «партию войны» в российском руководстве и кто, соответственно, принадлежит в нем к «партии мира», из письма неясно.
Российские власти заявляют, что не готовят военного вторжения в Украину и не хотят войны. Число подобных заявлений в последние дни растет - о нежелании войны заявили, в частности, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие. При этом страны Запада и Украина отмечают, что Россия продолжает наращивать свою вооруженную группировку у украинских границ и призывают Москву, в случае, если она действительно выступает за мир, к деэскалации ситуации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье заявил, что если российские официальные лица всерьез говорят о том, что желают мира, то они должны продолжить дипломатические переговоры, а также отвести войска.
* Лев Пономарев и Виктор Шендерович включены в реестр СМИ-»иностранных агентов»
Обсуждение санкций против РФ в Сенате США «на финишной прямой»
В США Сенат находится «на финишной прямой» перед достижением соглашения о санкциях против России в связи с ее агрессивными действиями по отношению к Украине. Об этом заявили в воскресенье в эфире CNN глава сенатского комитета по международным делам демократ Боб Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш.
При этом, как следует из слов Менендеса, некоторые санкции могут быть введены в действие даже в том случае, если Россия не осуществит полномасштабного вторжения на территорию Украины, которого опасаются на Западе и в качестве возможной реакции на которое разрабатывается законопроект.
По словам сенаторов, соглашение о законопроекте может быть достигнуто уже на следующей неделе. Остается ряд разногласий, в частности по вопросу о включении в санкционный пакет газопровода «Северный поток-2», однако демократы и республиканцы выразили уверенность, что им удастся договориться по всем вопросам.
По словам Менендеса, предусмотренные законопроектом санкции, если они вступят в силу, будут «исключительно болезненными» для России и «сокрушат» ей экономику. Ранее сообщалось, что речь идет о мерах против крупнейших российских банков и российского суверенного долга. Кроме того, законопроект предусматривает введение экспортного контроля (фактически эмбарго на поставки в России определенных видов продукции) и персональные санкции против физических лиц. В санкционный список в частности может попасть и президент России Владимир Путин.
Согласно законопроекту, право вводить санкции будет предоставлено администрации, при этом часть санкций она будет обязана ввести, другие останутся на ее усмотрение.
Менендес заявил, что некоторые санкции могут быть введены и не дожидаясь возможного российского вторжения - в качестве ответа на другие враждебные действия России против Украины, такие как кибератаки или попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Превентивные санкции призывал ввести в частности президент Украины Владимир Зеленский. Госдепартамент и Белый дом выступали против этой идеи, заявляя, что угроза санкций, а не их введение, являются средством сдерживания.
При этом, по словам сенатора, действительно «разрушительные» санкции будут введены в случае российского вторжения. Менендес предупредил, что эти санкции ударят и по мировой экономике - в частности, речь может идти о росте цен на топливо, если его поставки из России будут нарушены.
Страны Запада опасаются, что Владимир Путин в ближайшее время может распорядиться об открытом вооруженном вторжении на территорию Украины. У границ этой страны, как сообщается, сосредоточена большая группировка российских войск. США и их союзники предупреждают Москву, что вторжение будет встречено жесткими экономическими санкциями. Россия отрицает планы вторжения.
Законопроект, который обсуждается в Сенате - не единственная инициатива, связанная с разработкой санкций, однако, как ранее сообщалось, многие его положения поддержаны Белым Домом.
Британия упростит введение санкций против олигархов, близких к Кремлю
Британское правительство на предстоящей неделе внесет в парламент законопроекты, которые позволят вводить санкции против российских банков, энергетических компаний и «олигархов, близких к Кремлю». Об этом заявила в воскресенье британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
Предлагаемые меры связаны с угрозой российского вооруженного вторжения в Украину. Хотя Москва отрицает планы такого вторжения, на Западе пока не видят никаких признаков деэкскалации у границ с Украиной.
Подробности о новых мерах британских властей пока не известны, однако из слов Трасс следует, что они упростят процедуру введения санкций против фактически любого лица или компании, которых британские власти заподозрят во связях с Кремлем. «Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, сможет стать объектом санкций. Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться», –заявила глава британского МИД в интервью Sky News. Она не исключила и такую меру, как конфискация недвижимости российских олигархов на территории Великобритании.
Трасс подчеркнула, что санкции последуют в случае российского вторжения в Украину, и вновь предупредила российские власти о серьезных последствиях военной акции.
Хотя все страны Запада осуждают Москву за нынешнюю эскалацию ситуации и грозят ей санкциями в случае вторжения, риторика Лондона – одна из самых жестких по отношению к Кремлю. В частности, британские лидеры предупреждают Россию о том, что военная операция против Украины может обернуться «новым Афганистаном» или «новой Чечней», имея в виду кровопролитные войны.
В воскресенье стало известно, что Великобритания предложит союзникам по НАТО вдвое увеличить число своих военнослужащих, размещенных в Эстонии и Польше. Сейчас там около тысячи британских военных. При этом размещение боевых британских подразделений в самой Украине в Лондоне не планируют.
Как ожидается, на будущей неделе британский премьер Борис Джонсон и глава МИД посетят Киев. Лиз Трасс намерена посетить также Москву – в МИД России ранее заявили, что ее визит согласован.
- В Британии долгое время идет общественная дискуссия о роли «российских денег» в экономике страны. Многие оппоненты правительства критикуют его за недостаточные, по их мнению, меры по защите Британии от непрозрачных финансовых средств и от возможного политического влияния живущих в Лондоне российских бизнесменов. Утверждается, что в британской столице живут также члены семей ряда российских чиновников, а люди с российскими паспортами активно приобретают недвижимость. Участники дискуссий указывали, впрочем, и на юридические проблемы с возможным введением санкций против так называемых олигархов: неясно, по каким критериям можно отнести того или иного человека к олигархам и каким образом можно доказать его близость к Кремлю.
В Нижнем Новгороде появились плакаты с оскорблениями Игоря Каляпина
В Нижнем Новгороде на дверях подъезда и квартиры 84-летней матери правозащитника Игоря Каляпина неизвестные оставили плакаты с оскорбительными надписями.
Правозащитник опубликовал в фейсбуке фотографии плакатов и скриншот с камеры видеонаблюдения, на которой виден оставивший их человек – его лицо практически полностью закрыто черной медицинской маской. На плакатах написано: «Игорь Каляпин защищает террористов! Позор иностранному агенту», «Игорь Каляпин иностранный агент! Продал Отечество за гранты США и Германии».
В комментарии для Кавказ.Реалии основатель «Комитета против пыток» (включен в реестр «иностранных агентов») и член президентского совета по правам человека связал произошедшее со своими заявлениями по поводу недавнего задержания Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Мусаева была вывезена в Чечню и сейчас - по утверждениям чеченских властей - отбывает административный арест.
«Однозначно можно связывать только с этой историей. У меня никаких других конфликтов нет. Местные, нижегородские, знают, что я в «Комитете против пыток» уже четыре месяца не работаю. Однозначно оттуда [из Чечни] «прилетело» в связи с моими комментариями этого дела, в связи с моими усилиями каким-то образом повлиять на чеченских силовиков и добиться освобождения Мусаевой», – заявил Каляпин в беседе с Кавказ.Реалии.
«Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят... Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело [главы Чечни Рамзана] Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает», – прокомментировал Игорь Каляпин надписи на плакатах.
В разговоре с Кавказ.Реалии правозащитник уточнил, что плакаты поздно вечером 29 января заметили его дочь и зять. Они намерены подать заявление в полицию.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- С момента похищения достоверной независимой информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней под разными предлогами ни разу допустили адвокатов.
- Игорь Каляпин ответил на призыв чеченского омбудсмена Мансура Солтаева возбудить против него уголовное дело. В колонке на «Эхе Москвы» правозащитник назвал слова чиновника «доносом, лживым по сути и чудовищно безграмотным по форме».
- Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее призвал задержать «пособников террористов» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, «разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». В ответ Каляпин сравнил поведение Кадырова с пятилетним ребенком.
Еще одна инициативная группа уведомила югоосетинский ЦИК о проведении собрания
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия поступило уведомлением инициативной группы о проведении собрания по выдвижению Анатолия Джиоева на пост президента.
«Еще одна инициативная группа уведомила сегодня ЦИК о проведении собрания. 12 февраля в здании республиканской библиотеки имени Анахарсиса пройдет собрание по выдвижению кандидата в президенты республики Джиоева Анатолия Харитоновича», - сообщил информагентству «Рес» в воскресенье член ЦИК республики Игорь Чочиев.
Анатолий Джиоев два раза выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах: в 2012 году он не прошел языковой экзамен, затем в 2017 году, когда он позже снял свою кандидатуру, а в 2019 году он баллотировался в парламент республики по одномандатному округу, тогда ЦИК отказал ему в регистрации.
Ранее в ЦИК поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда по выдвижению действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова на второй президентский срок, а также инициативных групп: Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева, Алана Гаглоева, Ибрагима Гассиева и общественной организации ветеранов, не указав своего кандидата.
- Президентские выборы в Южной Осетии пройдут 10 апреля.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
Ян Келли: Запад перестал концентрироваться на проблемах Южного Кавказа
В интервью армянскому изданию Infocom бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил, что в последние годы Запад перестал концентрироваться Южном Кавказе, а Россия заняла единоличную позицию в регионе.
Как пишет Formula, интервью было посвящено карабахскому конфликту, позициям России и Запада на Кавказе и потенциальной агрессии России в отношении Украины. На вопрос журналиста, станет ли Кавказ ареной противостояния Запада и России в случае вторжения в Украину, Келли ответил: конфликт на Кавказе уже существует, хотя в последние годы он стал больше походить на борьбу в пользу Москвы.
Бывший посол отметил, что Россия фактически вытеснила западные страны из региона, а образовавшийся вакуум заполняется нелиберальными странами, такими как Турция и Иран.
«Противостояние между Западом и Россией уже существует на Кавказе. К сожалению, это более одностороннее соперничество, нежели в 1990-х или начале 2000-х годов, когда Запад, особенно США и Франция, гораздо активнее участвовал в урегулировании сложнейшего с точки зрения безопасности нагорно-карабахского конфликта. В последние годы, я думаю, Россия заняла однобокую позицию и вытеснила западные страны из региона.
Если мы посмотрим на Грузию, то ситуация с безопасностью там зашла в тупик. Это не означает, что там нет активного конфликта. [Конфликт] активен, так как продолжаются похищения людей, время от времени происходят трагедии вблизи административной границы.
Если бы сейчас я был на Кавказе, то больше всего беспокоился бы о том, почему Запад не концентрируется на происходящих событиях . На этом этапе я не боюсь неизбежной конфронтации, так как есть несколько обнадеживающих факторов, в частности новый диалог между Турцией и Арменией. Однако очевидно, что Кавказ воспринимается как зона исключительных интересов Москвы, меня беспокоит рост нелиберальных сил в регионе, конкретно России, Турции и Ирана», - заявил Ян Келли.
Глава МИД Франции: ЧВК Вагнера в Мали занимается грабежом
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресном интервью газете Journal du Dimanche, назвал грабителями наемников из ЧВК Вагнера, находящихся в Мали. «Голос Америки» пишет со ссылкой на источники в американской армии, что в провинции Сахель республики Мали находятся сотни российских наемников и частой военной компании «Группа Вагнера»
Ле Дриан в интервью, в частности, называем вагнеровцев «бывшими российскими военнослужащими», снабженных российским оружием. Они опираются на российскую логистическую поддержку, считает министр. Глава МИД Франции считает, что российские наемники занимаются расхищением природных ресурсов страны в обмен на защиту военной хунты».
ООН, Франция и местные источники утверждают, что ЧВК Вагнера присутствует и в Центральноафриканской Республике.
«Вагнеровцы использует слабость некоторых государств, чтобы внедриться... и вернуть влияние России в Африке», - добавил Ле Дриан. Пришедшие к власти в Мали военные не согласны с такой оценкой действий российской ЧВК.
Министр иностранных дел Франции не уточнил, как будут действовать европейские силы, развернутые в регионе для борьбы с джихадистами, после того, как новая власть в Мали изгнала оттуда датских военнослужащих.
Абхазские и российские спецподразделения провели антитеррористические учения
Абхазо-российские антитеррористические учения прошли в сухумском здании Совмина (главный корпус здания Верховного Совета Абхазской АССР). В учениях участвовали около 500 человек из подразделения МВД, СГБ, МЧС, ГСО самопровозглашенной республики Абхазия и ФСБ России.
Рассказывая об итогах учений, председатель абхазской СГБ Роберт Киут, отметил: «Впервые в истории Абхазии проводятся масштабные совместные абхазо-российские антитеррористические учения. Данное мероприятие организовано для предупреждения, в первую очередь, внешних угроз, ну и, конечно же, внутренних проявлений террористического характера. Замысел учений: освобождение правительственного здания с заложниками, захваченными террористами с применением авиации и бронетехники. С учетом того, что это было впервые, я оцениваю действия наших подразделений на твердую четверку».
По словам Киут, такого рода мероприятия будут проводиться и впредь совместно с российскими коллегами, а также с привлечением подразделений республиканского Минобороны, не только в населенных пунктах, но и на море и в горах.
Антитеррористические учения проводятся в Абхазии с 27 января по 5 февраля 2022 года, сообщает информагентство «Апсныпресс».
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