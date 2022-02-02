Компании «Телмико» и «Теласи» проверят на завышение счетов 

В энергораспределительных компаниях «Телмико» и «Теласи» пройдут проверки из-за обращения граждан, которые жалуются на завышенные счета. Проверку проведет специальная рабочая группа Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC), сообщил на брифинге член комиссии Георгий Пангани.

В четверг состоится заседание комиссии, на котором этот вопрос рассмотрят в ускоренном порядке, а со следующей недели начнется процесс проверки непосредственно в компаниях, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Речь идет о декабрьских и январских начислениях, где граждане заявляют о своей позиции, что они получили повышенные коммунальные платежи», - сказал Пангани.

По его словам, в компанию поступило более 100 заявлений от потребителей, и для изучения вопроса было решено прибегнуть к камеральной проверке непосредственно в компаниях. «Насколько нам известно, ни о каких серьезных нарушениях речь не идет, это информация, которую мы получили от компаний», - отметил Пангани.

Как сообщили представители компаний Национальной комиссии, в полученных квитанциях у 0,1% абонентов цифры не соответствовали показаниям счетчиков. После обращения абонентов в компанию 700 семьям неточности были справлены.

Тариф на электроэнергию был повышен с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час. Прошлой зимой это было не так заметно из-за субсидий, которое государство выделило для потребителей. На этот раз власти решили помочь только официально оформленным социально незащищенным гражданам Трехзначные счета за электроэнергию, полученные в декабре и январе многими абонентами, вызвали подозрения у их части по поводу точности показаний.