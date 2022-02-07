В Южной Осетии женщина не получила поддержки для выдвижения в президенты

Собрание инициативной группы по выдвижению Нелли Гогичевой на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия не состоялось.

Как пишет агентство «Рес», поддержать Гогичеву пришли всего около 20 человек – для выдвижения кандидата же необходима поддержка как минимум ста граждан.

«Думаю пытаться организовать собрание повторно – смысла нет. Сейчас ситуация такова, что среди людей много заболевших. К тому же мы организовывали наше собрание, не опираясь на финансовую поддержку, и люди, которые собрались, пришли зная, что им с этого не будет никакой выгоды. Мне все равно очень приятно, что люди пришли меня поддержать. То, что собрание не состоялось – это конечно обидно, но это еще не конец. Как говорится, мы проиграли битву, но не войну», – сказала Гогичева и добавила, что дальше будет продолжать бороться за справедливость и процветание югоосетинского народа.

Сегодня в Цхинвали прошли собрания еще двух инициативных групп. Одна из них поддержала выдвижение лидера партии «Ныхас», бывшего сотрудника КГБ, предпринимателя Алана Гаглоева; вторая – бывшего депутата парламента, врача Алана Козонова.

При этом в югоосетинский ЦИК поступило уведомлении от Компартии, которая 15 февраля планирует провести съезд. На нем коммунисты планируют утвердить кандидатуру Таймураза Тадтаева.

Завтра в Цхинвали пройдёт съезд партии «Единая Осетия», на котором выдвинут кандидатуру действующего президента Анатолия Бибилова на второй срок.