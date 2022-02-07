Президент Польши предложил пригласить Грузию в НАТО на уровне главы государства 

Президент Польши Анджей Дуда выступил сегодня, 7 февраля, на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом с предложением в ближайшее время провести встречи НАТО-Украина и НАТО-Грузия, пишет агентство «Новости-Грузия».

Президент Польши говорил и о своей недавней встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время транзитного визита в Тбилиси.

«До саммита НАТО нужно провести встречи НАТО-Украина и НАТО-Грузия. Я предложил это генеральному секретарю. Перед приездом в Пекин я остановился в Тбилиси и разговаривал с президентом Грузии. Я говорил о ситуации с безопасностью, меня интересовало ее видение и оценка. Я считаю, что Грузию нужно пригласить в НАТО на уровне главы государства и на этом же уровне должна быть проведена встреча НАТО-Грузия и НАТО-Украина, чтобы продемонстрировать солидарность с этими странами, показать, что мы не бросали эти страны. Эти страны всегда были верны альянсу, и нам нужно показать, что НАТО помнит о них. Это важно для авторитета НАТО», - заявил Дуда.

Президент Польши указал на то, что Россия перебросила в Беларусь дополнительные силы.

«Если эти военные останутся в Беларуси и не вернутся на родину, это существенно изменит архитектуру безопасности Европы, потому что можно будет сказать, что Россия добавляет еще один военный округ», - так прокомментировал это Дуда.