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Бибилова на съезде партии поддержат лидеры Северной Осетии, «ДНР», «Единой России»
Сегодня в Цхинвали состоится съезд партии «Единая Осетия», на котором будет выдвигаться кандидатура действующего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова на второй президентский срок.
Как пишет агентство «Рес», в съезде примут участие секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, Александр Карелин и Андрей Красов, глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин, а также депутат Народного совета «ЛНР» Денис Колесников.
Сегодня же состоится подписание соглашения о сотрудничестве между партиями «Единая Осетия» и «Единая Россия».
Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.
Другие новости дня
В Цхинвали ввели новую форму осмотра коронавирусных больных
На новую форму осмотра больных с подозрением на коронавирус перешли в Цхинвали. Об этом сообщила руководитель амбулаторно-поликлинического медцентра Тамара Санакоева.
По её словам, 7 февраля был обследован 161 человек, из которых к 127 пациентам медицинские бригады выезжали на дом, а 34 человека были осмотрены в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники Республиканского многопрофильного медицинского центра.
«В первый день работы по новой системе не могли не возникнуть сложности. Некоторые из них мы предусмотрели, другие будем преодолевать, исходя из опыта первых дней. Мы предполагали, что несмотря на информационное освещение, определенная часть жителей республики, и, прежде всего, из сел, не знают еще о новой форме осмотра, поэтому в кабинете инфекционных заболеваний поликлиники РММЦ принимали врач и медсестра. Заблаговременно повесили объявление на двери приемно-сортировочного отделения в здании старого роддома о том, что отделение закрыто и врачей можно вызывать на дом, и информация прошла в СМИ», – рассказала Санакоева.
Как пишет агентство «Рес», с 7 февраля у цхинвальцев появилась возможность делать ПЦР-тесты на коронавирус, вызвав медиков на дом. Как рассказали в Минздраве, такое решение было принято в связи с жалобами горожан на очереди в приемно-распределительном центре РММЦ, чтобы исключить необходимость находиться в одной очереди с потенциально инфицированными и в связи с большим количеством заболевших сотрудников. Были созданы шесть бригад, состоящих из врача и медсестры. После осмотра во время вызова на дом врач делает назначение на тест, который делается сразу.
Как пояснили в Минздраве, результаты теста будут сообщаться сотрудниками только в случае положительного теста. Если больному не позвонили в течение трех дней, значит тест отрицательный.
Макрон назвал Грузию и Украину частью системы европейской безопасности
На пресс-конференции, прошедшей в Кремле после почти шестичасовых переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина, французский президент заявил, что «ближайшие дни будут решающими».
В ходе своего выступления Макрон напомнил о фундаментальных принципах европейской безопасности. Он обозначил, что все они прописаны в Парижской хартии и в последующих декларациях ОБСЕ.
«Эти права, мы должны об этом сказать, были подвергнуты сомнению, были нарушены. Я говорю, не о нарушении границ, а о принципе территориальной целостности, нарушении международного права, нарушении прав человека и основных свобод», – добавил он.
Как пишет СОВА, президент Франции отметил, что при построении системы безопасности следует уважать суверенитет стран, не входящих в Евросоюз и НАТО, но находящихся в европейском регионе. По словам Макрона, Беларусь, Украина, Грузия и Молдова – это страны, суверенитет и независимость которых необходимо уважать, что также является частью Договора о коллективной безопасности.
«Мы вместе должны построить конкретные гарантии безопасности для стран – членов Евросоюза, для государств региона – Украины, Грузии, Беларуси и для России. Это именно та цель, которая должна у нас быть», — заявил Макрон.
- Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.
- Накануне с визитом в США прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.
- Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
В Грузии выявили более 24 тысяч случаев коронавируса, 54 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 54 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 300.
За сутки в стране выявили 24 616 новых случаев коронавируса. Накануне провели 73 251 тест: PCR-тестов – 19 635, экспресс–тестов на антиген – 53 616.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 33,61%, за последние 14 дней составляет 28,31%, за неделю – 31,86%.
Выздоровел еще 18 221 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 350 454, выздоровевших – 1 124 442.
В настоящее время в Грузии 210 686 активных случаев инфицирования, 6082 пациента лечатся в клиниках, 1228 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4023 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 755 879.
Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на Зураба Адеишвили
Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на помощника генпрокурора Украины, экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.
Проводятся первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
«7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. За указанным адресом выехала следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.
В информации отмечается, что событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции.
«В настоящее время правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», – сказано в сообщении.
В полиции добавили, что правовая квалификация будет предоставлена после проведения проверки события.
Как сообщалось, 7 февраля в Киеве четверо неизвестных избили советника генерального прокурора и скрылись. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Пострадавший госпитализирован в медучреждение.
Позже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова попросила не спекулировать на теме нападения на ее советника, пишет агентство «Интерфакс-Украина».
Россия и Франция будут совместно работать над гарантиями безопасности
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона, продолжавшиеся дольше пяти часов. В основном они были посвящены ситуации вокруг Украины и затребованными Москвой гарантиям безопасности со стороны НАТО.
Владимир Путин назвал встречу полезной и содержательной, отметив, что некоторые идеи Эммануэля Макрона могут лечь в основу дальнейших совместных шагов по обеспечению гарантий, которые будут предприняты в ближайшие дни. Лидеры договорились созвониться после визита Макрона в Киев, поездка намечена на вторник.
Путин несколько раз подчеркнул, что вступление Украины в НАТО может в перспективе означать полномасштабную войну в Европе. По словам российского президента, альянс обозначает Россию как противника, а вступление Украины в НАТО и попытки вернуть контроль над Крымом автоматически втянут европейские страны в военный конфликт с Россией — ведь они вынуждены будут вступиться за союзника.
Президент Франции в свою очередь отметил, что взгляды Путина по отдельным вопросам отличаются от позиции стран ЕС. В частности Макрон считает политику "открытых дверей" НАТО необходимой для существования альянса. Кроме того, работа над новыми гарантиями безопасности не может вестись в условиях несоблюдения старых договоров, отметил Макрон.
По его словам, переговоры с Путиным не означают уже готовых договорённостей о чём либо, но президент Франции рад, что диалог вообще начался.
- Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.
- Накануне с визитом в США прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.
- Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.
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Квителашвили идет пятым после короткой программы на Олимпийских играх
Грузинский фигурист Морис Квителашвили идет пятым после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. 26-летний спортсмен набрал 97,98 балла.
Победу с новым мировым рекордом (113,97 балла) одержал американский фигурист Нэйтан Чен. Вторым идет японец Юма Кагияма (108,12), третьим - еще один представитель Японии Сёма Уно (105,90).
Россияне в первую тройку не попали. Лучшим представителем России стал Евгений Семененко, который с результатом 95,76 балла занял седьмое место.
Морис Квителашвили в интервью «Матч ТВ» заявил, что остался доволен своей короткой программой.
«Я исполнил два четверных, тройной аксель. Надо сейчас посмотреть, что поставили судьи по уровням, интересно. Сейчас посмотрим протоколы и попробуем всё оценить», – добавил он.
Произвольные программы мужчины представят 10 февраля.
За два дня в Абхазии от коронавируса скончались три человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 793 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 483 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 71 пациент. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
За два дня в гудаутском ковид-госпитале скончались трое мужчин - 72, 86 и 57 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 30, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 20 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 46 851 человек. Зарегистрировано 605 летальных случаев. Выздоровели 38 509 человек.
МИД Грузии о заявлении Лукашенко: вопроса признания Минском Абхазии и ЮО в повестке дня нет
С учетом двусторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия не стоит в повестке дня. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
В ведомстве пояснили, что отдельные выдержки из интервью президента Беларуси Александра Лукашенко с российским журналистом Владимиром Соловьевым распространились в российских СМИ с целенаправленными акцентами и интерпретациями.
«С учетом двухсторонних отношений между Беларусью и Грузией, вопрос о признании т.н. независимости Абхазии и Цхинвальского региона не стоит на повестке дня. Беларусь по-прежнему привержена основополагающим принципам международного права в этом отношении. Что касается интервью президента Республики Беларусь российскому телеканалу, то выдержки из его интервью, как всегда, интерпретируются российскими СМИ с целенаправленными акцентами и доводятся до сведения общественности в таком виде», - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мари Нарчемашвили, передает Общественный вещатель Грузии.
Речь идет об информации российских СМИ о том, что Лукашенко не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Журналист поинтересовался у Лукашенко, когда Беларусь собирается признать независимость этих двух республик, на что Лукашенко ответил: «В этом есть какая-то необходимость жизненная?… Как только я пойму и президент мне скажет, что в этом есть необходимость».
Греция открывает свои двери для туристов из Грузии
Впервые с начала пандемии коронавируса Греция открывает свои двери для граждан Грузии с целью туристических поездок, сообщает МИД Грузии.
Гражданин Грузии может совершить путешествие в Грецию, если соответствует одному из следующих условий:
Вакцинирован не менее чем за 14 дней до отъезда или обладает сертификатом, действительным в течение девяти месяцев после последней дозы прививки;
Также если путешественник может представить справку о перенесенном COVID-19, выданную спустя 14 дней после постановки диагноза сроком действия 180 дней;
Либо гражданин Грузии должен представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки, либо отрицательный результат быстрого тест на антиген, сделанный за 24 часа.
Всем путешественникам перед вылетом в Грецию необходимо заполнить форму для путешественников на сайте греческого правительства https://travel.gov.gr.
США и Германия готовы объединиться против российской угрозы Украине
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Вашингтоне 7 февраля, чтобы обсудить нарастающую агрессию России против Украины, сообщает агентство AFP.
Во время переговоров американский лидер заявил, что позиция США и Германии в этом вопросе совпадает.
«Мы предпринимает скоординированные шаги для дальнейшего сдерживания российской агрессии в Европе», а также для решения «вызовов, исходящих от Китая», - подчеркнул Байден.
Олаф Шольц, прибывший в Белый дом в качестве канцлера Германии впервые, добавил, что их страны являются «самыми близкими союзниками и готовы к интенсивной совместной работе».
Канцлер Германии считает, что в его нынешние задачи, как и в задачи Джо Байдена, входит «борьба с российской агрессией».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Германия имеет «огромное стратегическое значение для Соединенных Штатов» и «сегодня у президента есть возможность укрепить отношения».
- В настоящее время у границ Украины сосредоточены более ста тысяч военнослужащих России. Западные державы обвиняют страну в планировании вторжения, что Россия неоднократно отрицала.
- Новое правительство Германии подверглось критике со стороны Украины и некоторых представителей США. Берлин обвиняли в том, что он не в полной мере противодействует российскому военному давлению на Украину. В частности речь шла о решении Германии не отправлять оружия для помощи украинским военным, а также о неготовности окончательно отказаться от запуска крупного газопровода «Северный поток-2». Решение по трубопроводу отложено как минимум до второй половины 2022 года.
- 7 февраля с визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины также приехал президент Франции Эммануэль Макрон.
В Москве по обвинению в «пропаганде нацизма» задержана Мария Алёхина
В Москве по обвинению в «пропаганде нацизма» задержана участница панк-проекта Pussy Riot Мария Алехина.
В понедельник Алехина пришла в инспекцию ФСИН, которая регулярно проверяет ее на соблюдение правил отбывания наказания по так называемому «санитарному делу». На выходе после проверки участницу Pussy Riot ждали полицейские, которые посадили ее в автозак и отвезли в ОВД по Тверскому району, где на задержанную был составлен административный протокол. Алехина пробудет в отделе полиции до суда, который назначен на вторник. Ей грозит крупный штраф или арест сроком до 15 суток.
Со слов участницы Pussy Riot, протокол по статье о публичной демонстрации нацистской символики составлен на нее за публикацию в инстаграме семилетней давности с фотографией девушек в платьях и подписью, в которой содержались индийские символы, в том числе свастики.
- В прошлом году суд признал Алехину виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло угрозу массового заболевания людей, на митинге в поддержку Алексея Навального. Участницу Pussy Riot приговорили к одному году ограничения свободы. Также она неоднократно подвергалась административным арестам за оппозиционную деятельность.
Президент Польши предложил пригласить Грузию в НАТО на уровне главы государства
Президент Польши Анджей Дуда выступил сегодня, 7 февраля, на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом с предложением в ближайшее время провести встречи НАТО-Украина и НАТО-Грузия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Президент Польши говорил и о своей недавней встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время транзитного визита в Тбилиси.
«До саммита НАТО нужно провести встречи НАТО-Украина и НАТО-Грузия. Я предложил это генеральному секретарю. Перед приездом в Пекин я остановился в Тбилиси и разговаривал с президентом Грузии. Я говорил о ситуации с безопасностью, меня интересовало ее видение и оценка. Я считаю, что Грузию нужно пригласить в НАТО на уровне главы государства и на этом же уровне должна быть проведена встреча НАТО-Грузия и НАТО-Украина, чтобы продемонстрировать солидарность с этими странами, показать, что мы не бросали эти страны. Эти страны всегда были верны альянсу, и нам нужно показать, что НАТО помнит о них. Это важно для авторитета НАТО», - заявил Дуда.
Президент Польши указал на то, что Россия перебросила в Беларусь дополнительные силы.
«Если эти военные останутся в Беларуси и не вернутся на родину, это существенно изменит архитектуру безопасности Европы, потому что можно будет сказать, что Россия добавляет еще один военный округ», - так прокомментировал это Дуда.
СК по Нижегородской области переправил заявление о похищении Заремы Мусаевой в Чечню
Следственный комитет по Нижегородской области не стал проводить проверку по заявлению о похищении уроженки Грозного Заремы Мусаевой, которую насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Следователи переправили заявление в Чеченскую республику, мотивировав это тем, что заявление обжалует «процессуальные действия при расследовании уголовного дела, которое находится в производстве следственного управления по городу Грозный».
Комментируя решение нижегородского СК, глава «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, который и подавал заявление, отметил, что в ведомстве нарушили один из базовых принципов следственной работы, согласно которому преступление должно расследоваться по месту совершения, а не по месту жительства или работы того, кто его совершил. «Это как если бы убийство в Питере отправили расследовать в Москву, потому что убийца родом из Москвы», - подчеркнул Бабинец, предположив, что в ближайшее время получит «формальную отписку» от чеченских следователей. «Все это красноречиво говорит о том, как работает правоохранительная система», - резюмировал председатель «Комитета против пыток».
20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооруженные люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, находящегося за границей, силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики. В Грозном Мусаеву арестовали по делу о нападении на полицейского. Отец Абубакара Янгулбаева, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свои жизни.
С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. Кадыров утверждает, что Абубакар Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. Он объявил его «сторонником террористов» и заявил, что одобрит его убийство при задержании. Ближайший соратник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов, пообещал «отрезать головы» отцу и сыну Янгулбаевым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Кадырова и Делимханова их «личным мнением».
Неизвестные избили помощника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили
Четверо неизвестных избили на Печерске помощника генерального прокурора Украины Зураба Адеишвили. 49-летний мужчина находится в больнице. Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Информацию об избитом мужчине полицейские получили от медиков.
«Предварительно установлено, что к пострадавшему - помощнику генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали», - рассказали в полиции.
Сейчас следователи устанавливают личности нападающих.
Зураб Адеишвили дважды был министром юстиции Грузии (в 2003-2004 и в 2008-2012 гг.), также он некоторое время занимал должности главы Государственной безопасности (февраль-декабрь 2004) и генерального прокурора Грузии (июнь 2004 - январь 2008). Его называют одним из ближайших соратников Михаила Саакашвили. После ухода последнего в отставку с поста президента Грузии Адеишвили был обвинен в организации пыток в грузинских тюрьмах.
Сейчас он живет в Украине, был советником в кабинете министров, а затем стал советником в Офисе генерального прокурора. На требование Грузии о его выдаче Украина ответила отказом.
Инициативная группа выдвинула Владимира Пухаева кандидатом в президенты
Собрание инициативной группы в поддержку Владимира Пухаева состоялось сегодня, 7 февраля, в Цхинвали. За выдвижение своего кандидата на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия единогласно проголосовали свыше 100 участников мероприятия, регистрация продолжилась и во время собрания.
Председателем собрания был избран Игорь Алборов, а секретарем – Аннет Кулумбегова. По словам Алборова, Владимира Пухаева он знает с детства с самой положительной стороны. Он отметил, что Пухаев с красным дипломом окончил академию имени Фрунзе в Москве, а также выделил его незаурядные лидерские качества, пишет информагентство «Рес».
«Решение баллотироваться на пост президента я принял ради своего народа, своей Осетии. Наша республика должна процветать. Своей задачей я также ставлю улучшить жизнь тех, кто с оружием в руках отстаивал свою родину, им мы должны уделить достойное внимание», - сказал в свою очередь Владимир Пухаев.
Сегодня также прошло собрание инициативной группы по выдвижению на пост президента депутата югоосетинского парламента Гарри Мулдарова. Председателем собрания избрали Зазу Дриаева, а секретарем Жанну Кабисову. На собрании инициативной группы было зарегистрировано 110 человек, единогласно проголосовавших за выдвижение своего кандидата.
Председатель собрания Заза Дриаев назвал Мулдарова перспективным представителем молодежи. Кандидата на собрании поддержал и депутат Алан Алборов. Он тоже охарактеризовал Мулдарова как справедливого и честного человека.
Суд взыскал с Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску Пригожина
Симоновский суд Москвы взыскал с соратницы Алексея Навального Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску петербургского бизнесмена, «повара Путина» Евгения Пригожина. Истец требовал с Соболь, которая в данный момент находится за пределами России, компенсации морального вреда, «причиненного распространением не соответствующих действительности и порочащих сведений».
В апреле прошлого года Симоновский суд взыскал с Соболь 500 тысяч рублей по такому же иску.
За последние несколько лет Евгений Пригожин подал множество исков против оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить «повару Путина» и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования команды Навального задели честь и достоинство бизнесмена. В одном из материалов утверждалось, что некачественная продукция комбината «Московский школьник», который связывают с Пригожиным, оказалась причиной вспышки дизентерии в московских детских садах и школах.
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина», с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», и с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трех российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний «повара Путина» в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список. «Повар Путина» также находится под санкциями Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.
- В июне в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осужден за грабеж, разбой и мошенничество.
В Абхазии вновь введены веерные отключения электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия вновь введены веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
«В связи с тем, что уровень воды в Джварском водохранилище приблизился к критической отметке в 415 м, а также расход воды ввиду высокого потребления превышает её приток в водохранилище, во избежание полной остановки комплекса, вводятся ограничения на поставку электроэнергии», – сказано в сообщении.
Отключения затронут не только восточную часть Абхазии. Ограничения вводятся и по перетоку электроэнергии из России – «из-за высоких нагрузок и во избежание аварий в системе».
В сообщении «Черноморэнерго» указано, что в Сухуми ограничения будут вводиться «в случае достижения нагрузок пиковых величин».
«Ограничения будут сняты в случае понижения потребления электроэнергии», – заявляют в компании.
Сегодня же в «Черноморэнерго» сообщили агентству RESPUBLICA, что абхазское правительство ведет переговоры в Москве об увеличении объемов перетока электроэнергии. Однако в ведомстве не стали раскрывать детали переговоров.
В Южной Осетии женщина не получила поддержки для выдвижения в президенты
Собрание инициативной группы по выдвижению Нелли Гогичевой на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия не состоялось.
Как пишет агентство «Рес», поддержать Гогичеву пришли всего около 20 человек – для выдвижения кандидата же необходима поддержка как минимум ста граждан.
«Думаю пытаться организовать собрание повторно – смысла нет. Сейчас ситуация такова, что среди людей много заболевших. К тому же мы организовывали наше собрание, не опираясь на финансовую поддержку, и люди, которые собрались, пришли зная, что им с этого не будет никакой выгоды. Мне все равно очень приятно, что люди пришли меня поддержать. То, что собрание не состоялось – это конечно обидно, но это еще не конец. Как говорится, мы проиграли битву, но не войну», – сказала Гогичева и добавила, что дальше будет продолжать бороться за справедливость и процветание югоосетинского народа.
Сегодня в Цхинвали прошли собрания еще двух инициативных групп. Одна из них поддержала выдвижение лидера партии «Ныхас», бывшего сотрудника КГБ, предпринимателя Алана Гаглоева; вторая – бывшего депутата парламента, врача Алана Козонова.
При этом в югоосетинский ЦИК поступило уведомлении от Компартии, которая 15 февраля планирует провести съезд. На нем коммунисты планируют утвердить кандидатуру Таймураза Тадтаева.
Завтра в Цхинвали пройдёт съезд партии «Единая Осетия», на котором выдвинут кандидатуру действующего президента Анатолия Бибилова на второй срок.
В правительстве РФ начали проверять готовность к жёстким санкциям
В правительстве России на прошлой неделе начались совещания, на которых обсуждается готовность российской экономики к возможному введению США и их союзниками новых санкций. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на свои источники.
Соединённые Штаты, Великобритания и страны ЕС заявляют, что введут жёсткие санкции в случае российского вооружённого вторжения в Украину. Конкретного перечня этих санкций пока нет, СМИ со ссылками на различные источники писали о том, что обсуждаются такие меры, как введение экспортных ограничений, санкции против российского суверенного долга, крупнейших банков, отключение России от банковской системы SWIFT, индивидуальные санкции против крупных предпринимателей и глав госкорпораций.
Как стало известно The Bell, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным санкциям. Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и крупных банков. На устойчивость проверяли как предприятия реального сектора экономики, включая Почту России, "Аэрофлот" и РЖД, так и финансовые организации, утверждают источники издания.
В частности, в ходе стресс-тестов моделировали отключение России от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. "Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа", – сказал о результатах "учений" один из собеседников The Bell. Официально в аппарате правительства проведение стресс-тестов не комментировали.
Ранее сообщалось, что свои технологические учения провёл "Сбер". На них, в частности, моделировалась ситуация отключения IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft и других компаний.
Американские официальные лица, включая президента США Джо Байдена, ранее заявляли, что Запад введёт против России беспрецедентные, "невиданные" и "калечащие" санкции в случае вторжения в Украину. При этом о конкретных параметрах всё ещё продолжаются дискуссии. Среди спорных моментов, например, отключение России от SWIFT или запрет на поставку американской вычислительной и даже бытовой техники, включая смартфоны.
Россия отрицает планы вторжения в Украину, однако США в последнее время заявляют, что нападение возможно фактически в любой момент: российская вооружённая группировка у границ, как сообщается, растёт с каждым днём.
В Южной Осетии выявили 104 новых случая коронавируса, один пациент скончался
Тестирование на коронавирус в самопровозглашенной республике Южная Осетия провели у 320 человек, выявив 104 новых случая заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2180 человек, 50 сняты за сутки с учета медиков с отрицательным результатом теста», – сказала глава Югосетпотребнадзора.
В «красную зону» инфекционной больницы медцентра Южной Осетии за сутки госпитализирован один человек, один пациент скончался в реанимации, сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«Всего проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 68 человек, трое пациентов выписаны из стационара, шесть человек проходят лечение в реанимации. Мужчина (74 года) скончался от последствий ковида. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечение, на сегодняшний день составляет 1024 человека с положительным результатом теста на коронавирус», – уточнила Туаева.
В Южной Осетии количество инфицированных с начала пандемии составило 13 205 человек, 11 025 выздоровели, 206 скончались.
В Тбилиси возник пожар на рынке Элиава
Пожар возник на самом крупном тбилисском рынке строиматериалов и автозапчастей «Элиава». Территория рынка расположена на Левой Набережной, и на некоторое время в этом районе было перекрыто движение автомобилей.
Высокое пламя и сильное задымление были видны из проезжающих мимо пожара автомобилей. Проблемы прибывшим на место пожарным также мешал сильный ветер. Для локализации огня работали не менее 10 бригад пожарных.
В течение 40 минут пожар был ликвидирован, в настоящее время идет обработка отдельных очагов огня, пишет агентство «Новости-Грузия».
Информация о пострадавших в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями не поступала. По данным спасателей, огонь распространился на площадь от 1000 до 1500 квадратных метров, сообщил Отар Кереселидзе, глава тбилисского управления службы ЧС МВД.
Причина пожара до сих пор неизвестна. По факту начато следствие.
В Грузии четыре оппозиционные партии вступили в «Антиоккупационный совет»
В Грузии создан «Антиоккупационный совет». В селе Кирбали в районе разделительной линии сегодня прошла презентация, на которой присутствовали представители оппозиции и члены «Антиоккупационного движения».
На этом этапе в рамках совета объединяются четыре партии – «Единое национальное движение» (ЕНД), «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Дроа».
Как заявил член ЕНД Георгий Барамидзе, Россия должна платить дипломатическую, политическую и экономическую цену за каждого похищенного гражданина Грузии. Цель создания совета – «вернуть вопрос оккупации в политическую повестку», пишет СОВА.
«Мы живем в страхе из-за того, что страна и наши территории оккупированы. Как мы можем жить хорошо. Они продвинулись на 30 метров, забрали почти половину кладбища. Я никого не видел здесь от правительства, разве что полиция поднимается изредка. Все пущено на самотек, никакого контроля, они продвигаются все глубже», – заявил один из местных жителей.
Михаил Саакашвили рассказал о «плане Москвы по захвату Грузии»
По словам экс–президента Грузии Михаила Саакашвили, Россия не ограничится аннексией Цхинвальского региона и захватом порта Анаклия. Бывший глава государства, находящийся на родине в заключении, опубликовал очередное послание, в котором изложил «план Москвы», передает СОВА.
«В 2009 году Россия уже приняла решение захватить территорию Анаклии. Лично я принял окончательное решение построить там большой порт в 2011 году, до этого у меня была только идея. Получается, что русские заранее хотели захватить глубоководную территорию.
Тогда они предприняли шаги по нашей дестабилизации, взорвали гамгебели (глава администрации – ред.) Цаленджихи в районе разделительной линии и заложили бомбу на Сенакской железной дороге. Также в Батуми был взорван глава спецподразделения. Теракты были остановлены после моих двух встреч с Байденом и нескольких телефонных разговоров с ним и Обамой, после чего Обама дважды достаточно резко говорил с Путиным на эту тему. В результате этой дипломатии были остановлены теракты, демаркация «границы» в Цхинвальском регионе и вдоль разделительной линии.
В селе Переви Сачхерского района они вернули «границу» к исходным меткам и перестали пытаться захватить Анаклию и плотину Ингури.
Боюсь, сейчас они смогут осуществить свой план. И им никто ничего не скажет — «мы ведь не можем быть яблоком раздора между Западом и Россией. Россияне почти завершили бордеризацию «Южной Осетии» и теперь заняты дополнительными 200 кв. км., куда также входит Трусовское ущелье.
Россия не ограничится аннексией Цхинвали и присоединением Анаклии. Они знают, что эти шаги вызовут в Тбилиси волнения, и подготовили для этого инфраструктуру путем внедрения агентуры в силы обороны, в СГБ, в другие сферы, через Альт-Инфо, в том числе посредством внедрения агентуры в Церковь т.н. пятой колонны. А также при помощи одного из ведущих политиков «Мечты», который известен тесными связями с ФСБ. Из него делают открытого лидера «русской Грузии».
Таков российский план. Мы должны смочь и совместно с западными партнерами избежать худшего», – написал Саакашвили.
Ранее, на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили заявил, что президент России Владимир Путин готовится к аннексии Южной Осетии.
Азербайджан передал Армении восемь военнопленных
Азербайджан сегодня передал Армении восемь военнопленных. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
«Руководствуясь принципом гуманизма, Азербайджан 7 февраля вернул 8 армянских военнослужащих», – говорится в сообщении азербайджанского ведомства.
Сообщается также, что некоторые из возвращенных военнослужащих были пленены во время боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября прошлого года.
Как пишет Радио Азатутюн, Министерство иностранных дел Армении подтвердило возвращение из азербайджанского плена восьми армянских военнослужащих, опубликовав их имена.
По информации ведомства, это Саргис Тарзян, Вардгес Балаян, Армен Петросян, Артур Бабаян, Амаяк Саргсян, Гурген Галоян, Григор Кюрегян и Вагаршак Малоян.
В МИД отметили, что возвращение пленных было осуществлено по итогам состоявшейся 4 февраля видеоконференции с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
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