Владимир Зеленский: Мы успешно отбиваем атаки врага

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Он, кроме прочего, подчеркнул, что столица Киев и окрестности находятся под контролем украинской армии.

«Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел», - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский ранее сегодня написал в своих соцсетях, что необходимо принять решение о членстве Украины в ЕС. Глава Украины добавил, что обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране.

«Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», – написал Зеленский.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал «полностью изолировать Россию». Об этом он заявил в посте, к которому прикрепил фотографию многоэтажного дома на проспекте Лобановского в Киеве, в который ранее попала ракета.

«Киев – наш чудесный мирный город – пережил еще одну ночь под атакой российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!» – написал Кулеба.