ГПЦ собрала 15 тонн гуманитарной помощи для Украины

Грузинская православная церковь (ГПЦ) собрала более 15 тонн гуманитарной помощи для Украины, где уже более двух недель продолжаются полномасштабные военные действия. Об этом говорится в сообщении в Twitter Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

«В течение недели более 15 тонн гуманитарной помощи было собрано в нашем приходе и отправлено страдающим людям Украины от имени Грузинской православной церкви», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ГПЦ продолжает процесс сбора помощи и в ближайшем будущем в Украину будет отправлен еще один груз.

По информации агентства «Новости-Грузия», накануне «Почта Грузии» сообщила, что приступила к отправке второй части гуманитарного груза, собранного в стране для Украины. Речь шла о 100 тоннах различных товаров – нескоропортящихся продуктов питания, предметов первой необходимости и медицинского назначения, а также медикаментов. Эту помощь собрали при участии правительства Грузии, краевых администраций, а также частных компаний и гражданского сектора.