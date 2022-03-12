На избирательных участках в Абхазии идет подсчет голосов

«В 20:00 завершилось голосование по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. В настоящее время ведется подсчет голосов на местах», - сообщил председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Дмитрий Маршан в пресс-центре ЦИК. По словам Маршан, в ЦИК никаких жалоб не поступило.

По данным информагентства «Апсныпресс», явка избирателей во всех 35 округах превысила минимальный порог. Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Сообщение об итогах выборов и списки избранных депутатов парламента Центральная избирательная комиссия публикует не позднее чем в семидневный срок со дня выборов.

Предварительные итоги обнародуются на следующий день после выборов. Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, через две недели проводится повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим большее число голосов.

При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах.