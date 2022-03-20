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Коронавирус в Грузии: 475 новых случаев заражения, 20 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 475 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 8,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,72%, за две недели – 8,47%, за семь дней – 5,54%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 641 874.
Более 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 267. В Имерети выявили 60 случаев заражения, в Гурии – 32, в Кахетии – 27, в Самегрело и Земо Сванети – 22, в Квемо Картли – 18, в Аджарии – 18, в Шида Картли – 14, в Самцхе-Джавахети – 8, в Мцхета-Мтианети – 5, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 663.
Выздоровели 1 507 человек, их общее число выросло до 1 598 286.
На данный момент в Грузии 26 899 активных случаев коронавируса. Из них 801 (около 3% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 222 человека. 26 098 пациентов лечатся на дому.
Другие новости дня
Коронавирус в Абхазии: 35 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 99 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 35 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 22 пациента. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончались два пациента: женщина 85 и мужчина 64 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 122 человека. Зарегистрировано 672 летальных случая. Выздоровели 48 911 человек.
ГЖД переходит на новый график движения пассажирских поездов
С 21 марта в сети «Грузинской железной дороги» (ГЖД) вводится новый график движения пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет агентство «Новости-Грузия».
Изменится время выполнения рейсов по маршрутам Тбилиси-Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти-Тбилиси, Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси, Тбилиси-Кутаиси-Тбилиси и Тбилиси-Озургети-Тбилиси.
Теперь самый ранний рейс в направлении Батуми из Тбилиси будет в 08:20, в направлении Озургети и Кутаиси – в 08:50, а направлении Зугдиди – в 08:30. Что касается рейса Тбилиси-Поти, то он будет выполняться вечером, в 18:10.
До 2 тысяч граждан Грузии эвакуированы из Украины через третьи страны
До 2 тысяч граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
«За последние сутки при содействии посольства Грузии в Польше на родину вернулись около 80 граждан Грузии, а всего на этой неделе – 242 гражданина. Благодаря помощи посольства Грузии из Румынии на этой неделе вернулись 75 граждан Грузии», - проинформировали в МИД.
Одновременно продолжается эвакуация граждан Грузии с территории Украины в соседние государства. С этой целью, сегодня, 20 марта, будут выполнены дополнительные автобусные рейсы из Львова в Варшаву.
Генконсульство Грузии проводит эвакуацию соотечественников из Одессы. Оттуда люди едут вначале в Молдову, а затем в Румынию, с территории которой они отправляются в Грузию.
В период нахождения на территории третьих стран дипломатические представительства оказывают гражданам Грузии первичную помощь. МИД Грузию ежедневно публикует расписание рейсов, осуществляющихся для эвакуации граждан. Найти его можно на сайте ведомства.
В Николаеве после ракетного удара погибли десятки украинских военных
В городе Николаев на юге Украины в результате российского ракетного удара по казармам 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины погибли десятки военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times и другие западные СМИ. Официального подтверждения украинской стороны о числе жертв нет.
В соцсетях появились фотографии с места удара, на которых видно, что строения, в которых находились военные в момент удара в ночь на пятницу, практически полностью разрушены. Продолжается поиск людей под завалами. В субботу один человек был обнаружен живым.
Высокопоставленный украинский военный на условиях анонимности подтвердил NYT гибель около 40 военнослужащих, однако число жертв может быть большим. Удар по Николаеву оценивается как один из наиболее смертоносных с начала российского вторжения в Украину - наряду с недавним ударом крылатыми ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области, в результате которого погибли десятки людей.
В первые дни боевых действий российские войска приблизились к Николаеву, однако затем, как утверждается, были отброшены от города, так, что теперь он вне зоны действия артиллерии. Однако ракетные удары наносятся с большого расстояния, в том числе из акватории Чёрного моря или с территории России.
Российское Минобороны утверждает, что российские войска в Украине наносят удары только по военным объектам. Однако есть многочисленные свидетельства ударов по жилым домам и гражданским объектам. Компания Maxar в субботу опубликовала снимок мариупольского драмтеатра, разрушенного предположительно российским авиаударом 16 марта. В бомбоубежище под сценой театра прятались от обстрелов и бомбежек сотни людей. Сколько из них оставались там на момент удара и скольким удалось выжить, по-прежнему неизвестно. Рядом с театром люди сделали крупную надпись «ДЕТИ» для российских пилотов, но это не помогло. Российская сторона отрицает факт авиаудара и утверждает, что в театре был штаб обороняющего город батальона «Азов», который якобы и подорвал театр; никаких доказательств этого нет.
Белорусское посольство завершило эвакуацию своих сотрудников из Украины
Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что посольство полностью завершило эвакуацию своих сотрудников.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на белорусское государственное агентство БелТА.
Причиной эвакуация посол называет «несносные условия работы» - в частности, у посольства были заблокированы все финансовые счета, а сотрудникам посольства якобы были «созданные невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно». Дипломаты выехали из Украины в Молдову. Белорусский посол пожаловался, что при пересечении границы их вещи и транспорт были досмотрены, и их много часов не пропускали через границу.
Украинские пограничники от имени главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко попытались передать послу Беларуси символические «30 сребреников» для главы Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо - в связи с поддержкой Беларусью российского вооруженного вторжения в Украину. Посол отказался взять передачу. «С презрением», – бросил вдогонку украинский пограничник.
Украина утверждает, что в плен взяты не менее 562 российских военных
Власти Украины официально утверждают, что в плену в стране сейчас находится не менее 562 российских военнослужащих. Это число назвала в субботу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. По ее словам, «со всеми пленными обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о тысяче россиян, взятых в плен. Верещук подчеркнула, что официальные данные, очевидно, не полные, и оценка Зеленского может быть близка к истине.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в стране открылись специальные лагеря для военнопленных. Это подтвердила Верещук. «Они стоят на обеспечении и питаются так же, как и наши воины. Пленных будут тысячи. Однако их опрашивали, и они говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию», - заявила украинский вице-премьер. Она подчеркнула, что среди пленных есть военнослужащие-срочники. Власти России изначально заявляли, что срочники не участвуют в операции в Украине, однако затем были вынуждены признать их участие и даже попадание в плен. Как заявляют в Москве, сейчас все срочники выведены из Украины.
Проверить утверждения украинской стороны о российских военнопленных в условиях активных боевых действий не представляется возможным. Российское Минобороны признавало, что пленные есть, но не называло даже приблизительного числа. В соцсетях, в том числе от имени официальных структур, публикуются видео с российскими пленными - правозащитники из Human Rights Watch призывают Украину отказаться от этой практики, утверждая, что это нарушает права пленных.
Российская сторона и поддерживаемые ею сепаратисты также публикуют видео с взятыми в плен украинскими военными. Число украинских пленных, даже приблизительное, не сообщает ни одна из сторон.
НБГ напомнил о невозможности использования платежной системы «Мир» в Грузии
Использование грузинскими финансовыми организациями российской платежной системы «Мир» является нарушением законодательства. Об этом напоминает Национальный банк Грузии (НБГ).
Регулятор обнародовал заявление, чтобы прокомментировать распространившуюся в СМИ информацию о том, что прием карт системы «Мир» планирует начать один из торговых центров в Батуми.
«Еще раз хотим разъяснить, что систему «МИР» не обслуживает ни один зарегистрированный в Грузии коммерческий банк или провайдер платежных услуг. Соответственно, если организация, работающая в Грузии, обслуживает платежную компанию, у которой нет регистрации, она нарушает закон Грузии «О платежной системе и платежных услугах». Это будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность», - сказано в заявлении.
В НБГ добавили, что при идентификации подобных случаев они незамедлительно информируют следственные ведомства.
Из-за санкций, введенных в отношении финансового сектора РФ из-за войны в Украине, международные платежные системы Visa и MasterCard 6 марта объявили о приостановке операций в РФ, сообщает агентство «Новости-Грузия». Теперь карты Visa и MasterCard всех российских банков работают только внутри РФ, трансграничные операции по ним недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.
В настоящее время все трансакции по Visa и MasterCard, выпущенными российскими банками, обслуживаются оператором платежной системы «Мир» - «Национальной системой платежных карт» (НСПК).
Экс-премьеры Британии предложили «новый Нюрнберг» для Путина
Бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор, а также другие британские политики, юристы, ученые и общественные деятели настаивают на создании нового международного трибунала для расследования действий президента России Владимира Путина и его окружения, связанных с российским вооруженным вторжением в Украину.
Авторами петиции о создании международного судебного органа по образцу Нюрнбергского трибунала, созданного державами-победительницами после Второй мировой войны для суда над нацистскими военными преступниками, стали 140 человек. На данный момент под петицией в интернете собрано более 780 тысяч подписей, документ открыт для подписания людям со всего мира.
Международный уголовный суд сейчас уже ведет расследование против Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине, однако его возможности, как отмечает Би-би-си, ограничены: привлечь кого-либо к ответственности будет невозможно без санкции Совета безопасности ООН, а Москва наверняка наложит вето на любую подобную резолюцию.
Каким образом мог бы функционировать трибунал, который предлагают создать британские политики, пока неясно. Нюрнбергский трибунал был создан после безоговорочной капитуляции Германии в условиях оккупации союзниками ее территории.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден назвал Путина «военным преступником». Гордон Браун согласился с этой оценкой, отметив, что Россия, судя по всему, неизбирательно бомбит в Украине гражданских лиц, что представляет собой военное преступление. В Украине за три недели боевых действий разрушены множество жилых домов и других гражданских объектов, погибли сотни мирных жителей. При этом Минобороны России утверждает, что наносит удары только по военным объектам, а украинских военных обвиняет в том, что те используют мирных жителей как «живой щит».
Еще один бывший британский премьер Дэвид Кэмерон накануне написал в соцсетях, что везет в Польшу гуманитарную помощь для беженцев из Украины.
Действующий премьер Борис Джонсон в субботу, выступая перед активом Консервативной партии, сказал, что даже в случае завершения российской агрессии не следует «нормализовать» отношения с Владимиром Путиным. По словам Джонсона, слабая реакция Запада на российскую аннексию Крыма в 2014 году только сподвигла Путина на новые агрессивные действия. При этом Джонсон выразил сомнения в том, что российский президент в каком-то обозримом будущем может быть смещен со своего поста.
Британия с начала конфликта занимает жесткую позицию по отношению к действиям Москвы, введя множество санкций, в том числе против живущих или ранее живших в Лондоне российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, а также поставляя Украине оружие. Однако оппоненты по-прежнему критикуют Джонсона за недостаточную, по их мнению, поддержку Украины.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский доброволец. О гибели Бахвы Чикобава сообщил бывший замминистра внутренних дел Грузии Леван Гвазава.
«В боях за свободу Украины и Грузии в Мариуполе героически погиб храбрейший человек полковник Бахва Чикобава! Бахва был участником всех войн в Грузии, великим борцом и преданным воином за страну! Приношу соболезнования его семье, друзьям, товарищам, отряду «Азов» и всей Грузии!», - написал Чикобава в своем Facebook.
Как сообщает SOVA, днем ранее, 18 марта, стало известно о гибели под Киевом двух других грузинских добровольцев – Георгия Бериашвили и Давида Ратиани.
В Генпрокуратуре Грузии появился департамент по защите прав человека
Департамент по защите прав человека создан в Генеральной прокуратуре Грузии. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 19 марта.
Управление по правам человека функционирует в Генпрокуратуре с 2012 года. С учетом международных обязательств, теперь он преобразован в департамент.
«Департамент по правам человека будет тесно сотрудничать с неправительственными и международными правозащитными организациями, а также с дипломатическим корпусом и международными организациями по вопросам, входящим в компетенцию прокуратуры Грузии», - сказано в заявлении.
Как отмечается, новый департамент должен сыграть важную роль в процессе реформирования прокуратуры «как институционально независимого, сильного и беспристрастного ведомства».
Башар Асад впервые за долгие годы побывал с визитом в арабской стране
Президент Сирии Башар Асад побывал с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Это стало его первой поездкой в какое-либо арабское государство за время продолжающейся в Сирии с 2011 года гражданской войны. За 11 лет Асад редко выезжал за пределы Сирии, в основном навещая союзников в Иране и России.
Как сообщил офис Башара Асада, в столице ОАЭ Абу-Даби сирийский президент встретился с фактическим правителем страны, наследным принцем Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном. Ранее прошли его переговоры с правителем Дубая.
На встречах были затронуты перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере экономики, инвестиций и торговли. Информагентство WAM передало, что стороны обсудили «братские отношения» двух стран.
Associated Presse называет визит Башара Асада в ОАЭ самым очевидным за годы сигналом того, что арабский мир готов к восстановлению контактов с сирийским руководством, хотя с начала внутреннего вооруженного конфликта в Сирии более 10 лет назад страна была исключена из Лиги арабских государств. В основном страны Лиги наряду с западными политиками осудили Асада за жесткое подавление вспыхнувших в Сирии протестов и на начальном этапе конфликта поддержали силы, оппозиционные Дамаску.
Нынешняя поездка Асада в ОАЭ прошла на фоне российского вооруженного вторжения в Украину, которое Дамаск поддержал, осудив Запад на провоцирование России на эти действия.
Администрация президента США в последние дни безуспешно пыталась несколько раз организовать телефонные переговоры между Джо Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обсудить международную поддержку Украины. Однако, наследные принцы этих персидских монархий отклонили просьбы. Более того, как отмечается, они стали активнее критиковать американскую политику в регионе.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, когда его спросили о визите сирийского президента в ОАЭ, сказал, что в Вашингтоне «глубоко разочарованы и обеспокоены этой кажущейся попыткой легитимизировать Башара Асада, который остается ответственным за бесчисленное количество смертей и страданий граждан своей страны».
Претенденты на должность югоосетинского президента, которым отказано в регистрации, подали иски в суд
Шесть претендентов в президенты подали исковые заявления в Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия на решение ЦИК, которая отказала им в регистрации.
«Административные исковые заявления на решение ЦИК об отказе в регистрации в Верховный Суд РЮО подали следующие претенденты в президенты Аслан Кутаров, Давид Санакоев, Рустам Дзагоев, Гено Каджаев, Таймураз Тадтаев и Ибрагим Гассеев», - сказали агентству «Рес» в пресс-службе Верховного суда.
Там отметили, что на данный момент Верховным судом приняты к производству исковые заявления Давида Санакоева и Аслана Кутарова и вынесены определения о подготовке к судебному разбирательству, которое состоится в ближайшие дни.
В качестве кандидатов на пост главы государства Центральная избирательная комиссия 15 марта зарегистрировала: действующего президента Анатолия Бибилова, лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева, депутата парламента Гарри Мулдарова, вице-спикера парламента, кандидата от «Народной партии» Александра Плиева и экс-депутата парламента Дмитрия Тасоева.
Постановления о регистрации кандидатов в президенты, а также постановления об отказе в регистрации 12 претендентов в президенты опубликованы на сайте Центризбиркома.
В Тбилиси проходит акция в память о грузинских добровольцах, погибших в Украине
В центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходит акция в память о двух грузинских добровольцах, погибших в Украине, сообщает SOVA. Георгий Бериашвили и Давид Ратиани сражались под Киевом в городе Ирпень. Об их гибели стало известно 18 марта.
Чтобы отдать дань уважения добровольцам, к зданию парламента пришел посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов. Дипломат возложил венок к фотографиям погибших и произнес фразу: «Слава Украине!».
Организовала акцию партия «Дроа!» («Время настало!»). Ранее лидер политического движения Элене Хоштария заявила: «Сегодня мы потеряли двух грузинских бойцов – Гию Бериашвили и Давида Ратиани. Эти люди отдали свои жизни за нас, за нашу свободу и за наш мир. Меньшее, что мы можем сделать сейчас, это почтить их память и позаботиться об их семьях. Я не знаю и меня не волнует, что делает правительство, мы, люди, должны проявлять инициативу».
Аналогичные акции проходят сегодня также в Батуми и Зугдиди.
В югоосетинском ЦИК сообщили о подробностях отказа в регистрации 12 из 17 кандидатам
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия опубликовала постановления о регистрации пяти кандидатов на пост главы республики и отказе в регистрации 12 претендентам на должность президента.
Бывшему директору «Симда» Рустаму Дзагоеву было отказано в регистрации из-за нарушений, выявленных в подписных листах в его поддержку, причиной отказа также послужило представление им в Центризбирком неполных сведений о доходах. В ЦИК отметили, что в результате сбора подписей в поддержку Дзагоева была нарушена норма югоосетинской Конституции, согласно которой подпись в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.
Из-за нарушений в подписных листах, а также в связи с представлением в Центризбирком неполных сведений о доходах не были также зарегистрированы депутат парламента Давид Санакоев и бывший сотрудник правоохранительных органов Зелим Казиев. По информации ЦИК, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные для выдвижения и регистрации кандидата Зелима Казиева содержат недостоверные сведения, что подтверждается ответом югоосетинского Национального банка.
Основанием для отказа в регистрации экс-министра обороны Ибрагима Гассеева стали нарушения, выявленные в подписных листах в его поддержку.
При проверке документов бывшего гендиректора «Мегафон-Южная Осетия» Аслана Кутарова, ЦИКом было установлено, что кандидатом подписные листы представлены за истечением установленного законом срока, и, кроме того, с соблюдением установленного порядка собрано менее 3500 достоверных подписей избирателей.
По итогам подсчета подписных листов кандидата от Компартии Таймураза Тадтаева, Центризбиркомом установлено, что с соблюдением установленного порядка собрано менее 3500 достоверных подписей избирателей, а также менее 150 достоверных подписей избирателей по Ахалгорскому району.
Предпринимателю Альберту Валиеву, как отметили в ЦИК, было отказано в регистрации из-за наличия у него грузинского гражданства.
Еще три претендента на должность главы республики - бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, лидер партии «Единство народа» Владимир Келехсаев и художник Гено Каджаев - не получили зачет по итогам испытаний по определению владения осетинским и русским языками.
Не представили документы для регистрации в Центризбирком депутат первого созыва Алимбег Плиев и врач Алан Козонов.
Таким образом, в качестве кандидатов на пост главы государства зарегистрированы: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат парламента Гарри Мулдаров, вице-спикер парламента, кандидат от «Народной партии» Александр Плиев и экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев. Постановления об их регистрации также опубликованы на сайте Центризбиркома.
Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.
СМИ сообщили о рекордном за последние годы снегопаде в Тбилиси
Нынешний снегопад в Тбилиси стал самым сильным и продолжительным за последние годы, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Мощный снегопад в грузинской столице начался вечером 18 марта и продолжался до полудня субботы. Сейчас температура воздуха в Тбилиси составляет +2 градуса. Высота снежного покрова превышает несколько сантиметров. В пригороде затруднено передвижение транспорта, однако ограничений на дорогах до сих пор не вводилось.
С ночи продолжаются работы по расчистке. Департамент автомобильных дорог призывает население ездить на исправном транспорте с зимними шинами.
По прогнозам синоптиков, холодная погода с осадками сохранится в Тбилиси до следующей пятницы. Ночью в столице ожидается снег, а днем – слякоть. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.
Коронавирус в Абхазии: 37 новых случаев заражения, 1 человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 106 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 37 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 25 пациентов. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 20 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 8 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 6 пациентов.
- В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1941 года рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 087 человек. Зарегистрировано 670 летальных случаев. Выздоровели 48 734 человека.
Коронавирус в Грузии: 849 новых случаев заражения, 13 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 849 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 20,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 4,19%, за две недели – 9,04%, за семь дней – 5,87%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 641 399.
Более 45% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 383. В Имерети выявили 136 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 70, в Шида Картли – 67, в Кахетии – 55, в Гурии – 43, в Аджарии – 34, в Квемо Картли – 29, в Мцхета-Мтианети – 19, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.
От ковида умерли еще 13 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 643.
Выздоровели 1 855 человека, их общее число выросло до 1 596 779.
На данный момент в Грузии 27 951 активный случай коронавируса. Из них 822 (около 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 230 человек. 27 129 пациентов лечатся на дому.
ЕС может направить Киеву средства попавших под санкции олигархов из РФ
В руководстве Евросоюза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции крупных российских бизнесменов в послевоенном восстановлении Украины.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Они одновременно отметили, что инициатива находится на очень ранней стадии рассмотрения, и никаких конкретных решений пока не принято. Как ЕС в итоге распорядится средствами, будут решать все государства-участники европейского блока.
Представитель главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на просьбу прокомментировать информацию сказал, что на данный момент средства пока только заморожены. Фон дер Ляйен не просила изучить этот вопрос, добавил Эрик Мамер.
Евросоюз, США и ряд других стран ввели против России множество жестких санкций в ответ на российское военное вторжение в Украину. Под ограничения попали и десятки бизнесменов, после чего началась блокировка их активов. Речь идет в том числе о Геннадии Тимченко, главе «Роснефти» Игоре Сечине, руководителе «Транснефти» Николае Токареве, основателе USM Holdings Алишере Усманове, владельце «Северстали» Алексее Мордашове.
Только Италия, как следует из правительственных отчетов, заморозила активы на сумму около 780 миллионов евро, отмечает Bloomberg. Меры затронули суперъяхты, частные самолет, объекты недвижимости.
Частный бизнес-джет миллиардера Романа Абрамовича оказался в опубликованном 18 марта Министерством торговли США списке из 99 самолетов, которые Вашингтон запретил поднимать в воздух. Как пояснили в ведомстве, данные борты в период с 2 марта летали в Россию и союзную ей Беларусь в обход американских санкций. В американском правительстве подчеркивают, что какая-либо форма обслуживания этих самолетов в любой стране мира противоречит законодательству Соединенных Штатов.
США, как и Евросоюз, после вторжения в Украину запретили экспорт в Россию товаров и технологий для авиационной и аэрокосмической областей, отмечает Би-би-си.
Зеленский призвал Россию к «честным и содержательным» переговорам
Украинский президент Владимир Зеленский призвал Москву к «содержательным и честным переговорам» о мире и безопасности в Украине, назвав их «единственным шансом для России снизить ущерб от собственных ошибок».
«Пора встречаться, пора говорить, пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться», - сказал Владимир Зеленский в обращении в ночь на 19 марта.
Одновременно СМИ распространили в субботу комментарий советника руководителя Офиса украинского президента Михаила Подоляка. В интервью Bloomberg он сказал, что переговорный процесс с Россией может затянуться на несколько недель, несмотря на некоторые сдвиги.
Подоляк отметил, что ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий». «Процесс может затянуться, учитывая количество взаимоисключающих позиций…Мы не можем отдать ни одной территории», - приводит слова Михаила Подоляка агентство РБК-Украина.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил в пятницу журналистам, что нейтральный статус Украины и ее невступление в Североатлантический альянс являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.
Российское вторжение в Украину началось 24 февраля и продолжается уже 24-е сутки.
По информации Украинской службы Радио Свобода, российские войска сосредоточились сейчас на обстрелах в восточных и южных регионах Украины, а также проводят перегруппировку сил вблизи Киева. Во многих городах в ночь на 19 марта вновь звучали сигналы воздушной тревоги, при этом наиболее интенсивные обстрелы велись по Мариуполю, Николаеву, а также территориям, прилегающим к подконтрольным сепаратистам частям Луганской и Донецкой областей.
В Мариуполе, куда, как утверждают в Москве, уже вошли российские войска, сейчас идут бои за металлургический комбинат «Азовсталь».
Министерство обороны Украины опубликовало видео с последствиями обстрелов Чернигова, где, по сведениям украинских властей, уничтожается в основном гражданская инфраструктура.
Минобороны России заявило в субботу о первом боевом применении в Украине гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». При его использовании был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинской армии в Ивано-Франковской области, утверждают в Москве.
Российские власти не раз подчеркивали, что не атакуют в Украине гражданские объекты.
В школы Грузии зачислены до 40 детей, покинувших Украину
В школы Грузии зачислены до 40 детей, покинувших Украину после начала войны. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
«Согласно последним данным, желание поступить в школы в Тбилиси и регионах изъявили родители 72 школьников разного возраста, 38 из них уже зачислены», - информируют в ведомстве.
Граждане, покинувшие Украину из-за боевых действий, могут зачислить своих детей в школы Грузии по ускоренным процедурам. При желании ученик поступит в тот же номер класса, что и в Украине.
«Дети имеют возможность получать образование на выбранном ими языке в любой школе по всей Грузии», - подчеркнули в Минобразования.
Ученики из Украины также могут рассчитывать на помощь психологов Службы школьных приставов.
Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях материальной поддержки России
Президент США Джо Байден провел почти двухчасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого в том числе обсуждалась ситуация в Украине.
«Президент подробно рассказал о том, каковы будут последствия, если Китай окажет материальную поддержку России, совершающей жестокие нападения на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и весь мир будет наблюдать», - передает слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки CNN.
Как сообщало ранее агентство Reuters, председатель КНР в ходе разговора заявил, что конфликты и конфронтация не входят в чьи-либо интересы. «Украинский кризис - это то, чего мы не хотим видеть», - сказал Си.
LG Electronics приостанавливает поставки в Россию
Южнокорейская компания LG Electronics, производящая бытовую технику, прекращает поставки в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG сохраняет приверженность поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», – говорится в заявлении.
- По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 400 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.
Минэкономики: воздушное пространство Грузии закрыто для военных самолетов РФ
В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии опровергли сообщение о том, что самолет ВВС РФ якобы пересек воздушное пространство Грузии. В ведомстве заявили, что воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов с 2008 года, а через Грузию пролетал самолет МЧС РФ, который не имеет военного статуса, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Поясняем: самолеты воздушных сил России не пересекали воздушное пространство Грузии - небо Грузии использовал самолет МЧС России Ил-76 с регистрационным номером RA76429. Этот рейс был обычным гражданским рейсом, который не требует каких-либо дополнительных разрешений от Грузии - для выполнения рейса авиакомпания заполняет только электронный план полета и отправляется в город Брюссель, в центр управления воздушными потоками штаб-квартиры EUROCONTROL, где план полета регистрируется в общей электронной базе. Воздушное пространство Грузии могут пересекать самолеты МЧС, которые не имеют военного статуса», - сказано в заявлении Минэкономики.
Оппозиционная телекомпания «Мтавари» накануне показала сюжет, согласно которому, российский военный самолет вылетел из Москвы в Ереван, используя воздушное пространство Грузии. В сюжете отмечалось, что «неизвестно, почему военный самолет пролетел над Грузией» и «было ли это с разрешения «Грузинской мечты». Авторы сюжета предположили, что «это может стать очередным международным скандалом».
В Минэкономики телекомпанию обвинили в распространении «дезинформации» и ведении кампании против правительства Грузии, которая направлена в том числе и «против политики безопасности нашей страны».
Опубликована карта разрушенных гражданских объектов в Украине
Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала интерактивную карту разрушенных гражданских объектов на территории Украины.
В Bellingcat отметили, что в массив данных включены только те «инциденты, которые были сняты на фото и видео». Среди них - «попадания ракет в жилые кварталы, разрушение гражданской инфраструктуры, очевидное присутствие пострадавших гражданских лиц или неподвижных тел мирных жителей». На карте несколько сотен таких «инцидентов». На ней также указаны типы боеприпасов, которые нанесли ущерб гражданскому населению.
Расследовательская группа подчеркивает, что «документировать разрушения очень важно в свете заявлений российских властей, что они не стремятся атаковать мирных жителей и избегают ударов по гражданской инфраструктуре».
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
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