Коронавирус в Грузии: 475 новых случаев заражения, 20 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 475 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 8,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,72%, за две недели – 8,47%, за семь дней – 5,54%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 641 874.

Более 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 267. В Имерети выявили 60 случаев заражения, в Гурии – 32, в Кахетии – 27, в Самегрело и Земо Сванети – 22, в Квемо Картли – 18, в Аджарии – 18, в Шида Картли – 14, в Самцхе-Джавахети – 8, в Мцхета-Мтианети – 5, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 663.

Выздоровели 1 507 человек, их общее число выросло до 1 598 286.

На данный момент в Грузии 26 899 активных случаев коронавируса. Из них 801 (около 3% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 222 человека. 26 098 пациентов лечатся на дому.