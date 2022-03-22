Гарибашвили и Шольц обсудили войну в Украине и заявку Грузии на вступление в ЕС

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, основными темами разговора стали заявка Грузии на членство в ЕС и боевые действия в Украине.

«Было подчеркнуто тесное партнерство между Грузией и Германией в различных областях, основанное на общих ценностях и интересах – обеспечение международной безопасности и стабильности. Премьер-министр отметил, что Грузия ценит роль Германии на пути к европейской и евроатлантической интеграции и надеется на решительную поддержку Германии в процессе рассмотрения заявки Грузии на членство в ЕС», – сказано в сообщении.

Стороны обсудили текущие боевые действия в Украине и связанное с этим ухудшение обстановки в области безопасности в восточноевропейском регионе, – заявили в пресс-службе.

Ираклий Гарибашвили «еще раз подчеркнул необходимость совместных усилий международного сообщества и мировых лидеров, чтобы война закончилась как можно скорее».