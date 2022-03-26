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В Грузии простились с погибшими в Украине добровольцами
В Грузии простились с погибшими в Украине добровольцами Давидом Ратиани и Георгием Бериашвили, сообщает SOVA. Прощание с Ратиани проходило в церкви Кашвети в центре Тбилиси, а с Бериашвили – в храме при кладбище тбилисского района Згвисубани (ТЭВЗ).
В церкви Кашвети присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие представители политических кругов Грузии. В последний путь погибшего в Украине добровольца провожали возгласами: «Слава героям!».
Гия Бериашвили и Давид Ратиани погибли 18 марта в результате взрыва российской бомбы возле города Ирпень. Их тела были доставлены в Грузию 24 марта.
Другие новости дня
В Нагорном Карабахе простят Путина увеличить число российских миротворцев
Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о дополнительных мерах по обеспечению безопасности региона, в том числе об увеличении числа российских миротворцев и военной техники.
На заседании Совета безопасности, состоявшемся 25 марта под председательством Арутюняна, было принято решение направить официальное письмо президенту Российской Федерации, председателю Совета безопасности РФ Владимиру Путину, исходя из военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе и положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает аппарат карабахского лидера.
В письме говорится, что со дня развертывания российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе контингент, в целом, действует с высокой эффективностью и выполняет возложенные на него задачи, а многие проблемы, создаваемые военно-политическим руководством Азербайджана, решались при непосредственном, быстром и действенном участии миротворцев, благодаря чему регион занялся преодолением последствий войны.
«Однако, начиная с 8 марта 2022 года, азербайджанская сторона с повышенной интенсивностью осуществляет гуманитарную, психологическую и военную агрессию», - отмечается в письме.
В письме подробно описаны агрессивные действия Азербайджана в отношении мирного населения Нагорного Карабаха, в том числе военное вторжение в село Парух и прилегающие территории.
«Народ Арцаха [Нагорного Карабаха – Радио Азатутюн] нуждается в условиях безопасности, чтобы жить на нашей исторической земле и залечивать раны войны. Однако, как было представлено, наступательные действия Азербайджана не позволяют вести мирную повседневную жизнь, поэтому мы считаем, что необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Соответственно, считаем, что нынешняя численность личного состава миротворческого контингента и количество технических средств, предусмотренные положениями Заявления, недостаточны для полноценного выполнения миротворческой миссии в Арцахе, принимая во внимание характер растущих и расширяющихся военных устремлений Азербайджана. Просим Вас, помимо пресечения нынешней агрессии Азербайджана и возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции, пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники», - отмечается в письме.
Власти Нагорного Карабаха отмечают, что у них сформировались конструктивные рабочие отношения с миротворческими войсками и выражают готовность обеспечить личный состав контингента необходимыми условиями для проживания.
Президент США встретился в Варшаве с главой МИД Украины
Президент США Джо Байден встретился в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Во встрече также принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пенгатона Ллойд Остин. Это первая встреча американской и украинской стороны на таком уровне с начала российского вторжения в Украину.
Алексей Резников рассказал в твиттере, что во время встречи обсуждались текущие вопросы и сотрудничество в политическом и оборонном направлениях между Украиной и США.
Позже в субботу Байден должен выступить с речью, в которой расскажет об усилиях США и союзников в оказании помощи Украине.
В Польшу Байден прибыл из Брюсселя, где принял участие в саммитах НАТО и «группы семи» (G7). Он также провел переговоры с руководством ЕС. Президент США и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в частности объявили о плане создания рабочей группы, которая займется снижением зависимости Европы от российских энергоресурсов.
В украинском городе Ирпень погиб еще один грузинский доброволец
Еще один грузинский доброволец погиб в украинском городе Ирпень, сообщает Общественный вещатель Грузии. Информацию подтвердил посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили. Личность погибшего известна.
Раннее в ходе российско-украинской войны погибли еще три грузинских добровольца - Давид Ратиани, Гия Бериашвили и Бахва Чикобава. Двое из них, Давид Ратиани и Гия Бериашвили, были доставлены в Грузию несколько дней назад.
Явка на выборах в абхазский парламент к 15:00 составила более 30%
Явка избирателей на выборах в парламент самопровозглашенной республики Абхазия к 15:00 составила более 30%.
В ЦИК никакие жалобы не поступали. Все проходит в рабочем режиме.
По информации ЦИК, явка избирателей по округам выглядит следующим образом:
- Округ №1 - 22 %.
- Округ № 2 - 20%.
- Округ № 3 - 22%.
- Округ №4 - 27%.
- Округ № 6 - 22%.
- Округ №7 - 22%.
- Округ №8 - 25 %.
- Округ №13 - 24 %.
- Округ №15 - 42 %.
- Округ №20 - 43 %.
- Округ №21 - 49 %.
- Округ №22 - 41 %.
- Округ №28 - 40 %.
- Округ № 29 - 48%.
- Округ № 32 - 28%.
- Округ №33 - 32%.
- Округ №34 - 47%.
Дмитрий Маршан сообщил, что ЦИК мониторит ситуацию по всем округам и участкам. Как заявили в Центризбиркоме, на ход голосования явка не повлияет, но в некоторых округах она высокая. В целом по республике явка немного выше, чем в первом туре.
- Сегодня, 26 марта, в 17 избирательных округах проходит повторное голосование по выборам депутатов абхазского парламента. При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату, вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах.
- Из 17 округов 7 располагаются в столице, 2 округа - в Гагрском районе, 2 - в Гудаутском, 1 - в Сухумском, 3 - в Очамчирском, 2 - в Ткварчельском.
Землетрясение произошло у села Самеба на юге Грузии
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло сегодня на юге Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 15:00 по тбилисскому времени. Эпицентр находился у села Самеба, на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети).
В последнее время село Самеба стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно.
Самое сильное землетрясение в этой зоне было зафиксировано вечером 13 февраля. Его магнитуда составила 6,1. За ним последовала серия афтершоков, самый сильный из которых составил 4,5. В результате землетрясения в Дманисском муниципалитете было повреждено здание школы и около 20 домов.
Хакеры, которые заявили о взломе ЦБ России, начали публиковать данные
Группа хакеров Anonymous, которая заявила о взломе систем Центрального банка России, опубликовала 28 Гб данных. Ссылки на документы опубликованы в аккаунте Anonymous в твиттере.
Хакеры утверждают, что разослали документы в разные точки интернета и, если их подвергнут цензуре, хакеры поделятся новыми ссылками.
На файлообменнике появились сотни аудиторских заключений и данные о владельцах банков, пишет «Русская служба Би-би-си». Сами хакеры утверждают, что получили доступ и к «секретным соглашениям» Центробанка.
Anonymous также опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
«Путин, ни один твой секрет не защищен. Мы – везде, мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – в твоей спальне. Мы публикуем тысячи документов ЦБ РФ: соглашение, письма, транзакции, торговые секреты твоих олигархов, настоящие экономические отчеты, которые скрывают от публики», – говорится в ролике.
Группа хакеров Anonymous в первый день российского вторжения в Украину 24 февраля объявила о том, что будет совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. Атакам подвергались сайты Кремля, Госдумы, Минобороны и других госучреждений.
Великобритания сняла транспортные санкции с Тинькова и Швидлера
Правительство Великобритании исключило транспортные ограничения из санкций в отношении основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера. Соответствующий документ опубликовало Управление по осуществлению финансовых санкций.
Помимо ареста яхт и самолетов транспортные санкции предполагали запрет на заход в порты, перелеты и посадки в аэропортах Великобритании.
Великобритания расширила список санкций 24 марта, новом списке оказались 33 гражданина России и 26 юридических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
В список были включены глава «Сбера» Герман Греф, один из руководителей этого же банка Лев Хасис, живущая в Великобритании предполагаемая приемная дочь Сергея Лаврова Полина Ковалева, сын главы «Роснефти» Игоря Сечина Иван Сечин, бизнесмен Олег Тиньков.
Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников войны в Украине
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании участников вторжения в Украину ветеранами боевых действий.
Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются льготы при похоронах, бесплатное протезирование, пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы.
23 марта Госдума приняла сразу в трех чтениях соответствующий законопроект, который был предложен министерством обороны в начале марта. В закон о ветеранах сейчас включены участники всех широко известных военных конфликтов с участием СССР и России, начиная с Гражданской войны.
«Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи
Глобальная ассоциация операторов связи GSMA сообщила об исключении российской компании «Мегафон». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение ассоциации.
Причины исключения в сообщении не указаны. «Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», – заявил «Ведомостям» представитель «Мегафона».
GSMA занимается в том числе выработкой и определением технических стандартов. Например, ассоциация решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений.
Среди российских компаний членами ассоциации также являются МТС, «Билайн» и Tele2. Они пока не получали аналогичных уведомлений от GSMA, пишут «Ведомости».
- GSMA – крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования. Организация действует с 1995 года, в ней состоят более тысячи компаний и организаций со всего мира.
Скандал с компроматами в Цхинвали: Кокойты обвинил Бибилова в фальсификации выборов
Бывший президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты, не допущенный к предстоящим президентским выборам, опубликовал компромат на сотрудников местного ЦИКа. Он обвинил действующего республиканского лидера Анатолия Бибилова в действиях, после которых «невозможны законные выборы в Южной Осетии».
«С помощью фактов и доказательств будут разоблачены персоны, готовившие фальсификации на выборах, в угоду амбициям одного человека», - заявил политик.
На встрече со своими сторонниками Кокойты продемонстрировал кадры, снятые камерами наблюдения в здании Центризбиркома. Начало видео датировано 5 марта – это последний день сдачи подписных листов кандидатами на пост де-факто президента. Ролик показывает и события 6 числа, утверждают авторы разоблачения.
Первым в кадре появляется член ЦИК от правящей «Единой Осетии» Игорь Чочиев. Ночью он проникает в кабинет председателя избирательной комиссии Эмилии Гагиевой, где хранились подписи в поддержку 15-ти кандидатов.
В видео фигурируют и другие лица, связанные с югоосетинскими властями, в частности, замглавы администрации Бибилова, представитель его штаба, сотрудница аппарата «правительства» и пр. В какой-то момент Эмилия Гагиева покидает свой рабочий кабинет, оставляя там посторонних лиц. Те уходят только спустя полтора часа.
«Они плюнули в лицо всему осетинскому народу. Как бы они сейчас ни оправдывались, они совершают грубейшее нарушение. Это тихий конституционный переворот у нас в республике», - сказал Кокойты после просмотра видео вместе со своими сторонниками.
Всего регистрацию в качестве кандидатов на пост главы республики прошли пять человек: действующий лидер Анатолий Бибилов, глава партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший де-факто министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались главными конкурентами Бибилова.
Франция призывает Азербайджан вернуть войска на позиции 9 ноября 2020 года
Франция выразила обеспокоенность продвижением азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и призвала Азербайджан вернуть свою армию на позиции, зафиксированные в день подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. МИД Франции выступил с заявлением накануне вечером, 25 марта, сообщает Радио Азатутюн.
«Франция сожалеет о вооруженных инцидентах в районе Паруха и Храморта и призывает азербайджанские подразделения вернуться на свои позиции, зафиксированные в день объявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года», - говорится в заявлении МИД Франции.
Франция, что наряду с Россией и США, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, занимающейся международным посредничеством по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе.
- 24 марта азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. Позже Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что ситуация в направлении населенных пунктов Парух и Храморт в Аскеранском районе находится под контролем российских миротворческих сил. По сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, в ночь на 25 марта между армянскими и азербайджанскими силами произошла перестрелка, с азербайджанской стороны погибли пятеро военнослужащих. Азербайджанцы взяли под контроль село Парух Аскеранского района и сопредельные позиции. Позже Минобороны Карабаха сообщило, что в результате применения азербайджанскими ВС ударных беспилотников с армянской стороны погибли трое военнослужащих-контрактников.
- Официальные Ереван и Степанакерт ожидают, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры для возвращения азербайджанцев на исходные позиции.
Ковзанадзе: Грузия выполняет свои обязательства по антироссийским санкциям
Грузия неукоснительно выполняет свои обязательства по санкциям, которые были введены Западом против России из-за войны в Украине. Об этом заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Ираклий Ковзанадзе в эфире телеканала «Пирвели».
Премьер Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, так как это противоречит национальным интересам страны и не может остановить боевые действия в Украине. В действительности же, будучи частью мировой финансовой системы, Грузии пришлось установить ряд ограничений в сфере банков и финансов, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Наша страна неукоснительно выполняет и будет выполнять взятые международные обязательства… Одно из первых изменений, о которых было объявлено, связано с банком ВТБ. Наши монетарные власти исполнили санкции, и в результате активы и обязательства этого банка были перераспределены таким образом, чтобы не создавать проблем для граждан Грузии», - сказал Ковзанадзе.
Он также сообщил, что в распоряжении коммерческих банков Грузии есть список подсанкционных лиц, который регулярно обновляется через Минфин и НБГ.
«Нацбанк и Минфин находятся в постоянном контакте. Ккак только список будет обновляться, они будут предоставлять информацию банковскому сектору», - пояснил Ковзанадзе.
В ЕС и США высказывают опасения, что Грузия может превратиться в канал обхода установленного Западом санкционного режима.
На этой неделе посол Франции в Грузии Диего Колас присутствовал на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и европейской интеграции. Дипломат выразил надежду на то, что в условиях санкций «Грузия тщательно будет следить за тем, чтобы не стать черной дырой для ведения бизнеса, как Таджикистан».
ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с Россией и Беларусью
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) останавливает сотрудничество с Россией и Беларусью из-за агрессии против Украины. Об этом сообщается на сайте организации.
23 государства-членов ЦЕРН решили приостановить участие ученых организации во всех научных комитетах учреждений, расположенных в России или Беларуси, и отменить все совместные с этими учреждениями мероприятия. Также ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований, который находится в городе Дубна в Московской области.
В заявлении говорится, что государства-члены ЦЕРН осуждают российское вторжение на территорию Украины, а также осуждают заявления институтов, которые это вторжение поддержали.
8 марта Совет организации решил приостановить для России статус страны-наблюдателя до особого распоряжения.
Компания Tiffany отказалась от покупки российских бриллиантов
Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co отказался от закупок продукции из России из-за вооруженного вторжения в Украину. Об этом сообщает Marketwatch со ссылкой на заявление представителя компании.
«Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены», – говорится в заявлении.
В марте США запретили импорт российских алмазов и бриллиантов, ограненных в России, но не ограничивали основную массу российской продукции, которая гранится в Индии.
Tiffany поручила своим поставщикам прекратить закупать российские алмазы, а также разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты, которые используются в обсыпке ювелирных изделий. Запрет компании распространяется на бриллианты, добытые в России по состоянию на 21 марта. При этом не уточняется, будут ли российские бриллианты продаваться в магазинах, и сможет ли Tiffany как прежде покупать алмазы, добытые до начала вооруженного вторжения, которые находятся в процессе огранки или полирования.
Tiffany была долгосрочным клиентом российской «АЛРОСА». Ранее от закупок отказался другой американский ритейлер Signet Jewellers, а онлайн-продавец Brilliant Earth удалил со своего сайта все бриллианты российского происхождения. Обе компании заявили, что отказ не оказал значительного влияния на их бизнес.
В Южной Осетии за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом, днем ранее сообщалось, что за последние два дня в республике не было выявлено новых случаев заражения.
Как сообщили информагентству «Рес» в Югосетпотребнадзоре, под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 8 человек.
Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 14 105 человек, 14 097 - выздоровели. В «красной зоне» инфекционной больницы проходят лечение семь пациентов.
Коронавирус в Абхазии: 35 новых случаев заражения, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 147 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 35 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 21 пациент. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, 6 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 11 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 4 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 6 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 4, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 85 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 329 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49 502 человека.
Коронавирус в Грузии: 658 новых случаев заражения, 6 человек скончались
За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли 6 человек, следует из данных правительственного сайта StopCoV.ge. Общее число летальных исходов к утру пятницы увеличилось до 16 704.
Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 658. Общее число случаев за все время достигло 1 645 959. Данные получены на основании проведения 22,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,88%, за две недели – 4,7%, за семь дней – 3,63%.
Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 290. В Имерети выявили 88 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 53, в Шида Картли – 46, в Гурии – 43, в Кахетии – 43, в Аджарии – 37, в Квемо Картли – 31, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21, в Мцхета-Мтианети – 12, в Самцхе-Джавахети – 7.
Выздоровели 3 478 человек, их общее число выросло до 1 615 166.
На данный момент в Грузии 14 063 активных случая коронавируса. Из них 665 (более 4% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 184 человека. 13 398 пациентов лечатся на дому.
В Подмосковье суд вынес приговор за продажу двигателей боевых ракет Украине
Суд в подмосковном Воскресенске в пятницу вынес приговор по уголовному делу о продаже двигателей российских боевых ракет украинскому заводу. Обвиняемые также признаны виновными в продаже российскому министерству обороны новых ракет, собранных из запчастей старых. Об этом пишет »Коммерсантъ».
Подсудимым, среди которых оказались бывшие коммерческий директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Виктор Ваган и гендиректор входящего в нее Конструкторского бюро «Союз» Николай Яковлев, назначили от четырех до восьми с половиной лет строгого режима. По тому же делу ранее был осужден генеральный директор одного из крупнейших в России полигонов для наземных испытаний авиационных ракет Олег Пронин.
КТРВ - единственный производитель авиационных ракет в России. Как выяснило следствие, в 2010 году Ваган и Яковлев узнав о предстоящей утилизации стратегических авиационных крылатых ракет Х-55, договорились с украинским двигательным заводом “Мотор Сич” о продаже 93 двухконтурных турбореактивных двигателей из этих ракет. За сделку, как установил суд, они получили $2,4 миллиона, или 73 миллиона рублей по тогдашнему курсу.
В том же и в 2011 году обвиняемые, как утверждается, должны были утилизовать на полигоне 37 тактических управляемых противокорабельных ракет Х-31, а вместо этого организовали их разбор на агрегаты, часть из которых потом была использована на производстве новых ракет.
Не все подсудимые признали свою вину. От одного из обвинений, в мошенничестве в особо крупном размере, большинство подсудимых были освобождены в связи с истечением срока давности. Против этого выступал только Яковлев, рассчитывавший доказать свою невиновность. В результате он получил больше всех, 8,5 лет.
- В четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на три анонимных источника в администрации США, что до 60% пусков российских ракет в войне с Украиной заканчиваются неудачей. Как пишет агентство, высокий процент неудачных пусков может объяснять, почему Россия не добилась многих декларированных целей военной кампании. О применении в конфликте ракет Х-55 и Х-31 пока что не сообщалось.
Три страны ЕС предложили «план спасения Украины» из 10 пунктов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане из 10 действий, которые, по мнению польских властей, должна выполнить Европа для спасения Украины от российской агрессии.
План опубликован в издании Politico, как утверждает Моравецкий, это совместное обращение Польши, Чехии и Словении.
Вот эти пункты:
- Отключение от системы SWIFT всех российских банков
- Политика предоставления убежища российским солдатам, отказавшимся воевать в Украине
- Полная остановка российской пропаганды в Европе
- Блокирование российских кораблей в европейских портах
- Закрытие автомобильного перемещения из и в Россию
- Введение санкций в отношении бизнес-окружения российских олигархов
- Приостановка выдачи европейских виз для всех россиян
- Введение санкций против всех членов «Единой России»
- Запрет на экспорт в Россию любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях
- Исключение России из всех международных организаций.
Ранее Польша предлагала также направить в Украину международную военную миротворческую миссию, однако на недавнем саммите НАТО эта идея не обсуждалась. В феврале-марте 2022 года против России уже введены беспрецедентные по жесткости международные санкции.
В Польше находится с визитом президент США Джо Байден. Не сообщалось, обсуждал ли он с лидерами страны их предложения.
В Абхазии в 17 избирательных округах проходит второй тур парламентских выборов
Сегодня, 26 марта, в 17 избирательных округах проходит повторное голосование по выборам депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия. В 08:00 по местному времени открылись все избирательные участки. Голосование продлится до 20:00. При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату, вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах.
На депутатские мандаты претендуют:
- Избирательный округ №1 - Инар Гицба, Гунда Квициния
- Избирательный округ №2 - Дмитрий Халбад, Астамур Герхелия, партия «Амцахара»
- Избирательный округ № 3 - Нарсоу Салакая, Хына Думава
- Избирательный округ №4 - Батал Айба, Эрик Рштуни
- Избирательный округ №6 - Рауль Лолуа, Дмитрий Маршания
- Избирательный округ №7 - Амиран Какалия, Рашида Айба
- Избирательный округ №8 - Леон Губаз, Наур Нармания
- Избирательный округ №13 - Реваз Бения, Алхас Барциц
- Избирательный округ №15 - Алмасхан Барцыц, Бадрик Пилия
- Избирательный округ №20 - Рустам Мархолия, Алиса Гулария, партия «Амцахара»
- Избирательный округ №21 - Натали Смыр, Ахра Пачулия
- Избирательный округ №22 - Фазлибей Авидзба, Алмасхан Ардзинба
- Избирательный округ №28 - Демур Гогия, Тенгиз Какубава, партия «Амцахара»
- Избирательный округ №29 - Алмас Акаба, партия «Амцахара», Астамур Тарба
- Избирательный округ №32 - Батал Джопуа, Эшсоу Какалия
- Избирательный округ №33 - Беслан Эмурхба, партия «Амцахара», Дамир Горзолия
- Избирательный округ №34 - Темур Ткебучава, Герман Качарава.
Из 17 округов 7 располагаются в столице, 2 округа - в Гагрском районе, 2 - в Гудаутском, 1 - в Сухумском, 3 - в Очамчирском, 2 - в Ткварчельском.
Макрон: Франция готовит гуманитарную миссию в Мариуполе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция в сотрудничестве с Турцией и Грецией готовится провести «гуманитарную операцию» с целью эвакуации мирных жителей, остающихся в городе Мариуполь на юге Донецкой области Украины, который осаждает российская армия. Об этом сообщает Le Figaro.
По словам Макрона, он уже обсудил возможность проведения эвакуации с украинскими властями и мэром Мариуполя, а также в течение ближайших 48 или 72 часов намерен обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По данным президента Франции, в городе еще остаются около 150 тысяч жителей, довоенное население составляло более 400 тысяч.
Мариуполь в осаде с начала марта. В последние дни там ведутся уличные бои. Часть города перешла под контроль российских войск, а часть удерживают украинские военные. Гуманитарная ситуация в городе катастрофическая. Там нет электричества, тепла, воды и связи, разрушено множество жилых домов, есть свидетельства о том, что люди голодают. В результате артиллерийских и воздушных ударов погибло множество мирных жителей - власти города называли число в несколько тысяч погибших, эти данные трудно верифицировать.
В последние дни из города открываются гуманитарные коридоры, по ним на контролируемую Украиной территорию смогли выехать десятки тысяч людей. Российские власти утверждают, что десятки тысяч жителей выехали также в Россию. Украинские власти утверждают, что в Россию жителей вывозят фактически силой.
Из слов Макрона неясно, как именно он себе представляет международную гуманитарную миссию в Мариуполе. Очевидно, речь не идет о вооруженной миссии, представители НАТО неоднократно заявляли, что не будут направлять своих солдат в Украину.
В пятницу ситуация в Украине после российского вооруженного вторжения обсудили на саммите лидеры стран ЕС. Они вновь призвали Россию прекратить огонь. Обсуждались также поставки энергоносителей в Европу. Эммануэль Макрон заявил, что недавно высказанное президентом России Владимиром Путиным требование платить за поставки российского газа в рублях неприемлемо для ЕС.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо.
Спикер югоосетинского парламента: Попытки созвать «ночную» сессию незаконны
Председатель законодательного органа самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Тадтаев прокомментировал стихийный сход населения у здания парламента сегодня вечером, 25 марта.
«Совершенно непонятно для чего организован стихийный сход у стен парламента. Не надо называть это собрание «внеочередной сессией», так как в ночное время сессии не планируются. Я не собирал сессию, и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации», - сказал спикер.
Тадтаев еще раз призвал через СМИ всех участников предвыборной кампании четко следовать нормам Конституции и выборного законодательства.
Предположительно, причиной сбора части депутатов в парламент стали видеосъемки члена ЦИК, обнародованные в соцсети. На видео один из членов ЦИК в вечернее время передвигается в кабинетах ЦИК.
Глава ЦИК Эмилия Гагиева сообщила информагентству «Рес», что «не располагает информацией о том, что именно делал член ЦИК в одиночку вне рабочего времени на работе».
«Из моего кабинета ничего не пропало. Все на месте. Поэтому каких-либо претензий я не могу сформировать», - сказала Гагиева.
В югоосетинском парламенте предположили, что «незаконные собрания у стен парламента похожи на попытки Ибрагима Гассеева незаконно захватить власть по сценарию аналогичных попыток 11-летней давности».
МИД Франции вызвал российского посла из-за карикатур в твиттере
МИД Франции 25 марта вызвал российского посла Алексея Мешкова из-за карикатур в твиттере российского дипломатического представительства. Ему было заявлено о неприемлемости рисунков. Об этом сообщила газета Le Figaro, информацию подтвердило российское посольство.
Картинки были выложены в твиттер ранее на этой неделе. На одном из рисунков были изображены европейские страны на коленях, облизывающие ягодицы дяди Сэма, подпись на английском гласила «европейская солидарность как она есть».
Второй рисунок изображал умирающую на кровати Европу, в которую США и Евросоюз вводят через шприцы яды под названием «неонацизм», «русофобия» и «Ковид-19».
После вызова посла рисунки были удалены из твиттера. Содержательного комментария ситуации российский МИД не давал. В российском посольстве государственному агентству ТАСС заявили: «как видим, французский МИД читает наши публикации».
Джо Байден встретился с военнослужащими США в Польше
Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу в пятницу заявил, что страны Запада ввели против России самые жесткие в истории «карающие» санкции - в связи с ее вторжением в Украину. Он добавил, что санкции будут ужесточаться, но не привел деталей.
Байден посетил город Жешув недалеко от границы с Украиной. Там расположена база, куда прибывает гуманитарный и военный груз для Украины. Президент США встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии Соединенных Штатов, которые сейчас дислоцированы в Польше. В солдатской столовой он попробовал пиццу. Байден заявил военнослужащим, что они «лучшие солдаты в мире» и поблагодарил их за службу.
«Вы находитесь в эпицентре борьбы между демократиями и олигархами» - сказал Байден, по всей видимости, имея в виду попавших под санкции за поддержку Владимира Путина российских бизнесменов.
После этого Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и вместе с ним провел встречу с работниками гуманитарных миссий, которые оказывают помощь украинским беженцам. Президент США подчеркнул, что в результате начатых Россией боевых действий около 10 миллионов жителей Украины покинули свои дома, более 3 миллионов из них уехали из страны, став беженцами главным образом в странах ЕС. Он пообещал увеличить гуманитарную поддержку беженцев. По словам президента США, он был бы рад посетить украинскую территорию, но ему этого «не дали» сделать, по всей вероятности, по соображениям безопасности.
В Польшу Байден прибыл из Брюсселя, где принял участие в саммитах НАТО и «группы семи» (G7). Он также провел переговоры с руководством ЕС. Президент США и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в частности объявили о плане создания рабочей группы, которая займется снижением зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Байден и другие представители администрации США неоднократно заявляли, что не отправят американских военных в Украину, однако готовы ответить решительно в случае, если Россия атакует страны НАТО, такие как Польша.
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