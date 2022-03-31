Пашинян заявил, что не позволит перебрасывать наемников в Украину через Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не позволит перебрасывать террористов-наемников в Украину через территорию Армению. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Радио Азатутюн цитирует заявление Пашиняна, сделанное на заседании правительства.

«В качестве истины преподносится ложная информация, что через Армению террористы-наемники попадают в Украину. Любой более или менее осведомленный человек знает, что Армения, которая два года назад сама пострадала от вовлечения в войну террористов-наемников, никогда не будет способствовать их вовлечению в другие места», – подчеркнул Никол Пашинян.

Он также назвал вопиющей дезинформацией сообщения о том, что Армения предоставила России истребители СУ-30СМ для использования в ходе войны в Украине.

«Четыре многофункциональных Су-30СМ, принадлежащие Армении, ни разу со дня их ввоза в Армению не покидали пределы страны», – заявил он.

Отметим, что сегодня Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По информации Кремля, Путин пообщался и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – говорится в сообщении.