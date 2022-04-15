Грузинские фигуристы выиграли короткую программу в парном катании на юниорском ЧМ

Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава заняли первое место после короткой программы среди спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Эстонии.

Сафина и Берулава набрали 67,77 балла. Результат, который принес спортсменам малые золотые медали, также является их личным рекордом, пишет агентство «Новости-Грузия».

На втором месте идут Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур из Австралии – 61,72 балла. Третью позицию занимают Анастасия Смирнова и Данил Сияница из США – 60,38 балла.

Всего в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию принимают участие десять пар. Все они попали в произвольную программу, которую представят 15 апреля. Фигуристы из России из-за войны в Украине отстранены от участия в турнире.

Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова. Пара представляет Грузию с сезона 2021-2022. В прошлом Карина каталась с Сергеем Бахматом, а Лука – с Алиной Бутаевой.

Вместе со своей новой партнершей Берулава дебютировал на международном юниорском турнире 2021 года в Словакии в начале сентября.

В этом году Сафина и Берулава показали исторический для Грузии результат на Олимпийских играх в Пекине, заняв девятое место в соревнованиях спортивных пар.