Коронавирус в Грузии: 115 новых случаев заражения, три человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 115 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 22,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,43%, за две недели – 1,49%, за семь дней – 1,23%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 653 044.

Более 51% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 59. В Имерети выявили 18 случаев заражения, в Самцхе-Джавахети – 10, в Гурии – 9, в Кахетии – 8, в Самегрело и Земо Сванети – 5, в Шида Картли – 3, в Аджарии – 3.

От ковида умерли три пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 792.

Выздоровели 272 человека, их общее число выросло до 1 633 956.

На данный момент в Грузии 2 270 активных случаев коронавируса. Из них 340 (около 15% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 75 человек. 1 930 пациентов лечатся на дому.