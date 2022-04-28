Столтенберг заявил о необходимости обеспечить поддержку Грузии и Молдовы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону поговорил с отцом беременной женщины, сбитой насмерть одним из автомобилей его кортежа, выразил соболезнования и заверил, что будет проведено объективное расследование инцидента. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян.

Как пишет Радио Азатутюн, жизнь 28-летней Соны Мнацаканян, сбитой 26 апреля вечером на перекрестке улиц Пароняна и Лео в Ереване, а также ее ребенка спасти не удалось. Молодая женщина была одним из учредителей организации «Support Our Heroes» («Поддержи наших героев») и руководителем программ строящегося в Нагорном Карабахе информационного центра «Тевер».

27 апреля, примерно через 24 часа после трагического инцидента, замглавы аппарата премьер-министра подтвердил, что во время ДТП с участием автомобиля из кортежа премьер-министра Пашинян находился в одной из машин кортежа. По словам Чахояна, в момент наезда автомобиль премьер-министра находился примерно в 100-150 метрах от места происшествия, и премьер не знал о том, что произошло.

В то же время он отметил, что Пашинян заметил «упавшую женщину» и дал указание вызвать скорую помощь, а затем, узнав, что «произошел наезд со стороны автомобиля сопровождающего батальона Дорожной полиции», «дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам».

Через несколько часов после ДТП полиция распространила сообщение, признав, что автомобиль «Тойота Прадо» находился на службе, но не упомянула о том, что он сопровождал кортеж премьер-министра.

Позже сообщение Следственного комитета (СК) подтвердило свидетельства очевидцев, что находившийся за рулем автомобиля командир сопровождающей офицерской роты службы «Дорожной полиции» после инцидента покинул место ДТП и вернулся на место происшествия только спустя два часа. Он был задержан по подозрению в оставлении места ДТП и нарушении требований безопасности дорожного движения, что по неосторожности привело в гибели человека.

«Неадекватное и дикое» поведение полицейских

Позже провластные СМИ опубликовали первые кадры ДТП под заголовком «Сбитая женщина побежала назад». Видео не полное, на нем не видно, как после наезда кортеж премьер-министра, для которого и очищалась эта дорога, предположительно, проезжает мимо лежащей на дороге женщины. Видео также без звука, и непонятно, после каких указаний женщина в растерянности пытается перейти улицу.

Через некоторое время в интернете появилось уже второе видео, на котором видно, как мимо женщины проезжает весь кортеж премьер-министра. Радио Азатутюн не удалось выяснить источник этого видео.

Примерно в то же время известный специалист по информационной безопасности Самвел Мартиросян видел, как кортеж выехал с территории правительственных особняков. Мартиросян описал поведение полицейских как неадекватное и дикое.

«С истерическими криками, едва не сталкиваясь с машинами, они пытались заставить [другие машины] уступить им дорогу», – рассказал он.

На вопрос, почему сотрудники Дорожной полиции не остановились, чтобы помочь сбитой женщине, замглавы аппарата премьер-министра ответил: «В таком случае остановилась бы вся колонна машин, перекрыв все движение на дороге и вызвав дополнительные пробки также на прилегающих улицах, тем самым воспрепятствовав подъезду машины скорой помощи».

Никол Пашинян тяжело переживает произошедшее - провластный депутат

Еще в мае 2019 года премьер-министр Пашинян включил в число 100 фактов, указывающих на достижения его правительства, пункт о том, что сопровождающий его кортеж останавливается на красный свет.

Глава правительства вчера спешил на встречу с членами своей команды. Первой и на данный момент единственной реакцией из правительства стал пост заместителя руководителя аппарата премьер-министра Тарона Чахояна о том, что вокруг личности Пашиняна начались неуместные спекуляции, которые являются слухами. Свой пост Чахоян заключил следующим заявлением: премьер-министр Пашинян не водит машину и не находился за рулем какого-либо автомобиля.

Пашинян очень тяжело переживает произошедшее, заверил провластный депутат Армен Хачатрян. «Премьер-министр, конечно, очень тяжело переживает этот случай. Мы все тяжело переживаем. Вчера должны были состояться встречи и обсуждения, но они были прерваны», - сказал депутат.

Вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна внутри команды не обсуждается, вопрос находится в сфере правоохранительных органов, отметила другой провластный депутат, Мария Карапетян.

«Я не принимаю обвинения в том, что это характеризует нас политически», – заявила она

Сопровождавший кортеж премьер-министра и задержанный командир офицерской роты Арам Навасардян действовал в рамках требований правил дорожного движения, заявил его адвокат Рубен Балоян.