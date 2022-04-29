Мария Захарова: «Отношения между Россией и Грузией должны развиваться»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня ответила на вопросы абхазских журналистов. Её, в частности, спросили о нынешнем состоянии российско-грузинских отношений, передает «Апсныпресс».

«Отношения между Россией и Грузией должны развиваться, и это естественно, так как страны связывает общая история, общие вызовы и угрозы, а также культура и человеческое общение», – подчеркнула Захарова.

Отвечая на вопрос о перспективе возобновления российско-грузинского диалога на фоне призывов из Украины открыть второй фронт в Грузии, Захарова ответила:

«Грузия сейчас исходит из своей суверенной политики, формирует ее. Мне кажется, что это проявление истинного суверенитета у каждой страны на сегодняшний день», – сказала она.

«Сейчас наступило время, когда необходимо четко определиться, какую политику проводить – либо свою суверенную, отвечающую собственным интересам, либо придется танцевать под чужую музыку», – добавила представитель МИД РФ.

Захарову спросили и о Женевских дискуссиях, очередной раунд которых был отложен из-за российского вторжения в Украину.

«Подобная инициатива – часть культуры отмены, доминирующей на Западе. Нужно отличать праведный гнев, невозможность ведения диалога по принципиальным соображениям от неэффективности переговорного процесса, который, например, заходит в тупик. В реальности происходит навязывание идеологии, и все, кто ее не поддерживает, просто вычеркиваются из процесса», – сказала Захарова.

Тему прокомментировал и глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба, который провел с Захаровой онлайн–консультации по вопросам информационного обеспечения внешней политики.

«Уже много лет Грузия и коллективный Запад саботируют подписание соглашения о неприменении силы. Наша цель на Женевских дискуссиях – подписание соглашения о неприменении силы, признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии. Какая цель у Грузии на Женевских дискуссиях, мы понимаем, и это нас очень разочаровывает», – сказал Ардзинба.