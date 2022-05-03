В Берлине прошла встреча президентов Германии и Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Берлин встретилась с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча прошла во дворце Бельвю в Берлине.

Как сообщили в пресс-службе грузинского лидера, Зурабишвили и Штайнмайер обсудили текущие события в Украине, 30-летний опыт двусторонних отношений и ситуацию на Южном Кавказе.

На встрече было указано, что Грузия имеет полную поддержку Германии в процессе евроинтеграции. Зурабишвили отметила, что подход ЕС к странам-кандидатам изменился и стал более политическим.

Говоря о событиях в Украине, Зурабишвили заявила, что народ Грузии един в вопросе поддержки Киева и выражает ему свою солидарность.

Как было отмечено в ходе встречи, символично, что она совпадает с 30-летием восстановления дипломатических отношений между Грузией и Германией. Грузия не забывает о важной роли, которую в тот период сыграла Германия в плане политической, экономической и культурной поддержки Грузии, отметила Зурабишвили.

«Если кого-либо можно называть старым другом - это Германию!» – сказала президент Грузии на встрече с президентом ФРГ.

В завершение встречи президент Грузии пригласила Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Грузию, передает «Интерпрессньюс».