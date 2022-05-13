Грузия снова не прошла в финал Евровидения

Грузинская прогрессив-рок-группа Circus Mircus не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение-2022». Музыканты выступили на концерте в итальянском Турине с композицией на английском языке Lock Me In 12 мая, пишет СОВА.

Это был второй полуфинал, определивший окончательный список участников конкурса, который пройдет 14 числа. В финал из второго полуфинала вышли Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция и Румыния.

Выступление Circus Mircus продолжило полосу неудач грузинских исполнителей на «Евровидении». С 2016 года страна не выходила в финал (в 2020-м конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19).

Впервые Грузия появилась на «Евровидении» в 2007 году. Тогда она заняла 12-е место. Лучшим результатом грузинских исполнителей становилась 9-я позиция – в 2010 году ее заняла Софо Нижарадзе, а в 2011-м – группа Eldrine.