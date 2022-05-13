В январе-марте заявки на убежище в Грузии подали 156 граждан Украины

Более 350 иностранцев подали заявки на убежище в Грузии в первом квартале текущего года, больше всего среди них — граждан Украины.

Статистические данные за первый квартал (январь, февраль, март) опубликовало МВД.

С января по март в Грузии было зарегистрировано 364 иностранных гражданина – соискателя убежища, пишет агентство «Новости-Грузия».

В том числе:

граждане Украины — 126 человек;

Турции — 52;

Ирана — 31;

России — 21;

Афганистана — 17;

Египта — 16,

Статус беженца в первом квартале 2022 года был предоставлен всего девяти иностранным гражданам — среди них нет ни граждан Украины, ни России. Речь идет о гражданах Египта, Афганистана, Пакистана и Турции.

Гуманитарный статус получили 51 человек: 13 граждан Украины, 21 — Афганистана и семь граждан Йемена.

Отказ в предоставлении статуса получили 194 иностранца, среди них десять граждан России и один — Украины. Отказано также 50 гражданам Ирана, 30 гражданам Египта, 21 гражданину Турции и 14 гражданам Иордании.

В первом квартале из Грузии были выдворены 40 иностранцев, среди которые четверо граждан России.