«Партнер с расширенными возможностями»: Грузию пригласят на саммит НАТО

Правительство Финляндии официально приняло решение добиваться вступления страны в Североатлантический союз.

Об этом заявили глава правительства Санна Марин и президент Финляндии Саули Ниинисте на совместной пресс-конференции в Хельсинки в воскресенье.

Решение еще должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

Ожидается, что в ближайшее время заявку на вступление в НАТО подаст также Швеция.

Финляндия стала нейтральной страной после Второй мировой войны, поддерживая тесные отношения как с СССР и затем Россией, так и со странами НАТО. Швеция поддерживала нейтралитет более 100 лет, не участвуя в мировых войнах.

Руководство обеих стран задумалось о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале. По опросам, большинство жителей этих стран сейчас поддерживает присоединение к НАТО.

По словам премьер-министра, решение принято для того, чтобы избежать угрозы войны с Россией. После российского вторжения в Украину, подчеркнула Марин, Москве стало невозможно доверять, и поэтому для того, чтобы обеспечить свою безопасность, Финляндия была вынуждена сделать выбор в пользу членства в НАТО.

Президент Финляндии накануге позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил, что Хельсинки в течение следующих нескольких дней подаст заявку на вступление в НАТО. Ниинисте сказал Путину, что действия России в последние месяцы заставили Финляндию обратить внимание на свою безопасность, поэтому руководство страны решило начать процесс вступления в военный союз.

Путин в разговоре с Ниинисте отметил, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным». Российский президент выразил уверенность, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует, говорится в сообщении Кремля. Путин также предупредил Ниинисте, что вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

На пресс-конференции в Хельсинки в воскресенье президент Финляндии сказал, что рассчитывает на то, что отношения с Россией не станут враждебными. Он привел в качестве примера Норвегию, которая является членом НАТО, однако, во всяком случае до последнего времени, поддерживала сотрудничество и корректные отношения с Москвой.