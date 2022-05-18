Старший советник главы Госдепартамента США прибыл в Грузию с официальным визитом

Страны ЕС на данный момент не смогли договориться о шестом пакете санкций в связи с российским вторжением в Украину, включавшем в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти. Об этом в эфире итальянского канала Rai News 24 заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, шестой пакет «по известным причинам пока стоит». Член Еврокомиссии добавил, что надеется на достижение компромисса.

Санкции на уровне ЕС вводятся единогласным решением стран, входящих в союз. Шестой пакет заблокировала Венгрия, заявившая о неготовности отказаться от российской нефти без компенсации со стороны ЕС.

Вопрос обсуждался накануне на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Соглашение не было достигнуто. Официально Венгрия требует компенсации в размере 18 млрд евро. По данным Reuters, на переговорах в понедельник Будапешт говорил о значительно меньших суммах - примерно 750 миллионов на расширение мощности нефтепровода из Хорватии и от 500 до 700 - на модернизацию венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Последний вопрос стал камнем преткновения, поскольку по правилам ЕС такая прямая поддержка частных НПЗ невозможна. Стороны продолжают переговоры, однако неясно, когда они дадут какой-либо результат.

Большинство стран ЕС не согласно с исключением эмбарго на импорт нефти из шестого пакета, поскольку именно эмбарго составляет его ключевую часть. Ранее из проекта уже был исключен запрет на перевозку российской нефти европейскими танкерами.