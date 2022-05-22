На границах Грузии начал действовать «зеленый коридор» для скоропортящихся грузов

Скоропортящимся продуктам, которые вывозятся из Грузии, будет присваиваться особый зеленый статус, чтобы грузовики не простаивали в очередях, сказал в интервью «Новости-Грузия» президент Ассоциации дистрибьюторов Ива Чкония.

«Этот механизм уже действует. Зеленый коридор предоставляется на всех КПП для скоропортящихся экспортных грузов - фруктов и овощей, в первую очередь, на Казбеги-Верхний Ларс, через который идет самый большой поток», - сказал Чкония.

По его словам, 90 процентов поставок грузинской сельхозпродукции сейчас проходит через грузино-российскую сухопутную границу. Для того, чтобы получить «зеленый коридор», патрульной полиции и на границе нужно предъявлять документацию, подтверждающую, что груз скоропортящийся. В этом случае, чтобы груз вышел с территории Грузии, понадобится от 24 до 36 часов.

«Этой весной количество грузов сильно выросло, к этому никто не был готов. Пропускаемость на Ларсе была около 500-600 машин, сейчас там стоит около трех тысяч. Это стало огромной проблемой для тех, кто везет овощи, фрукты и зелень», - пояснил Чкония.

При этом на российской стороне проход грузов идет намного медленней, чем с грузинской.

Он отметил, что Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов оперативно отреагировало на обращение Ассоциации дистрибьюторов, чтобы запустить «зеленые коридоры». Оперативное совещание, на котором был решен вопрос, прошло с участием представителей таможни и полиции.

«В условиях войны в Украине, Грузия стала одним из основных транспортных коридоров, поток грузов растет стремительно. Сложное положение не только на Ларсе. А у нас приближается сезон сбора фруктов, так что проблема начала решаться своевременно», - подчеркнул Чкония. Глава Ассоциации дистрибьюторов сказал, что организация готова оказывать консультационную помощь и предлагает поставщикам в случае затруднений обращаться к ней напрямую.

Ранее Служба доходов Минфина заявила, что в связи с резким ростом транспортного потока на границах все таможенные пункты Грузии переведены на чрезвычайный режим работы.