В посольстве Украины предполагают, что в Грузии не возникнет проблем с размещением украинских беженцев

По информации временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, с начала войны в Украине в Грузию прибыли около 20 тысяч украинских граждан, среди которых 5500 – несовершеннолетние.

Касьянов рассчитывает на то, что в Грузии не возникнет проблем с размещением украинских беженцев, пишет агентство «Интерпрессньюс».

«В координации с правительством Грузии, а также в сотрудничестве с верховным комиссаром ООН мы осуществляем все мероприятия, необходимые для удовлетворения базисных потребностей. Часть граждан Украины уже трудоустроена в различных сферах. Как вы знаете, (премьер Грузии) Ираклий Гарибашвили участвовал в Варшавской конференции. Мы благодарны: он заявил, что Грузия продолжит поддержку принятия и размещения украинских беженцев, и для этого правительство Грузии выделяет 7 млн долларов. Мы ждем, что соответствующие решения правительством будут приняты в ближайшие дни, и в связи с размещением украинских беженцев в Грузии не будет проблем. Этого мы ожидаем с 1 июня 2022 года», – сказал Касьянов. Дипломат также выразил благодарность министру образования и науки Грузии за помощь с открытием украинских секторов в школах.

Ранее сообщалось, что часть гостиниц, принявших на временное проживание беженцев из Украины, отказываются в дальнейшем содержать их.